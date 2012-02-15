Siri yakın zamanda Japonca desteğine kavuşabilir.

Haber Editörü
Apple’ın iPhone 4S’i satışa sunarken en büyük kozu olan Asistan Siri ile şu anda sadece İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde iletişim kurabilmek mümkün. Apple’ın tabiriyle
akıllı telefonlara yeni bir boyut kazandıracak kişisel asistan Siri’nin zaman içinde diğer dillerle çalışacağı belirtilse de Siriye gelecek olan yeni diller hakkında bir ipucu şu ana kadar belli değildi.
http://www.theverge.com/2012/2/14/2799149/japanese-language-siri-coming-soon Yorum Yaz Paylaş Tweetle
akıllı telefonlara yeni bir boyut kazandıracak kişisel asistan Siri’nin zaman içinde diğer dillerle çalışacağı belirtilse de Siriye gelecek olan yeni diller hakkında bir ipucu şu ana kadar belli değildi.
Siri ve yeni eklenecek diller hakkında dedikodular konuşulurken bu konu hakkında bazı somutgelişmeler de yaşanmıyor değil. Siri altyapısı büyük ölçüde Apple sunucularında çalıştığından yapılan güncellemelerle Siri’den farklı cevaplar alabilmek mümkün. Bu durumun canlı örneği Siri’ye konuşabildiği diller sorulduğunda verdiği cevaplar arasında artık Japonca da yer alıyor. Siri ayarlarından seçilebilen diller arasında henüz Japonca olmasa da kısa süre içinde Japonca desteğinin Siri’ye ekleneceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
http://www.theverge.com/2012/2/14/2799149/japanese-language-siri-coming-soon Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Eğer siz Japonca biliyorsanız Japonca size kolay gelebilir. Bu bilmeden yorum yapma alanına girmez. İngilizce bilmeyen insanlara İngilizce zor gelir ancak İngilizce Türkçe'den daha basit bir dildir. Japon Alfabesi'ni öğrenmek bilmeyen insan için zordur. blog.asiahotels.com/...
Bu alfabeyle kelimeleri kodlamak kolay mı olur sizce ?
Amma demogoji yaptiniz. Tabi bilmeden tartisinca tek cephane bu oluyor.
Herseyden once japonca cince ile tamamen alakasiz daha cok turkceye yakin bir dil(hatta bazi bilim insanlari japonca ile turkceyi ayni aileye bile koyuyorlar aama genel kabul goren tez degil ). Beyninizdeki can cung con imajini bir kenara atin.
Japoncanin ne kadar badit olduguna gelirsek; turkcedeki 5 zaman ve ingilizcedeki 10kusur zaman tense e karsi japoncada sadece 2 zaman var. Sadece 5sesli harf var ve turkce gibi kelime sayisi fazla degil. Grameri cok basit.
Harf sistemi karisik ama burda harf sisteminden bahsetmiyoruz, sesin digital algilanmasi soz konusuki burda alfabe onemli degil. Onemli olsa bile japoncanin cok kolay yazilabildigi romanji denen latin harfli yazim seklide mevcut. Bilgisayar kodlarinda japonca karakterlermi olcak saniyorsunuz :)
saçma derken zaten sorun burada. neden türkçe bu kadar köşeye itilip geç çıkıyor?
Ülkede apple fiyatlari malum coğuda vergi ivir zivir yani ha bide sözde avrupa ülkesi oldugumuzdan euro ile işlem görüyor bunun yaninda apple de 100.000 adet belki gönderiyordur bu ülkeye iphone buda fiyatlari etkiliyen bi diger faktor olabilir pahali olunca cogu kesim alamiyor satışın olmamasida appleı memnun etmiyor anliyacagimiz daha voice control bile türkçe degilken sirinin türkçe olmasi 10-20 yılı bulur bence
Katılıyorum .
bilmeden yorum yapmak bu oluyor herhalde. japonca tahmin bile edemiyeceginiz kadar kolay bir dil.