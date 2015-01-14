Sizi, en iyi bilgisayarınız tanıyor olabilir

Stanford ve Cambridge Üniversiteleri ortaklığında yapılan araştırmada, bir bilgisayarın verdiği cevaplar ile kişilerin yakınlarının verdiği cevaplar karşılaştırıldı.

Toplam 86,220 gönüllü, 100 soruluk uzun kişilik testini çözerek kendileri hakkındaki sorulara cevap verdiler. Sonrasında her gönüllünün arkadaşları ve ailesine 10 soruluk bir test uygulandı. Buradaki amaç, yakınlarının, gönüllü hakkındaki yargı ve bilgilerini ölçmekti. Sonrasında aynı test bir bilgisayar tarafından, kişinin Facebook üzerindeki makale,video, fotoğraf, sanatçı ve diğer paylaşım beğenilerine göre analiz edildi.





Kişinin, diğerleriyle ilişkileri; iş arkadaşı, arkadaş, ev arkadaşı, aile üyesi ve eş olarak sınıflandırıldı.

Bilgisayar, ortalama olarak, 10 beğeni analiziyle iş arkadaşlarından, 70 beğeni analiziyle arkadaş veya ev arkadaşlarından, 150 beğeni analiziyle aile üyelerinden ve 300 beğeni analiziyle eşlerden daha doğru analizlerde bulunmayı başardı. Araştırmacılar, buradan bir bilgisayarın insan kişiliklerini düşündüğümüzden çok daha iyi analiz edebileceği sonucuna vardılar.

http://news.stanford.edu/pr/2015/pr-personality-computer-knows-011215.html