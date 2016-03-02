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Slack çok yakında sesli ve görüntülü sohbet özelliğine kavuşacak

Slack, San Francisco'da gerçekleştirdiği müşteri toplantısında sadece sesli değil aynı zamanda görüntülü konuşmanın da dahil olduğu 2016 yol haritasını açıkladı. Test süreci çok yakında başlıyor...
3 yıl
1,8b
1
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Slack, Silikon Vadisi rüyasını somutlaştırmayı başarmış girişimlerden biri durumunda. Ekiplerin iletişim içerisinde kalarak verimli çalışmasına yardımcı olmak için düşünülmüş bu küçük uygulama, büyük işletmelerin bile bağımlısı olduğu bir platforma dönüştü. Birçok kişi tarafından anlık mesajlaşma ve hatta e-posta yerine kullanılan Slack yakında diğer iletişim biçimlerine meydan okuyabilir. San Francisco müşteri toplantısında sadece sesli değil aynı zamanda görüntülü konuşmanın dahil olduğu 2016 yol haritası ortaya konuldu.
Bu fikir bir noktaya kadar, gerçekten şaşırtıcı değil. Günümüzde yazılı, sesli ya da görüntülü görüşmeyi sunan farklı alternatifler var. Slack zaten bunlardan ilkini sunuyor, şirketin uygulamaya diğer iki fonksiyonu kazandırma arayışı ekip içersindeki kişilerin farklı uygulamalara geçiş yapmasını ortadan kaldırma adına mantıklı. Ancak bunu yaparken de zaten Microsoft Skype, Google Hangouts ve hatta bir ölçüde Facebook Messenger tarafından işgal edilmiş sektörde mücadele vermesi gerekecek.
Slack çok yakında sesli ve görüntülü sohbet özelliğine kavuşacak
 
Şirket, müşteri toplantısında 2.3 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip olduklarını ve onlara daha fazla seçenek sunmak istediklerini ifade etti. Slack ürünlerden sorumlu başkan yardımcısı April Underwood, sesli sohbet özelliğinin ilk olarak masaüstüne geleceğini ve daha sonra diğer cihazları ve uygulamaları kapsayacak şekilde genişleyeceğini söyledi. Underwood zaten Skype'ın Slack entegrasyonu üzerinden sesli arama yapılabileceğini kaydetti. Ancak kendilerinin bu özelliği sunarak iletişim esnasında hızlı şekilde sesli görüşmeye geçilebilmesini sağlayacaklarını belirtti.
Test süreci yakında başlayacak ve Slack kullanıcıları tek bir kanal üzerinde en fazla 15 kişi ile görüşme sağlayabilecekler. Aramalar şu anda sadece sesle sınırlı durumda ancak gelecekte görüntülü arama desteğinin de gelmesi bekleniyor. Çok yakınımızda olan sesli ve görüntülü sohbet özelliği ofisleri daha gürültülü bir platforma çevirebilir ancak kesinlikle Slack'ı daha kapsamlı bir iletişim çözümü haline getirecek.

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