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Sıradışı atmosferi ile dikkat çeken mitolojik bulmaca oyunu Munin, iPad için indirmeye sunuldu

4 yıl
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1
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Sıradışı atmosferi ile dikkat çeken mitolojik bulmaca oyunu Munin, iPad için indirmeye sunuldu
Portekizli Gojira tarafından geliştirilen 2D platform bulmaca oyunu Munin, sıradışı atmosferi ve ilginç oynanışı ile türün hayranlarına hitap ediyor. 

Munin, Tor evreninde geçen bir hikayeyi işliyor. Odin'in elçisi olan Munin, Loki tarafından sıradan bir insan haline dönüştürülür ve güçlerini geri alma yolunda Yggdrasil'de uzun soluklu bir maceraya başlar.

Oyunda 81 farklı bölümde güçlerinizi geri kazandıracak tüyleri toplamanız gerekirken, engellerden ve düşmanlardan da kaçınmanız gerekiyor. Bölümlerde ilerlemek ve bulmacaları çözmek için 360 derece dönebilen kısımları döndürerek yolunuzu açan düzeni bulmanız gerekiyor. Bölümler genelde kolay olsa da uygun düzeni bulmak bazen zorlaşabiliyor. Oyun 6.5TL fiyat etiketine sahip. 



Sıradışı atmosferi ile dikkat çeken mitolojik bulmaca oyunu Munin, iPad için indirmeye sunuldu


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nty35 4 yıl
Oyunun adını mümin diye okudum dedim nasıl bi bulmaca oyunu :)
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