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Sky Sports uygulaması, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için güncellendi

6 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sky Sports uygulaması, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için güncellendi
Apple iPad sahiplerinin birçok spor türünü takip edebilmelerine imkan veren ve canlı görüntüler sunabilen Sky Sports uygulaması, yeni 5.4 sürümüne güncellendi.
25 Mayıs tarihinde Londra'da bulunan Wembley Stadı'nda Borussia Dortmund ve FC Bayern Munich arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için özel yeniliklere kavuşan Sky Sports uygulaması, futbol tutkunlarının iPad üzerinden 22 farklı canlı kamera açısı ile maçı izlemelerini mümkün kılacak. İsteğe bağlı olarak seçilen kamera açılarında yavaş çekim gösterim özelliği de eklenen uygulama, bu büyük karşılaşmayı kullanıcılara her açıdan deneyimleme imkanı sağlayacak.
iOS 5.0 ve üstü Apple iPad modelleri ile uyumlu olarak çalışan Sky Sports uygulamasına, buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


http://www.engadget.com/2013/05/20/sky-sports-ipad-champions-league/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dhyorumcusu 6 yıl
Türkiye'de canlı izlenebiliyor mu acaba? Star engelleyebilir.
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