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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Siri yakın zamanda Japonca desteğine kavuşabilir.

7 yıl
3,2b
1
27
iPhone
enderc
Haber Editörü
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Apple’ın iPhone 4S’i satışa sunarken en büyük kozu olan Asistan Siri ile şu anda sadece İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde iletişim kurabilmek mümkün. Apple’ın tabiriyle
akıllı telefonlara yeni bir boyut kazandıracak kişisel asistan Siri’nin zaman içinde diğer dillerle çalışacağı belirtilse de Siriye gelecek olan yeni diller  hakkında bir ipucu şu ana kadar belli değildi.
Siri ve yeni eklenecek diller hakkında dedikodular konuşulurken bu konu hakkında bazı somut
gelişmeler de yaşanmıyor değil. Siri altyapısı büyük ölçüde Apple sunucularında çalıştığından yapılan güncellemelerle Siri’den farklı cevaplar alabilmek mümkün. Bu durumun canlı örneği Siri’ye konuşabildiği diller sorulduğunda verdiği cevaplar arasında artık Japonca da yer alıyor.   Siri ayarlarından seçilebilen diller arasında henüz Japonca olmasa da kısa süre içinde Japonca desteğinin Siri’ye ekleneceğini söylemek yanlış olmayacaktır.
http://www.theverge.com/2012/2/14/2799149/japanese-language-siri-coming-soon Yorum Yaz
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darkaura 7 yıl
Hiraganada kolay, katagana ile ayni sistem. Isi gercekden zorlastiran cinden gelmis olan kanji
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Gibson Les Paul 7 yıl
Dun sordugumda cikiyordu simdi yok
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createemir 7 yıl
darkaura
createemirJaponların kelimeleri kodlanana kadar iPhone 8 çıkar
bilmeden yorum yapmak bu oluyor herhalde. japonca tahmin bile edemiyeceginiz kadar kolay bir dil.

Eğer siz Japonca biliyorsanız Japonca size kolay gelebilir. Bu bilmeden yorum yapma alanına girmez. İngilizce bilmeyen insanlara İngilizce zor gelir ancak İngilizce Türkçe'den daha basit bir dildir. Japon Alfabesi'ni öğrenmek bilmeyen insan için zordur. blog.asiahotels.com/...
Bu alfabeyle kelimeleri kodlamak kolay mı olur sizce ?
1 Yanıt Yanıtla
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darkaura 7 yıl createemir
createemir
darkaura
Orijinalden alıntı: createemirJaponların kelimeleri kodlanana kadar iPhone 8 çıkar
bilmeden yorum yapmak bu oluyor herhalde. japonca tahmin bile edemiyeceginiz kadar kolay bir dil.

Eğer siz Japonca biliyorsanız Japonca size kolay gelebilir. Bu bilmeden yorum yapma alanına girmez. İngilizce bilmeyen insanlara İngilizce zor gelir ancak İngilizce Türkçe'den daha basit bir dildir. Japon Alfabesi'ni öğrenmek bilmeyen insan için zordur. blog.asiahotels.com/...
Bu alfabeyle kelimeleri kodlamak kolay mı olur sizce ?

Amma demogoji yaptiniz. Tabi bilmeden tartisinca tek cephane bu oluyor.

Herseyden once japonca cince ile tamamen alakasiz daha cok turkceye yakin bir dil(hatta bazi bilim insanlari japonca ile turkceyi ayni aileye bile koyuyorlar aama genel kabul goren tez degil ). Beyninizdeki can cung con imajini bir kenara atin.

Japoncanin ne kadar badit olduguna gelirsek; turkcedeki 5 zaman ve ingilizcedeki 10kusur zaman tense e karsi japoncada sadece 2 zaman var. Sadece 5sesli harf var ve turkce gibi kelime sayisi fazla degil. Grameri cok basit.

Harf sistemi karisik ama burda harf sisteminden bahsetmiyoruz, sesin digital algilanmasi soz konusuki burda alfabe onemli degil. Onemli olsa bile japoncanin cok kolay yazilabildigi romanji denen latin harfli yazim seklide mevcut. Bilgisayar kodlarinda japonca karakterlermi olcak saniyorsunuz :)
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snomask 7 yıl
diffriend
Az önce denedim ve aynı cevabı aldım. Bu gelişmeler güzel tabii, yeni diller yavaş yavaş ekleniyor. Onun dışında Türçenin gelmemesini neden bu kadar abarttınız bilemiyorum. iPhone çıktığında bile ilk önce Amerika, İngiltere gibi ülkelerde, 20-25 gün sonra Yunanistan dahil heryerde satışa sunulmasına karşın hemen yanındaki ülkeye gelmiyor. Hali hazırda iTunesun bilmem kaçıncı yılı olmasına rağmen henüz Türkçe desteği geldiyse, Sirinin Türkçe dilini desteklememesine sinirlenmek bence biraz saçma :)

saçma derken zaten sorun burada. neden türkçe bu kadar köşeye itilip geç çıkıyor?
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Nightmare70 7 yıl
Türkçe 3-4 yıl sonra gelsin çıkıp ben malım diye bağıracam empire state binasının tepesinden :D Türkçeyi dünyada takan yok ki en basit oyunun kurulum dillerinde saçma sapan diller var en çok konuşulan dillerden olan Türkçe yine yok
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gopgop 7 yıl
Japonca türkceden zor bi dil onu yaparlarsa türkce onlar icin cocuk oyuncagi olur ancak yaparlarmi sanmam

Ülkede apple fiyatlari malum coğuda vergi ivir zivir yani ha bide sözde avrupa ülkesi oldugumuzdan euro ile işlem görüyor bunun yaninda apple de 100.000 adet belki gönderiyordur bu ülkeye iphone buda fiyatlari etkiliyen bi diger faktor olabilir pahali olunca cogu kesim alamiyor satışın olmamasida appleı memnun etmiyor anliyacagimiz daha voice control bile türkçe degilken sirinin türkçe olmasi 10-20 yılı bulur bence
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CooL_ROMEO 7 yıl
darkaura
createemirJaponların kelimeleri kodlanana kadar iPhone 8 çıkar
bilmeden yorum yapmak bu oluyor herhalde. japonca tahmin bile edemiyeceginiz kadar kolay bir dil.

Katılıyorum .
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darkaura 7 yıl
createemir
Japonların kelimeleri kodlanana kadar iPhone 8 çıkar

bilmeden yorum yapmak bu oluyor herhalde. japonca tahmin bile edemiyeceginiz kadar kolay bir dil.
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halitozbasli 7 yıl
diffriend
Az önce denedim ve aynı cevabı aldım. Bu gelişmeler güzel tabii, yeni diller yavaş yavaş ekleniyor. Onun dışında Türçenin gelmemesini neden bu kadar abarttınız bilemiyorum. iPhone çıktığında bile ilk önce Amerika, İngiltere gibi ülkelerde, 20-25 gün sonra Yunanistan dahil heryerde satışa sunulmasına karşın hemen yanındaki ülkeye gelmiyor. Hali hazırda iTunesun bilmem kaçıncı yılı olmasına rağmen henüz Türkçe desteği geldiyse, Sirinin Türkçe dilini desteklememesine sinirlenmek bence biraz saçma :)[/quote
Yunancayi yine yakın zaman içinde desteklemeye başlar bu program ama Türkçe ye bence daha cok zaman var. Malum avrupa birliği dahilinde satılan ürünlerin kullanma kılavuzu dahil yazılımı birlik dillerini desteklemek zorunda.
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createemir 7 yıl
Japonların kelimeleri kodlanana kadar iPhone 8 çıkar
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pocemonmutlu 7 yıl
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