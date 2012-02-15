Siri yakın zamanda Japonca desteğine kavuşabilir.

Siri ve yeni eklenecek diller hakkında dedikodular konuşulurken bu konu hakkında bazı somut

http://www.theverge.com/2012/2/14/2799149/japanese-language-siri-coming-soon

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Apple’ın iPhone 4S’i satışa sunarken en büyük kozu olan Asistan Siri ile şu anda sadece İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde iletişim kurabilmek mümkün. Apple’ın tabiriyleakıllı telefonlara yeni bir boyut kazandıracak kişisel asistan Siri’nin zaman içinde diğer dillerle çalışacağı belirtilse de Siriye gelecek olan yeni diller hakkında bir ipucu şu ana kadar belli değildi.gelişmeler de yaşanmıyor değil. Siri altyapısı büyük ölçüde Apple sunucularında çalıştığından yapılan güncellemelerle Siri’den farklı cevaplar alabilmek mümkün. Bu durumun canlı örneği Siri’ye konuşabildiği diller sorulduğunda verdiği cevaplar arasında artık Japonca da yer alıyor. Siri ayarlarından seçilebilen diller arasında henüz Japonca olmasa da kısa süre içinde Japonca desteğinin Siri’ye ekleneceğini söylemek yanlış olmayacaktır.