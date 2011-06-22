Siyah renkli MacBook Air modelinde kötü haber







Yeni çıkacak MacBook Air modellerinin siyah alüminyum kasa opsiyonu ile sunulacağı kısa süre önce gündeme gelmişti. MacRumors sitesinin farklı kaynaklara dayandırarak verdiği haberin ardından ilginç bir gelişme oldu.

İsmini açıklamayan bir Apple çalışanı MacRumors sitesine bir mektup gönderdi. Apple çalışanı mektubunda MacBook Air modelinin gerçekten siyah alüminyum kasa seçeneği ile üretildiğini doğruluyor. Toz boya ile elde edilen siyah renkli model tesislerde elden ele gezdirilmiş ve pek çok testlere tabi tutulmuş.

Testler sonunda avuçlarda bulunan kirlerin kasada iz bıraktığı ve insan tenindeki yağlanmanın kasaya bulaşarak ürünü çok itici bir hale getirdiği görülmüş. Toz boyanın da çok kullanışsız olduğu anlaşılmış. Cihazın çok çabuk kirlendiği ortaya çıkınca, bizzat Jobs tarafından siyah renk seçeneğinin kaldırılmasına karar verilmiş.





Yani yeni nesil MacBook Air modellerinde siyah renk seçeneği şimdilik hayal. Apple çalışanı ilerleyen zamanlarda bir siyah renk seçeneği olursa da bunun asla toz boyadan olmayacağını belirtmiş.