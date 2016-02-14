Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Skype uygulamasında zararlı reklam yazılımı tespit edildi

Reklam gösterimleri, internet ile haşır neşir olan herkesin artık alıştığı bir kavram. Bununla birlikte reklam gösterimlerinin tamamen zararsız olduğunu söylemek mümkün değil.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3b
1
11
Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Skype uygulamasında zararlı reklam yazılımı tespit edildi


Günümüzde internet tarayıcı olsun, uygulama olsun her türlü platformdan reklam gösterimi yapabilen sayısız ağ mevcut. Gösterilen reklamlar genelde kullanıcının kontrolünde olmadığı için, zaman zaman riskler de ortaya çıkabiliyor. Skype uygulamasında rastlanan yeni bir reklam türü, zararlı yazılımlara davetiye çıkarıyor. 

F-Secure uzmanları tarafından verilen bilgilere göre, Skype içerisinde gösterilen reklamların bazıları tabiri yerindeyse zehirlenmiş olabiliyor. Yani kullanıcı reklama tıkladığında, Angler adında zararlı yazılımın otomatik olarak indirildiği ve kurulduğu bir sayfaya yönlendiriliyor. Yazılım daha sonra depolama sürücüsünü komple şifreliyor ve açma karşılığında kullanıcıdan para talep ediyor. 

>>Çin mobil uygulama pazarı, ABD'yi geçmek üzere

Zararlı reklam, AppNexus reklam platformunda ortaya çıkıyor ve eBay, MSN, The Daily Mail gibi farklı sitelerde de gösterim yapıyor. Skype uygulamasındaki farklılık ise, herhangi bir tarayıcı açığı olmadan, reklam üzerinden kullanıcının zarar görebilmesi. Daha önce de Skype uygulamasında açıklar bulunmuştu ancak bunlar tarayıcılardaki açıklardan kaynaklanıyordu. Güvenlik uzmanları, zararlı reklam yazılımları için artık tarayıcı açıklarına gerek olmadığını, reklam platformları üzerinden de kullanıcıya ulaşılabildiğini belirtiyor. 

Reklam platformu, zararlı yazılım barındıran reklamın gösterimini durdurmuş durumda. Yine de uzmanlar kesinlikle bilgisayarda güvenlik yazılımının olması gerektiğini belirtiyor ve gerekirse reklam engelleyici yazılımlara da yer verilmesini istiyor. 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2499241,00.asp Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Neyinkafasi 3 yıl en beğenilen GenkaNuank
GenkaNuank
Su skype kadar dandik bi sey gormedim devamli konusmalar kesiliyor zaten

Skype konuşmaları sunucu tabanlı gerçekleştirmiyor çağrı yapan kişinin bilgisayarına bağlanarak gerçekleştiriyor.yani çağrıyı yapan kişinin interneti ikide bir kötüleşiyorsa veya o an indirme yapmaya vs.kalksa bu dediğinin olması normal.savunmak için yazmadım bu arada.
GenkaNuankSu skype kadar dandik bi sey gormedim devamli konusmalar kesiliyor zatenSkype konuşmaları sunucu tabanlı gerçekleşti...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GenkaNuank 3 yıl
Su skype kadar dandik bi sey gormedim devamli konusmalar kesiliyor zaten
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bkaakco 3 yıl
Zaten Skype'ta neden reklam var anlamam. Koskoca şirketsin Microsoft, yakışıyor mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metinolmetin 3 yıl
Skype reklamlarını engellemek için internet seçeneklerini açın yasak siteler kısmına "https://apps.skype.com" adresini ekleyin Skype reklamlarını unutun.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
GenkaNuank
Su skype kadar dandik bi sey gormedim devamli konusmalar kesiliyor zaten

Eskiden, MicroFOSSSS satın almadan önce şahaneydi. Sonra MicroFOSSSS geldi, bunun da içine etti.
Zararlı yazılım tespit edilmiş. Normaldir.
MicroFOS işte...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 3 yıl
Skype baya dandik gerçektende... Bir sürü update alıyor ama düzelemiyoır bir türlü.
Senkronizasyon sorunları
Stabilite sorunları
Mesajların gözükmemesi bazen
Notification alamamak
Düzeltemiyorlar gitti :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adoring 3 yıl
Son güncellemelerden sonra iyice suyu çıktı bilgisayarı aşırı kastırıyor hatta ara ara donduğu olup reset atmak zorunda kalıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 yıl
Reklam beladır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Skype reklam gosterecegim diye bazen donuyor konusmadan sonra skype ana ekranina gelmeye calisiyorum bazen reklamlar gec yukleniyor reklam gelmezse program sacmaliyor agirlasiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 3 yıl
Hayatımız reklam.. Tüketip duruyoruz herşeyi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GenkaNuank 3 yıl
Su skype kadar dandik bi sey gormedim devamli konusmalar kesiliyor zaten
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyinkafasi 3 yıl GenkaNuank
GenkaNuank
Su skype kadar dandik bi sey gormedim devamli konusmalar kesiliyor zaten

Skype konuşmaları sunucu tabanlı gerçekleştirmiyor çağrı yapan kişinin bilgisayarına bağlanarak gerçekleştiriyor.yani çağrıyı yapan kişinin interneti ikide bir kötüleşiyorsa veya o an indirme yapmaya vs.kalksa bu dediğinin olması normal.savunmak için yazmadım bu arada.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 3 yıl
İnternet ortamında reklama tıklıyosan zaten başına her şey gelebilir. Uzak durun tıklamayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2976 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
skype, maladvertising ve
5 etiket daha maladvertising in skype angler Güvenlik Internet Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HTC Vive'ın ilk sürümü geliştiricilere ulaştırıldı 3 yıl Micron, 3D NAND bellek üretimine başlıyor 3 yıl Giriş seviyesi Microsoft Lumia 650, resmiyet kazandı 3 yıl Alcatel OneTouch Ride-Fi ile otomobillerde 4G keyfi 3 yıl Twitch kullanıcıları 2015'te 241 milyar dakika video izledi 3 yıl LG'den iddialı özelliklere sahip iki yeni akıllı telefon 3 yıl Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni fragman 3 yıl Pakistan'dan güneş enerjisiyle çalışan meclis 3 yıl Yeni Transformers filmlerinin vizyon tarihleri belli oldu 3 yıl LibreOffice 5.1 indirmeye sunuldu 3 yıl Mobilite: iPhone 7, HTC M10, BB10, Lumia 950XL, LG G5 ve çok daha fazlası 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge, tüm renk seçenekleri ile karşınızda 3 yıl AMD Radeon R9 Fury X2 ile ilgili ipuçları gelmeye devam ediyor 3 yıl Yarım asırlık Porsche 911'in 70 saniyelik evrimi 3 yıl MyShake ile deprem tahmin ağına katılın 3 yıl Nvidia, 4 farklı Pascal tabanlı grafik kartını test ediyor 3 yıl Google Picasa servisi 1 Mayıs'ta kapanıyor 3 yıl Güneş gözlem uydusundan 6 dakikalık Time Lapse videosu 3 yıl DARPA'dan saatte 70 km hıza ulaşabilen otonom iç mekan drone'u 3 yıl HP'nin Windows 10 akıllı telefonu Elite x3 adını alacak 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Skype uygulamasında zararlı reklam yazılımı tespit edildi Sonraki Windows 10 mobil güncellemesi başlıyor 3 yıl Apple, tablet işlemci pazarında lider 3 yıl Fitness takip uygulamaları birer birer satılıyor 3 yıl HP'nin Star Wars hayranlarına özel dizüstüsünü inceliyoruz 3 yıl LG'den iddialı bir akıllı telefon daha benchmark testlerinde göründü 3 yıl BMW'den i8 için ilk özel seri "Protonic Red Edition" 3 yıl GDDR5X bellekler, yaz aylarında hacimli üretime geçiyor 3 yıl iPhone 7'de kulaklık girişi gidiyor, yerine ikinci hoparlör geliyor 3 yıl uTorrent artık reklamsız abonelik seçeneği sunuyor 3 yıl Apple, hatalı USB-C şarj kablolarını değiştirecek 3 yıl Apple, iPhone 5se ve iPad Air 3 için ön sipariş toplamayacak 3 yıl Apple Music 11 milyon ücretli abone sayısına ulaştı 3 yıl iPhone 7'nin Lightning kulaklığı gürültü engelleme teknolojisine sahip olmayabilir 3 yıl Samsung Galaxy Note 6 ile ilgili ilk bilgiler geldi 3 yıl Google'ın yeni sanal gözlüğü, türünün ilk örneği olabilir 3 yıl House of Cards'in 4.sezonundan yeni fragman 3 yıl Dünyanın en hızlı bağlantısı: Tam 1.225 terabit! 3 yıl Bir baba adayı çocuğu olacağını Fitbit verilerinden tahmin etti 3 yıl Microsoft bu ay Xbox One ve Windows 10'un gelecek planlarını açıklayacak 3 yıl Uzay aracı Philae'ye elveda vakti geldi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim