Skype uygulamasında zararlı reklam yazılımı tespit edildi





Günümüzde internet tarayıcı olsun, uygulama olsun her türlü platformdan reklam gösterimi yapabilen sayısız ağ mevcut. Gösterilen reklamlar genelde kullanıcının kontrolünde olmadığı için, zaman zaman riskler de ortaya çıkabiliyor. Skype uygulamasında rastlanan yeni bir reklam türü, zararlı yazılımlara davetiye çıkarıyor.





F-Secure uzmanları tarafından verilen bilgilere göre, Skype içerisinde gösterilen reklamların bazıları tabiri yerindeyse zehirlenmiş olabiliyor. Yani kullanıcı reklama tıkladığında, Angler adında zararlı yazılımın otomatik olarak indirildiği ve kurulduğu bir sayfaya yönlendiriliyor. Yazılım daha sonra depolama sürücüsünü komple şifreliyor ve açma karşılığında kullanıcıdan para talep ediyor.





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Zararlı reklam, AppNexus reklam platformunda ortaya çıkıyor ve eBay, MSN, The Daily Mail gibi farklı sitelerde de gösterim yapıyor. Skype uygulamasındaki farklılık ise, herhangi bir tarayıcı açığı olmadan, reklam üzerinden kullanıcının zarar görebilmesi. Daha önce de Skype uygulamasında açıklar bulunmuştu ancak bunlar tarayıcılardaki açıklardan kaynaklanıyordu. Güvenlik uzmanları, zararlı reklam yazılımları için artık tarayıcı açıklarına gerek olmadığını, reklam platformları üzerinden de kullanıcıya ulaşılabildiğini belirtiyor.





Reklam platformu, zararlı yazılım barındıran reklamın gösterimini durdurmuş durumda. Yine de uzmanlar kesinlikle bilgisayarda güvenlik yazılımının olması gerektiğini belirtiyor ve gerekirse reklam engelleyici yazılımlara da yer verilmesini istiyor.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2499241,00.asp