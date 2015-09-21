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Skype Web, Edge tarayıcısı üzerinde eklentiye ihtiyaç duymadan çalışabilecek

3 yıl
1,9b
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8
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Skype Web, Edge tarayıcısı üzerinde eklentiye ihtiyaç duymadan çalışabilecek
 
Skype geçtiğimiz yıldan beri ekstra bir yüklemeye gerek kalmadan tarayıcılarda yer almak istiyor. Ancak bugüne kadar tarayıcı üzerinden görüntülü ve sesli görüşme yapabilmek için eklenti yüklemek gerekiyordu. Edge tarayıcısı popüler iletişim yazılımının imdadına yetişerek bu özelliklerin eklentisiz kullanılması için yardımcı oldu.
Windows 10'un en son geliştirici sürümünde Edge tarayıcısına eklenen Object RTC (Gerçek zamanlı iletişim) API'si bu gelişmenin temelini oluşturuyor. Skype dışında Outlook.com ve diğer gerçek zamanlı iletişim servisleri de bu API'den faydalanabiliyorlar.
Aslına bakılırsa bu API'yi içeren standart Chrome, Firefox ve Safari gibi tarayıcılar tarafından da destekleniyor, ancak Skype Web sürümünün bu tarayıcılarda neden eklentisiz kullanılamadığını bilmiyoruz. Microsoft hem Edge hem de Skype'ı kendisi geliştirdiği için adaptasyonu daha kolay sağlamış olabilir veya bu özelliği yalnızca kendi tarayıcısında sunarak kullanım oranını yükseltmek istiyordur. Edge için bu yeni teknoloji yıl sonunda genel kullanıma açılmış olacak, ancak diğer tarayıcılara gelip gelmeyeceği konusunda net bir açıklama yok.

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DH Misafiri 3 yıl
Meraktan soruyorum cidden hala skype kullanan var mi? Varsa neden?
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lonelywarrior40 3 yıl
Sanirim bunun altyapisi yuzunden suan skype a girilmiyor...Dunya genelinde çökmüş vaziyette meret
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Bl00dyHell 3 yıl
Microsoft'un her zamanki zihniyeti. WebRTC standardı varken her zamanki gibi standardı bozan bir şeyler yaptı.
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Nu.D.38 3 yıl
Firefox a kurarım eklentimi çatır çatır kullanırım.Edge nedir yahu.
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kadirirdem 3 yıl
gayet güzel.....
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catlion 3 yıl
Skype ses ve görüntü kalitesini ön planda tuttuğu için Edge ve geliştirilmesinde rol oynadığı ORTC API'sinden en faydalı şekilde yararlanacaktır.
winmedya.com/...
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delete5 3 yıl
teşekkürler
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Alonso Menendez 3 yıl
Şuanda chrome ile outlook adresinden giriş yaptığımda sağ panelde bir skype mevcut iyi olmuş ayrıyetten indirip kurma sıkıntısına çözüm bir nevi ama bir arama işlemi yaptıktan sonra tekrar listeye dönmek biraz sıkıntı gibi bunu düzeltebiliyormuyuz ? yani ek bir uzantı ile ? ö.m ile beni bilgilendirebilirseniz yada burdan
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