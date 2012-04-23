Skype final sürümü ile Windows phone'larda

Mobil dünya kongresinde Windows Phone için beta sürümü yayınlanan Skype’ın final sürümü Marketplace’de ücretsiz olarak yerini aldı.

Skype'ın final sürümündeki çeşitli geliştirmeler ve eklemelerle birlikte: daha stabil görüntülü arama yapabiliyor, sesli konferans görüşmelerine katılabiliyor, gelen çağrı bildirimlerini alabiliyor, yeni kayıt ekleme ve kişi engellemesi yapabiliyoruz. Skype çalışmadığı anlarda gelen çağrıları cevaplama yeteneği final sürümünde hala bulunmuyor. Skype yetkilisi bu gibi eksikliklerin Skype ve Windows Phone’un birlikte çalışma durumlarından kaynaklandığını belirtiyor.

Skype’ın Windows Phone versiyonu 18 dil desteği sunuyor ancak Türkçe dil desteği bulunmamakta. Uygulamaya destek veren Windows Phone modellerinin Skype’ı çalıştırabileceğini belirten Microsoft aşağıda adı geçen cihazların bu uygulamayı çalıştırmada daha performanslı olacağını belirtti.

-Nokia Lumia 710

-Nokia Lumia 800

-Nokia Lumia 900

-HTC Titan

-HTC Radar

-Samsung Focus S

-Samsung Focus Flash