Yerli otomobilin CEO’su küresel pazarda başarı elde etmiş bir Türk olacak

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Yerli otomobili üretecek konsorsiyumun üyeleri Anadolu Holding, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding ortak bir şirket kuracak. Konsorsiyum üyeleri şuanda Ortak Girişim Grubu (OGG) adıyla çalışmalarını yürütülüyor. Şirket kurulmadan önce bu şirketin başına geçek CEO’nun belirlenmesi gerekiyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM’deki sohbetinde yerli otomobile ilişkin olarak, "CEO seçimi" aşamasında olduklarını kaydetti.

Bakan Faruk Özlü, CEO seçimi ile ilgili olarak, “Bir araştırma yaptık küresel ölçekte başarılı olabilecek bir CEO seçiyoruz. Süreç işliyor. CEO Türk olacak. Uluslararası otomotiv piyasasında uluslararası bir başarı elde etmiş olacak. Bir görev almış olacak ona bakacağız. Ve öyle bir aday bulduk. Çok başarılı uluslararası otomotiv piyasasını bilen aktif çalışan bir isim. Teklif götürdük kendisini kararını bekliyoruz." dedi.

Muhtemel adaylar: Ali Pandır, Tarık Tunalıoğlu ve Murat Günak

Akşam gazetesinin haberine göre de kendisine teklif götürülen ve karar beklenen CEO adayıyla ilgili olarak 3 isim öne çıkıyor. Türkiye’nin otomobilinin üretiminde CEO görevini üstlenmesi beklenen isimler arasında Ali Pandır konuşulan adaylardan. Geçmişte Tofaş CEO’su olan Pandır, ardından Fiat İş geliştirme direktörlüğü yapmıştı. Son olarak Erdemir Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyordu. CEO’luk için teklif götürüldüğü düşünülen diğer bir isim Tarık Tunalıoğlu. Tunalıoğlu’nun Renault Bursa Fabrika Müdürlüğü dışında uluslararası alanda da önemli deneyimi bulunuyor. Kulislerde konuşulan üçüncü isim ise ünlü Türk tasarımcı Murat Günak. Günak’ın Tasarımını yaptığı otomobiller arasında Mercedes SLK, Peugeot 206, Volkswagen Eos ve Golf GTI bulunuyor.

Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yerli otomobilin ilk örneğini 2019 yılında, seri üretimini de 2021'de bitirmiş olacaklarını kaydetti. Üretilecek otomobilin küresel pazarda mücadele edebilmesi için projenin ikinci etabına geçilecek. İkinci etapta izlenecek hamleler, yerli otomobilin dünya markası olma yolunda hamleler olacak.

http://www.aksam.com.tr/ekonomi/yerli-otoda-ceoluk-c2icin-teklif-verildi-c2/haber-712320