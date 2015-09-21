Skype Web, Edge tarayıcısı üzerinde eklentiye ihtiyaç duymadan çalışabilecek

Skype geçtiğimiz yıldan beri ekstra bir yüklemeye gerek kalmadan tarayıcılarda yer almak istiyor. Ancak bugüne kadar tarayıcı üzerinden görüntülü ve sesli görüşme yapabilmek için eklenti yüklemek gerekiyordu. Edge tarayıcısı popüler iletişim yazılımının imdadına yetişerek bu özelliklerin eklentisiz kullanılması için yardımcı oldu.

Windows 10'un en son geliştirici sürümünde Edge tarayıcısına eklenen Object RTC (Gerçek zamanlı iletişim) API'si bu gelişmenin temelini oluşturuyor. Skype dışında Outlook.com ve diğer gerçek zamanlı iletişim servisleri de bu API'den faydalanabiliyorlar.

Aslına bakılırsa bu API'yi içeren standart Chrome, Firefox ve Safari gibi tarayıcılar tarafından da destekleniyor, ancak Skype Web sürümünün bu tarayıcılarda neden eklentisiz kullanılamadığını bilmiyoruz. Microsoft hem Edge hem de Skype'ı kendisi geliştirdiği için adaptasyonu daha kolay sağlamış olabilir veya bu özelliği yalnızca kendi tarayıcısında sunarak kullanım oranını yükseltmek istiyordur. Edge için bu yeni teknoloji yıl sonunda genel kullanıma açılmış olacak, ancak diğer tarayıcılara gelip gelmeyeceği konusunda net bir açıklama yok.