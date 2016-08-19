Siri yakında Whatsapp’a hükmetmeye başlayacak

Bu destekten faydalanacağı iddia edilen popülaritesi yüksek ilk yazılım Whatsapp olacağa benziyor. Gelen ilk bilgilere göre Whatsapp, iOS 10 sonrasında yayınlanacak bir güncelleme ile Siri üzerinden çeşitli komutları uygulamaya başlayacak. Bu sayede telefonu elinize almadan mesaj gönderme, Siri aracılığı ile Whatsapp’ta kayıtlı bir arkadaşınıza Whatsapp araması yapma imkânı sağlanmış olacak.
Tüm Bu Özellikler İçin SiriKit
Apple’ın Siri yeteneklerini geliştiricilere açması, üçüncü taraf yazılım geliştiricilerini de uygulamalarında bu yönde bir güncelleme yapmaya zorlayacak. Bir çok geliştiricinin bu yönde bir adaptasyon için çok fazla beklemeyeceğini düşünüyoruz. Apple’ın SiriKit adını verdiği bu olanak sadece iOS 10 tarafında destekleniyor olacak.
SiriKit Uygulama Açık Olmasa Bile Çalışacak
SiriKit, uygulama arka planda çalışmıyor olsa bile istenen yazılımın bazı görevlerini doğrudan kendi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Örneğin banka hesabınız ilgili ödeme uygulamasında SiriKit entegrasyonuna sahip ise gerekli güvenlik adımlarını da Siri üzerinden tamamlayarak hesabınızdan para gönderme işlemini uygulayabileceksiniz.
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Bu ve bunun gibi kullanım senaryoları ilerleyen günlerde daha da artırılabilecek elbette. iOS 10’un çıkışı ile birlikte uygulama geliştiricileri arasında SiriKit entegrasyonuna dönük olarak ciddi bir yarış başlayacağa benziyor. Bu arada bilindiği üzere Siri, Sierra güncellemesi ile birlikte MacOS tarafına da adım atıyor.
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Fiyat konusunda dediğiniz Türkiye için geçerli . Malum her şeye zam geliyor. Her şeyden fazlasıyla vergi alınıyor. Vergi alınmasın demiyorum ama bu kadarı da nedir yani ne yapıyorsunuz Marsa roket mi göndereceksiniz hayır eee ne yapacaklar biraz daha gözleri doyacak gözler doyar mi hayır nereye kadar zam gelecek?
En yeni iphone hep 650$. Apple i7 de de degistirmeyecek bunu. Yine 650$ olacak.
Zam senin ulkenin boktanligi. Paranin degersizlesmesi. Kizman gereken bir yer varsa o da ekonomini yonetenler.
biricik ülkene hakaret mi etmişim kıyamam :) benim de ülkem ama bu boktan olduğu gerçeğin değiştirmiyor. siz daha bonom olkomo hokorot odomozson kafasında takılın, hiçbirşey de değişmesin.
adam avrupada en düşük ücretle çalışırken yarı maaşıyla alsın bu telefonları, sen 3 maaşını yatır, 1 maaşıyla 1000 litre benzin alabilsin sen 300 litre anca al, sonra ülkem en iyisi eleştiremezsin. eleştireceksin ki gelişeceksin, gerekirse hakaret de edeceksin.
yıllardır krizde olan ispanya'daydım 2015'in sonlarında, minimum ücret yaklaşık 1000 euro civarı(ki ben ordayken türkiye'de de böyleydi), 40-50 euroluk market alışverişini 4 kişi zor taşıyorduk eve, 7 euroya 1 kilo dana eti, 3,5 euroya 800gr kıyma alabiliyorduk. 50 lirayla marketten 3 günlük alışveriş yapamazsın. 7 liraya et alabilir misin?
emeğine değer verilmeyen, can güvenliğinin olmadığı, herşeyi ithal ettiğin, katma değeri olmayan, eğitim sistemi çarpık, her alanında terör örgütü mensuplarının çoğaldığı bir ülkeye boktan dememin neresi yanlış acaba?