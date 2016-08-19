Siri yakında Whatsapp’a hükmetmeye başlayacak

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Siri’nin iOS ekosistemi içerisinde Apple’ın olanak tanıdığı kadar özgür olması durumu çok yakında değişecek. iOS 10 ile birlikte Siri’yi geliştiricilere açan Apple, üçüncü taraf yazılımların Siri ile entegre olarak çeşitli komutların otomatik olarak yerine getirebilmesine olanak tanımıştı.

Bu destekten faydalanacağı iddia edilen popülaritesi yüksek ilk yazılım Whatsapp olacağa benziyor. Gelen ilk bilgilere göre Whatsapp, iOS 10 sonrasında yayınlanacak bir güncelleme ile Siri üzerinden çeşitli komutları uygulamaya başlayacak. Bu sayede telefonu elinize almadan mesaj gönderme, Siri aracılığı ile Whatsapp’ta kayıtlı bir arkadaşınıza Whatsapp araması yapma imkânı sağlanmış olacak.

Tüm Bu Özellikler İçin SiriKit

Apple’ın Siri yeteneklerini geliştiricilere açması, üçüncü taraf yazılım geliştiricilerini de uygulamalarında bu yönde bir güncelleme yapmaya zorlayacak. Bir çok geliştiricinin bu yönde bir adaptasyon için çok fazla beklemeyeceğini düşünüyoruz. Apple’ın SiriKit adını verdiği bu olanak sadece iOS 10 tarafında destekleniyor olacak.

SiriKit Uygulama Açık Olmasa Bile Çalışacak

SiriKit, uygulama arka planda çalışmıyor olsa bile istenen yazılımın bazı görevlerini doğrudan kendi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Örneğin banka hesabınız ilgili ödeme uygulamasında SiriKit entegrasyonuna sahip ise gerekli güvenlik adımlarını da Siri üzerinden tamamlayarak hesabınızdan para gönderme işlemini uygulayabileceksiniz.

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Bu ve bunun gibi kullanım senaryoları ilerleyen günlerde daha da artırılabilecek elbette. iOS 10’un çıkışı ile birlikte uygulama geliştiricileri arasında SiriKit entegrasyonuna dönük olarak ciddi bir yarış başlayacağa benziyor. Bu arada bilindiği üzere Siri, Sierra güncellemesi ile birlikte MacOS tarafına da adım atıyor.