Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Siyah renkli MacBook Air modelinde kötü haber

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,1b
1
19
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Yeni çıkacak MacBook Air modellerinin siyah alüminyum kasa opsiyonu ile sunulacağı kısa süre önce gündeme gelmişti. MacRumors sitesinin farklı kaynaklara dayandırarak verdiği haberin ardından ilginç bir gelişme oldu.
İsmini açıklamayan bir Apple çalışanı MacRumors sitesine bir mektup gönderdi. Apple çalışanı mektubunda MacBook Air modelinin gerçekten siyah alüminyum kasa seçeneği ile üretildiğini doğruluyor. Toz boya ile elde edilen siyah renkli model tesislerde elden ele gezdirilmiş ve pek çok testlere tabi tutulmuş.
Testler sonunda avuçlarda bulunan kirlerin kasada iz bıraktığı ve insan tenindeki yağlanmanın kasaya bulaşarak ürünü çok itici bir hale getirdiği görülmüş. Toz boyanın da çok kullanışsız olduğu anlaşılmış. Cihazın çok çabuk kirlendiği ortaya çıkınca, bizzat Jobs tarafından siyah renk seçeneğinin kaldırılmasına karar verilmiş.

Yani yeni nesil MacBook Air modellerinde siyah renk seçeneği şimdilik hayal. Apple çalışanı ilerleyen zamanlarda bir siyah renk seçeneği olursa da bunun asla toz boyadan olmayacağını belirtmiş.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
séquestre 8 yıl
Siyah ın bir anlamı yok zaten mac dediğin beyaz olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagatayk 8 yıl
Bazı haberlere göre Macbook air satışlarının diğer tüm maclerin toplamını geçmesini hedefliyorlarmış.

Bu kadar üretim yapacaksan çok fazla çeşitliliği özellikle üretimi zor olan tek parça alüminyum kasada çeşitliliği fazla zorlamamak gerek.

Komponentlerde talebe ve farklı tedarikçilere göre ayarlama kolay ama böyle özel üretim kasalarda kolay değil. Apple kendisi üretmiyor, dışarıya yaptırıyor herşeyini. Yani bir Samsung ya da Assus gibi üretimden gelme bir firma değil Samsung, Assus vb. de dışarıya yaptırıyor bir çok şeyi ama gerektiğinde kritik ksıımları kendi için halledebilir...Apple sadece yazılımda bunu yaptığı için ürün çeşitliliğini fazla zorlayamaz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
One-Turk 8 yıl
ipod shuffle ve nanoda kullandiklari sistemi kullansinlar okadar zor olmasa gerek.
nedir bu apple in renklerden cektigi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emir 8 yıl
aylarca beyaz iphone yapamazlar,siyah macbook yapmaya kalkarlar onu da ellerine yüzlerine bulaştırıp yapamazlar.sonra artistler gibi biz tekeliz,patent almaya çalışır herkesi süründürmeye kalkarlar.
cydia daki wifi sync ile itunes ile kablosuz senkronizasyon app ini appstore a almazlar.sonra ios 5 te ilahi yenilik gibi milletin gözüne sokmaya çalışırlar.bunların politikalarına akıl sır ermiyor.unutmasınlar ki filden büyük fil avcısı var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
samsung gibi adam gibi bir malzemeden yapsınlar.eski kasaları boyayıp satmak istemişler heralde :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
monsieurje 8 yıl
aluminyum kasayi alip sprey boyayla kendimiz boyariz


o degil de siyah hos güzel durmus aslinda ama siyahi asla tercih etmem heralde diye düsünüyorum, görmek lazim gerçi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 8 yıl
apple olunca aklına sadece TELİF geliyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zengier 8 yıl
simdi tum siya renk diz ustu bilgisayar ureten firmalara dava acarlar, siyah bilgisayar bizim kesfimiz, caldilar diye ..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vipracing 8 yıl
Yahu hangi bilgisayar firması laptop kasasını toz boya ile kaplatır?Akıl var mantık var.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sta1ker 8 yıl
Siyah güzel gözüküyor, etkileyici bir havası var.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doomguard 8 yıl
Siyah pek yakışmamış zaten bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AhmedKaymakcı 8 yıl
Beyaz daha güzel zaten.:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
patrain 8 yıl
siyahın patentini almışlar mı ?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
innformatics 8 yıl
MacBook Fanları için üzücü haber.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6071 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, macbook air ve Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Apple'ın Flash stratejisini, mobil uygulamaları ve Türk yazılım sektörünü Fatih İşbecer ile konuştukl Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim