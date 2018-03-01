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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli otomobilin CEO’su küresel pazarda başarı elde etmiş bir Türk olacak

Ortak Girişim Grubu'nun başına geçecek CEO'nun belirlenmesi aşamasına gelindi. Bakan Özlü'nün açıklamasına göre uluslararası alanda başarı elde etmiş bir Türk, CEO olarak görev yapacak.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli otomobilin CEO’su küresel pazarda başarı elde etmiş bir Türk olacak
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Yerli otomobili üretecek konsorsiyumun üyeleri Anadolu Holding, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding ortak bir şirket kuracak. Konsorsiyum üyeleri şuanda Ortak Girişim Grubu (OGG) adıyla çalışmalarını yürütülüyor. Şirket kurulmadan önce bu şirketin başına geçek CEO’nun belirlenmesi gerekiyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM’deki sohbetinde yerli otomobile ilişkin olarak, "CEO seçimi" aşamasında olduklarını kaydetti.

Bakan Faruk Özlü, CEO seçimi ile ilgili olarak, “Bir araştırma yaptık küresel ölçekte başarılı olabilecek bir CEO seçiyoruz. Süreç işliyor. CEO Türk olacak. Uluslararası otomotiv piyasasında uluslararası bir başarı elde etmiş olacak. Bir görev almış olacak ona bakacağız. Ve öyle bir aday bulduk. Çok başarılı uluslararası otomotiv piyasasını bilen aktif çalışan bir isim. Teklif götürdük kendisini kararını bekliyoruz." dedi.

Muhtemel adaylar: Ali Pandır, Tarık Tunalıoğlu ve Murat Günak

Akşam gazetesinin haberine göre de kendisine teklif götürülen ve karar beklenen CEO adayıyla ilgili olarak 3 isim öne çıkıyor. Türkiye’nin otomobilinin üretiminde CEO görevini üstlenmesi beklenen isimler arasında Ali Pandır konuşulan adaylardan. Geçmişte Tofaş CEO’su olan Pandır, ardından Fiat İş geliştirme direktörlüğü yapmıştı. Son olarak Erdemir Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyordu. CEO’luk için teklif götürüldüğü düşünülen diğer bir isim Tarık Tunalıoğlu. Tunalıoğlu’nun Renault Bursa Fabrika Müdürlüğü dışında uluslararası alanda da önemli deneyimi bulunuyor. Kulislerde konuşulan üçüncü isim ise ünlü Türk tasarımcı Murat Günak. Günak’ın Tasarımını yaptığı otomobiller arasında Mercedes SLK, Peugeot 206, Volkswagen Eos ve Golf GTI bulunuyor.

Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yerli otomobilin ilk örneğini 2019 yılında, seri üretimini de 2021'de bitirmiş olacaklarını kaydetti. Üretilecek otomobilin küresel pazarda mücadele edebilmesi için projenin ikinci etabına geçilecek. İkinci etapta izlenecek hamleler, yerli otomobilin dünya markası olma yolunda hamleler olacak.


http://www.aksam.com.tr/ekonomi/yerli-otoda-ceoluk-c2icin-teklif-verildi-c2/haber-712320 Yorum Yaz
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martin palermo 1 yıl en beğenilen
Arkadaş laf dinlemekten bıktık artık yeter ya icraat görelim artık
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bestanealtcizgi 1 yıl
forumdaki basliklara bakiyoruz
forum.donanimhaber.com/...
forum.donanimhaber.com/...
forum.donanimhaber.com/...
Daha sonra da bu basliga bakiyoruz ki daha ortada sirket yok, ceo yok hic bir sey. Simdi biz neye inanalim?
Forumda haber editorleri baslik acinca neden linksiz, referanssiz aciyorsunuz diye sormustum silinmis bir de ustune ceza almisim. Adminlere sordum onlar karismiyormus editorler uzaklastiriyormus ( bu mesaj da sanirim 2 dk icerisinde silinir ve yine uzaklastirma alirim )
Kisaca, neyin ne oldugu belli degil ama gaza gelen cok.
forumdaki basliklara bakiyoruzforum.donanimhaber.com/...forum.donanimhaber.com/...forum.donanimhaber.com/......
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hazarRS 1 yıl
Yerli otonun üretileceği fabrikanın giriş kapısının rengi belli oldu...
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kadirirdem 1 yıl
Hadi artık üretin de görelim şunu.
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parker48 1 yıl
3-5 Yıl sonra akıbetinin ne olacağı bir oluşumun içine bir çok CEO girmek istemeyecektir, bu donanımda bir insan, geldiği kurumu bir noktadan bir noktaya ilerletmek ve başarı sağlamak isteyecektir. Bu oluşum doğru bir başlangıç yapsa bile TR pazarında mesafe alması çok uzun yıllar sürecektir. Kariyeri başarıyla dolu bir insan, vatan millet sevgisi yada bu ülke insanının özverisi ve azmi ile bir şeyler başarıldı motivasyonu ile hareket edecekse bile çekimser kalacaktır. Ayrıca CEO yu geçtim ortada fiziki bir yapı da ortada yok yada biz bilmiyoruz daha.
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General. 1 yıl
Ulan adam 28 yaşında gemi filosu kurmuş, bunlar daha CEO arıyor.
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StG 44 1 yıl
Ortada fabrika yok CEO diyorlar ya.
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pCkOpAtuS 1 yıl
Ahmet Muhtar KENT olabilir.
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61gün 1 yıl
"yerli otomobil survivor'a katılıyor"
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tobepeople 1 yıl
Aile şirketi olan birini CEO diye sunarlar...
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Mendieta58 1 yıl
2019 da ilk araç üretilecek denildi ortada ceo yok
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Bluflame 1 yıl
- 2019’da ilk prototip dediler, daha ceo bile seçilmemiş, kandırılmaya hazır olun.
- “küresel ölçekte başarılı olabilecek bir CEO seçiyoruz“ = akla gelen ilk isim, bluflame.
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redoracle 1 yıl
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