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Sizi, en iyi bilgisayarınız tanıyor olabilir

Yeni bir araştırma; bilgisayarların kişiliğinizi eşinizden bile daha iyi analiz edebileceğini gösterdi. Hem de sadece Facebook “beğen”lerinizden!
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
diagnostik
Haber Editörü
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Sizi, en iyi bilgisayarınız tanıyor olabilir
Stanford ve Cambridge Üniversiteleri ortaklığında yapılan araştırmada, bir bilgisayarın verdiği cevaplar ile kişilerin yakınlarının verdiği cevaplar karşılaştırıldı. 
Toplam 86,220 gönüllü, 100 soruluk uzun kişilik testini çözerek kendileri hakkındaki sorulara cevap verdiler. Sonrasında her gönüllünün arkadaşları ve ailesine 10 soruluk bir test uygulandı. Buradaki amaç, yakınlarının, gönüllü hakkındaki yargı ve bilgilerini ölçmekti. Sonrasında aynı test bir bilgisayar tarafından, kişinin Facebook üzerindeki makale,video, fotoğraf, sanatçı ve diğer paylaşım beğenilerine göre analiz edildi.

Kişinin, diğerleriyle ilişkileri; iş arkadaşı, arkadaş, ev arkadaşı, aile üyesi ve eş olarak sınıflandırıldı. 
Bilgisayar, ortalama olarak, 10 beğeni analiziyle iş arkadaşlarından, 70 beğeni analiziyle arkadaş veya ev arkadaşlarından, 150 beğeni analiziyle aile üyelerinden ve 300 beğeni analiziyle eşlerden daha doğru analizlerde bulunmayı başardı. Araştırmacılar, buradan bir bilgisayarın insan kişiliklerini düşündüğümüzden çok daha iyi analiz edebileceği sonucuna vardılar. 

http://news.stanford.edu/pr/2015/pr-personality-computer-knows-011215.html Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 4 yıl
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Elsa 4 yıl
Swarm kullanmasanız da takip ediyorlardır, ancak hala olduğum yeri ifşa etmek saçma geldiğinden kullanmıyorum.
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umut_baris 4 yıl
Her şeyimi sosyal medyaya yazarsam tanır tabi.
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MrFlackoJodye 4 yıl
Person of Interest geldi aklıma nedense.
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Fenomenon 4 yıl
ya ne olacağıdı
facebook vs gibi sosyal medyada yaptığınız şeylerle zaten fişleniyoruz
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doctor_bey 4 yıl
Başkalarını bilmem ama evet, beni en iyi bilgisayarım tanıyor
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zdniz 4 yıl
türk insanını çözemezler sırf arkadaşı oldugu için begenmesede begenmiş numarası yapıyolar :D:D.d:D
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alemburda34 4 yıl zdniz
zdniz
türk insanını çözemezler sırf arkadaşı oldugu için begenmesede begenmiş numarası yapıyolar :D:D.d:D


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giogo 4 yıl zdniz
zdniz
türk insanını çözemezler sırf arkadaşı oldugu için begenmesede begenmiş numarası yapıyolar :D:D.d:D

tam terside oluyo :)
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alemburda34 4 yıl
Reklam için iyi yöntem. Kullanılıyorda olabilir.
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