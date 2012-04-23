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Skype final sürümü ile Windows phone'larda

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Mobil dünya kongresinde Windows Phone için beta sürümü yayınlanan Skype’ın final sürümü Marketplace’de ücretsiz olarak yerini aldı.
 Skype'ın final sürümündeki çeşitli geliştirmeler ve eklemelerle birlikte: daha stabil görüntülü arama yapabiliyor, sesli konferans görüşmelerine katılabiliyor, gelen çağrı bildirimlerini alabiliyor, yeni kayıt ekleme ve kişi engellemesi yapabiliyoruz. Skype çalışmadığı anlarda gelen çağrıları cevaplama yeteneği final sürümünde hala bulunmuyor. Skype yetkilisi bu gibi eksikliklerin Skype ve Windows Phone’un birlikte çalışma durumlarından kaynaklandığını belirtiyor.
 Skype’ın Windows Phone versiyonu 18 dil desteği sunuyor ancak Türkçe dil desteği bulunmamakta. Uygulamaya destek veren Windows Phone modellerinin Skype’ı çalıştırabileceğini belirten Microsoft aşağıda adı geçen cihazların bu uygulamayı çalıştırmada daha performanslı olacağını belirtti.
-Nokia Lumia 710
-Nokia Lumia 800
-Nokia Lumia 900
-HTC Titan
-HTC Radar
-Samsung Focus S
-Samsung Focus Flash
 Windows Phone 8 ile birlikte Skype'ın sisteme entegre olarak geleceği belirtiliyor.Bu entegrasyonun Apple'ın facetime uygulamasına karşı Windows Phone cihazların elini güçlendirmesi bekleniyor. Skype'ı kullanmak için Windows Phone 8'i beklemek istemiyorsanız uygulamanın final sürümüne buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.theverge.com/2012/4/22/2967087/skype-for-windows-phone-version-1-0-final Yorum Yaz
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E_Aydin35 7 yıl
Türkçe dil desteğinin bulunmaması çok eksik bir durum bence, ayrıca üst düzey telefonlara gelmiş, zaten mantıkende Skype desteklemiyor öbür modeller Ram'den dolayı..
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Guest-9A641C116 7 yıl
optimus 7 donanım olarak gayet iyi bir telefon bence listede olmalıydı


ahh lg şunun önüne bi tane kamera koyaydın kötümü olurdu
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SEO-Uzmanı 7 yıl
ses kodlaması aynı !
dahası skype, yeni bir video codek geliştirdimi ki !?
yok hayır !
pek o zaman !
aynı şeyin, cilalanmış parlatılmış versiyonu ! :)
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ama=neden 7 yıl
İndirdim denedim. Çok güzel çalışıyor. Görüntülü çağrılarda çok iyi.
Ama MS artık Skype gibi kendi yazılımlarına native kod desteğini verse.
Ana menüye dönünce skype açık kaldığı halde çağrı sonlanıyor mesela.
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