Anlık çeviri özelliği tüm Skype iletişimine geliyor

Microsoft’un Skype için hayata geçirdiği ve 2014 yılından bu yana Skype içerisindeki metin sohbeti ile aramalara yönelik olarak kullanılabilen yenilikçi anlık çeviri özelliği, kapsamını diğer hizmetlere de genişletiyor.

Tüm Sesli Aramalar

Firmadan yapılan duyuruya göre anlık çeviri özelliği artık mobil ve sabit hatlara yapılan aramalar için de geçerli olacak. Kullanıcılar bu özellik sayesinde Skype içerisindeki tüm iletişiminde karşı tarafın dili ile konuşma yapabilecek.

Skype Çevirmen özelliği uzun süredir beğenilerek kullanılıyor. Metin sohbeti veya sesli iletişim esnasında kullanıcı çevirmen özelliğini açarak karşı tarafın dili ile ifadelerini iletebiliyor. Tanıtıldığı dönemde büyük potansiyeli olan bir teknoloji olarak nitelendirilmişti. Hizmetin temelinde derin öğrenme teknolojileri yatıyor.

Skype Çevirmen metin tabanlı 43 dilde çeviri yapabiliyor. Sesli arama olarak ise İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, Çince, İtalyanca, Portekizce, Arapça ve Rusça dilleri arasında çeviri yapılabiliyor. Skype Çevirmen özelliği şimdilik ön izleme sürümünde yeni güncellemesini sunabiliyor.

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Yeni güncellemeyi denemek isteyenlerin ilk etapta Windows 10 Yıldönümü güncellemesini kurması gerekiyor. Sonrasında Skype ön izleme sürümünü indirebilir. Tercüme edilecek dil tercihi ve başlatma ise sağ üst kısımdaki ayarlar menüsünden yapılıyor. Tabii dışarıya aramalar için Skype kredisine ihtiyacınız olduğunu da hatırlatalım.