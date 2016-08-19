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Siri yakında Whatsapp’a hükmetmeye başlayacak

Apple’ın dijital asistan uygulaması Siri, çok yakında daha geniş bir hakimiyet alanına kavuşmuş olacak. Bu noktada dev zincirin ilk önemli halkası Whatsapp olabilir. Peki Siri, Whatsapp’ta neler yapac
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Siri yakında Whatsapp’a hükmetmeye başlayacak
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Siri’nin iOS ekosistemi içerisinde Apple’ın olanak tanıdığı kadar özgür olması durumu çok yakında değişecek. iOS 10 ile birlikte Siri’yi geliştiricilere açan Apple, üçüncü taraf yazılımların Siri ile entegre olarak çeşitli komutların otomatik olarak yerine getirebilmesine olanak tanımıştı.

Bu destekten faydalanacağı iddia edilen popülaritesi yüksek ilk yazılım Whatsapp olacağa benziyor. Gelen ilk bilgilere göre Whatsapp, iOS 10 sonrasında yayınlanacak bir güncelleme ile Siri üzerinden çeşitli komutları uygulamaya başlayacak. Bu sayede telefonu elinize almadan mesaj gönderme, Siri aracılığı ile Whatsapp’ta kayıtlı bir arkadaşınıza Whatsapp araması yapma imkânı sağlanmış olacak.

Tüm Bu Özellikler İçin SiriKit

Apple’ın Siri yeteneklerini geliştiricilere açması, üçüncü taraf yazılım geliştiricilerini de uygulamalarında bu yönde bir güncelleme yapmaya zorlayacak. Bir çok geliştiricinin bu yönde bir adaptasyon için çok fazla beklemeyeceğini düşünüyoruz. Apple’ın SiriKit adını verdiği bu olanak sadece iOS 10 tarafında destekleniyor olacak.

SiriKit Uygulama Açık Olmasa Bile Çalışacak 

SiriKit, uygulama arka planda çalışmıyor olsa bile istenen yazılımın bazı görevlerini doğrudan kendi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Örneğin banka hesabınız ilgili ödeme uygulamasında SiriKit entegrasyonuna sahip ise gerekli güvenlik adımlarını da Siri üzerinden tamamlayarak hesabınızdan para gönderme işlemini uygulayabileceksiniz.

Ayrıca Bkz. "Dünyanın en büyük hava taşıtı Airlander 10 ilk test uçuşunu yaptı"
Bu ve bunun gibi kullanım senaryoları ilerleyen günlerde daha da artırılabilecek elbette. iOS 10’un çıkışı ile birlikte uygulama geliştiricileri arasında SiriKit entegrasyonuna dönük olarak ciddi bir yarış başlayacağa benziyor.  Bu arada bilindiği üzere Siri, Sierra güncellemesi ile birlikte MacOS tarafına da adım atıyor.


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The Balance 2 yıl en beğenilen CodyTravers
CodyTravers
Ne stabilitesi kaldı, ne tasarım güzelliği.Her sene aynı telefonun belli bir ölçüde büyük olanını 500 lira ekleyip pazara sunuyorlar.. Bu şekilde devam ederse neye hükmederse etsin, bir veya 2 sene sonra kullanıcılara hitap edemeyeceği kesin..

Fiyat konusunda dediğiniz Türkiye için geçerli . Malum her şeye zam geliyor. Her şeyden fazlasıyla vergi alınıyor. Vergi alınmasın demiyorum ama bu kadarı da nedir yani ne yapıyorsunuz Marsa roket mi göndereceksiniz hayır eee ne yapacaklar biraz daha gözleri doyacak gözler doyar mi hayır nereye kadar zam gelecek?
CodyTraversNe stabilitesi kaldı, ne tasarım güzelliği.Her sene aynı telefonun belli bir ölçüde büyük olanını 500 lira ekleyip pazara sunuyorla...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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action4ever 2 yıl
Forumdakiler anlamiyor ya da anlayamiyor.
En yeni iphone hep 650$. Apple i7 de de degistirmeyecek bunu. Yine 650$ olacak.
Zam senin ulkenin boktanligi. Paranin degersizlesmesi. Kizman gereken bir yer varsa o da ekonomini yonetenler.
Forumdakiler anlamiyor ya da anlayamiyor.En yeni iphone hep 650$. Apple i7 de de degistirmeyecek bunu. Yine 650$ olacak.Zam senin ulkenin boktanligi. ...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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action4ever 2 yıl NoCommand
NoCommand
action4ever
Forumdakiler anlamiyor ya da anlayamiyor.
En yeni iphone hep 650$. Apple i7 de de degistirmeyecek bunu. Yine 650$ olacak.
Zam senin ulkenin boktanligi. Paranin degersizlesmesi. Kizman gereken bir yer varsa o da ekonomini yonetenler.

Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz da bizim ülkemize hakaret ediyorsunuz merak ettim.

biricik ülkene hakaret mi etmişim kıyamam :) benim de ülkem ama bu boktan olduğu gerçeğin değiştirmiyor. siz daha bonom olkomo hokorot odomozson kafasında takılın, hiçbirşey de değişmesin.
adam avrupada en düşük ücretle çalışırken yarı maaşıyla alsın bu telefonları, sen 3 maaşını yatır, 1 maaşıyla 1000 litre benzin alabilsin sen 300 litre anca al, sonra ülkem en iyisi eleştiremezsin. eleştireceksin ki gelişeceksin, gerekirse hakaret de edeceksin.
yıllardır krizde olan ispanya'daydım 2015'in sonlarında, minimum ücret yaklaşık 1000 euro civarı(ki ben ordayken türkiye'de de böyleydi), 40-50 euroluk market alışverişini 4 kişi zor taşıyorduk eve, 7 euroya 1 kilo dana eti, 3,5 euroya 800gr kıyma alabiliyorduk. 50 lirayla marketten 3 günlük alışveriş yapamazsın. 7 liraya et alabilir misin?
emeğine değer verilmeyen, can güvenliğinin olmadığı, herşeyi ithal ettiğin, katma değeri olmayan, eğitim sistemi çarpık, her alanında terör örgütü mensuplarının çoğaldığı bir ülkeye boktan dememin neresi yanlış acaba?
NoCommandaction4everForumdakiler anlamiyor ya da anlayamiyor.En yeni iphone hep 650$. Apple i7 de de degistirmeyecek...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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BekirTemel 2 yıl
Harika olur.
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likeablex 2 yıl
Güzel düşünülmüş. Tüm uygulamalara da gelmeli bu özellik.
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black_flood 2 yıl
Yapay zeka ile yapılamayacak hiç bir şey yok şu an için kendi başına hareket etme kabiliyeti yok ama kendi başına hareket edebilme becerisine sahip olduğu gün hiç bir şey eskisi gibi olmayacak.
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limoncu7 2 yıl
O zaman siri lulu
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Eeltorm 2 yıl
One app to rule them all.
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action4ever 2 yıl
Forumdakiler anlamiyor ya da anlayamiyor.
En yeni iphone hep 650$. Apple i7 de de degistirmeyecek bunu. Yine 650$ olacak.
Zam senin ulkenin boktanligi. Paranin degersizlesmesi. Kizman gereken bir yer varsa o da ekonomini yonetenler.
2 Yanıt Yanıtla +13
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NoCommand 2 yıl action4ever
action4ever
Forumdakiler anlamiyor ya da anlayamiyor.
En yeni iphone hep 650$. Apple i7 de de degistirmeyecek bunu. Yine 650$ olacak.
Zam senin ulkenin boktanligi. Paranin degersizlesmesi. Kizman gereken bir yer varsa o da ekonomini yonetenler.

Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz da bizim ülkemize hakaret ediyorsunuz merak ettim.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Guest-5B59C177F 2 yıl action4ever
yanlisiniz var her sene iphone fiyatlari 100 dolar artiyor.



5s: 650 dolar

6: 650 dolar

6 plus: 650 dolar

6s: 650 dolar

6s plus: 650 dolar
7: 650 dolar

7 plus: 650 dolar



dediginiz hem mantiksiz hem de dogru degil.
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kadirirdem 2 yıl
siri yönetsin ,Bakalım Apple kullanıcılara hükmedebilecek mi ?
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CodyTravers 2 yıl
Ne stabilitesi kaldı, ne tasarım güzelliği.Her sene aynı telefonun belli bir ölçüde büyük olanını 500 lira ekleyip pazara sunuyorlar.. Bu şekilde devam ederse neye hükmederse etsin, bir veya 2 sene sonra kullanıcılara hitap edemeyeceği kesin..
1 Yanıt Yanıtla +5
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The Balance 2 yıl CodyTravers
CodyTravers
Ne stabilitesi kaldı, ne tasarım güzelliği.Her sene aynı telefonun belli bir ölçüde büyük olanını 500 lira ekleyip pazara sunuyorlar.. Bu şekilde devam ederse neye hükmederse etsin, bir veya 2 sene sonra kullanıcılara hitap edemeyeceği kesin..

Fiyat konusunda dediğiniz Türkiye için geçerli . Malum her şeye zam geliyor. Her şeyden fazlasıyla vergi alınıyor. Vergi alınmasın demiyorum ama bu kadarı da nedir yani ne yapıyorsunuz Marsa roket mi göndereceksiniz hayır eee ne yapacaklar biraz daha gözleri doyacak gözler doyar mi hayır nereye kadar zam gelecek?
1 Yanıt Yanıtla +23
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Nalimali 2 yıl
La vuelta var 18.00da izleyin
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