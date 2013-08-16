Skype, Windows 8.1 ile sisteme önyüklü olarak geliyor





Microsoft'un yaklaşık iki yıl önce 8.5 milyar dolar karşılığında bünyesine kattığı Skype, MSN'in yerini alınca, firmanın daha büyük projeler peşinde olduğu yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Microsoft, SkyDrive gibi Skype'ı da kullanıcıların benimsemesi için elinden geleni yapıyor.





Firmanın 17 Ekim itibariyle resmi olarak dağıtıma başlayacağı Windows 8.1 güncellemesinde bu gelişmelere yakından şahit olacağız. Bu tarihten itibaren güncellemeyi cihazlarına edinen veya yeni bir bilgisayar alan kullanıcılar Skype'ı sistemde önyüklü olarak bulacak.





Böylece henüz uygulamayı yüklememiş olanlar da dolaylı yoldan edinmiş olacak. Kullanıcı sayısı 300 milyona ulaşan Skype bu sayede yeni kullanıcıları da bünyesine ekleyecek. Ayrıca uygulama başlangıç ekranında da canlı bir karo halinde yer alacak.

http://blogs.windows.com/windows/b/windowsexperience/archive/2013/08/15/everything-you-need-right-from-the-start.aspx