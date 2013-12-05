Skype’dan yeni yıl müjdesi: Hediye kartlar %30 indirimli

Skype hesabınızda kontör kalmadıysa size iyi bir haberimiz var; 15 Ocak’a kadar Skype hediye kartlarına %30 indirimle sahip olabilirsiniz.

Skype’ın düzenlediği özel kampanya çerçevesinde kullanıcılar, değeri 10 dolar ile 200 dolar arasında değişen hediye kartlarını %30 indirimle sevdiklerine (elbette kendilerine de) çevrimiçi olarak satın alabiliyorlar. Dolar üzerinden konuştuk ancak hemen belirtelim: hediye çekinin değeri, çekin gönderildiği kişinin hesabındaki ülke bilgisine göre otomatik olarak, o anki parite göz önüne alınarak, ilgili para birimine dönüştürülerek yükleniyor.

Skype kontörleri ile Xbox One, iOS, Android, BlackBerry, ve Windows’lu cihazlar üzerinden sabit ya da cep telefonlarını arayabilir; SMS gönderebilir ya da Skype Wi-Fi servisini kullanabilirsiniz.

Skype’ın resmi çevrimiçi mağazasındaki kampanyanın detaylarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.