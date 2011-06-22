Siyah renkli MacBook Air modelinde kötü haber

Haber Editörü
Yeni çıkacak MacBook Air modellerinin siyah alüminyum kasa opsiyonu ile sunulacağı kısa süre önce gündeme gelmişti. MacRumors sitesinin farklı kaynaklara dayandırarak verdiği haberin ardından ilginç bir gelişme oldu.
İsmini açıklamayan bir Apple çalışanı MacRumors sitesine bir mektup gönderdi. Apple çalışanı mektubunda MacBook Air modelinin gerçekten siyah alüminyum kasa seçeneği ile üretildiğini doğruluyor. Toz boya ile elde edilen siyah renkli model tesislerde elden ele gezdirilmiş ve pek çok testlere tabi tutulmuş.
Testler sonunda avuçlarda bulunan kirlerin kasada iz bıraktığı ve insan tenindeki yağlanmanın kasaya bulaşarak ürünü çok itici bir hale getirdiği görülmüş. Toz boyanın da çok kullanışsız olduğu anlaşılmış. Cihazın çok çabuk kirlendiği ortaya çıkınca, bizzat Jobs tarafından siyah renk seçeneğinin kaldırılmasına karar verilmiş.
Yani yeni nesil MacBook Air modellerinde siyah renk seçeneği şimdilik hayal. Apple çalışanı ilerleyen zamanlarda bir siyah renk seçeneği olursa da bunun asla toz boyadan olmayacağını belirtmiş.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu kadar üretim yapacaksan çok fazla çeşitliliği özellikle üretimi zor olan tek parça alüminyum kasada çeşitliliği fazla zorlamamak gerek.
Komponentlerde talebe ve farklı tedarikçilere göre ayarlama kolay ama böyle özel üretim kasalarda kolay değil. Apple kendisi üretmiyor, dışarıya yaptırıyor herşeyini. Yani bir Samsung ya da Assus gibi üretimden gelme bir firma değil Samsung, Assus vb. de dışarıya yaptırıyor bir çok şeyi ama gerektiğinde kritik ksıımları kendi için halledebilir...Apple sadece yazılımda bunu yaptığı için ürün çeşitliliğini fazla zorlayamaz...
nedir bu apple in renklerden cektigi
o degil de siyah hos güzel durmus aslinda ama siyahi asla tercih etmem heralde diye düsünüyorum, görmek lazim gerçi..