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Skype, Windows 8.1 ile sisteme önyüklü olarak geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Skype, Windows 8.1 ile sisteme önyüklü olarak geliyor

Microsoft'un yaklaşık iki yıl önce 8.5 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığı Skype, MSN'in yerini alınca, firmanın daha büyük projeler peşinde olduğu yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Microsoft, SkyDrive gibi Skype'ı da kullanıcıların benimsemesi için elinden geleni yapıyor.

Firmanın 17 Ekim itibariyle resmi olarak dağıtıma başlayacağı Windows 8.1 güncellemesinde bu gelişmelere yakından şahit olacağız. Bu tarihten itibaren güncellemeyi cihazlarına edinen veya yeni bir bilgisayar alan kullanıcılar Skype'ı sistemde önyüklü olarak bulacak. 

Böylece henüz uygulamayı yüklememiş olanlar da dolaylı yoldan edinmiş olacak. Kullanıcı sayısı 300 milyona ulaşan Skype bu sayede yeni kullanıcıları da bünyesine ekleyecek. Ayrıca uygulama başlangıç ekranında da canlı bir karo halinde yer alacak.  

http://blogs.windows.com/windows/b/windowsexperience/archive/2013/08/15/everything-you-need-right-from-the-start.aspx Yorum Yaz
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wolf silver 6 yıl
Bu skype yi sevmeyen bır ben miyim? Bır ara mıcrosoft hesabımla buna kayıt oldum. 2 saat sonra telefondan girmeye çalıştım böyle bır hesap yok dedı. Aynı şekilde pc de de denedım olmadı. Skype yi bıraktım..
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sonurakar 6 yıl
Skype Windows 8'de de vardı ki, farkı ne olacak?

ekleme: Uzundur aynı Windows 8'i kullandığım için önyüklü olarak gelip gelmediği hakkında kesin bilgim yoktu, demek ki önyüklü değilmiş... Metro arayüzlü olanı mı gelecek ki? Desktop versiyon da gelecek mi?
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JakSocket 6 yıl sonurakar
sonurakar
Skype Windows 8'de de vardı ki, farkı ne olacak?

Win8'i bilgisayarına kurduğunda otomatik olarak Skype yüklenmiş olacak. İndirip kurmana gerek kalmayacak.
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StoryLine 6 yıl
Windows 8 ile entegre gelen skype çok kötüydü bana göre, dosya yollamayı bile bulamamıştım. Orjinal skype'ı daha başarılı buluyorum
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