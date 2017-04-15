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Slack kullanıcıları için Status özelliği kullanıma sunuluyor

Slack, kullanıcılarının o an ne yaptığını ve hangi durumda olduğunu gösteren Status isimli yeni özelliğini kullanıma sunacağını duyurdu. Özellik birkaç gün içerisinde güncellemeyle gelecek.
2 yıl
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Web Siteleri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Çalışma ortamlarında kullanılması amacıyla geliştirilen Slack, kullanıcılarının anlık durumlarını daha iyi anlatmalarını mümkün kılan yeni bir özelliğe kavuşuyor. “Status” (Durum) isimli bu özellik, her Slack kullanıcısının o anda nasıl bir durumda olduğunu profiline not düşmesini ve çalışma arkadaşlarının bundan haberdar olabilmesini sağlıyor.

Status, her kullanıcıya “Toplantıda” ve “Hasta” gibi taslaklar sunuyor ancak dileyen kullanıcılar kendi istediği durumu da oluşturabiliyor. Küçük bir emoji ile kullanıcı isminin hemen yanında görünen durum, üstüne tıklanması halinde kişiyi durum ile ilişkili detaylı bilgilendirmenin bulunduğu bir sayfaya yönlendiriyor.

Status’ü kullanışlı kılan bir diğer şey de bu özelliğin üçüncü parti uygulamalarla birlikte kullanılabiliyor olması. Zenefits ve Meekan gibi platformların planlama asistanı, programınıza göre Slack üzerinden Status’ü otomatik olarak değiştirebiliyor.

Slack tarafından paylaşılan bilgilere göre Status birkaç gün içerisinde kullanıma sunulacak. Özelliği kullanabilmek adına hem bilgisayar uygulamasının, hem de mobil uygulamanın en güncel sürümüne sahip olmalısınız.


https://www.engadget.com/2017/04/13/slack-adds-status-updates-away-messages/ Yorum Yaz
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WHITE_Wolf 2 yıl
Slack özellikle yazılım geliştiren ekipler için çok uygun bir platform github entagrasyonu,aynı projede çalışan farklı ekiplerin beraber hareket etmesini sağlaması ve bunun benzer özellikleri ile kendine bağlıyor.
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