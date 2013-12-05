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Skype’dan yeni yıl müjdesi: Hediye kartlar %30 indirimli

5 yıl
1,3b
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16
Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
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Skype’dan yeni yıl müjdesi: Hediye kartlar %30 indirimli
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Skype hesabınızda kontör kalmadıysa size iyi bir haberimiz var; 15 Ocak’a kadar Skype hediye kartlarına %30 indirimle sahip olabilirsiniz.

Skype’ın düzenlediği özel kampanya çerçevesinde kullanıcılar, değeri 10 dolar ile 200 dolar arasında değişen hediye kartlarını %30 indirimle sevdiklerine (elbette kendilerine de) çevrimiçi olarak satın alabiliyorlar. Dolar üzerinden konuştuk ancak hemen belirtelim: hediye çekinin değeri, çekin gönderildiği kişinin hesabındaki ülke bilgisine göre otomatik olarak, o anki parite göz önüne alınarak, ilgili para birimine dönüştürülerek yükleniyor.

Skype kontörleri ile Xbox One, iOS, Android, BlackBerry, ve Windows’lu cihazlar üzerinden sabit ya da cep telefonlarını arayabilir; SMS gönderebilir ya da Skype Wi-Fi servisini kullanabilirsiniz.

Skype’ın resmi çevrimiçi mağazasındaki kampanyanın detaylarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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AndaCakan 5 yıl en beğenilen
arkadaşlar olayı bilmedikleri için saçma sapan yorumlar atmışlar ama yurt dışına çıktığınızda hayat kurtarıyor skype çünkü kendi telefonunuzdan aramaya kalkarsanız ateş pahası
arkadaşlar olayı bilmedikleri için saçma sapan yorumlar atmışlar ama yurt dışına çıktığınızda hayat kurtarıyor skype çünkü kendi telefonunuzdan aramaya kalkars...
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Metabolism 5 yıl
Skype wifi ne oluyor?
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AndaCakan 5 yıl
arkadaşlar olayı bilmedikleri için saçma sapan yorumlar atmışlar ama yurt dışına çıktığınızda hayat kurtarıyor skype çünkü kendi telefonunuzdan aramaya kalkarsanız ateş pahası
2 Yanıt Yanıtla +10
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Elessar Eredhian 5 yıl
Aman ne müjde.
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Kaçak Yolcu 5 yıl
Ne gerek var
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