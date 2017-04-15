Slack kullanıcıları için Status özelliği kullanıma sunuluyor

Status, her kullanıcıya “Toplantıda” ve “Hasta” gibi taslaklar sunuyor ancak dileyen kullanıcılar kendi istediği durumu da oluşturabiliyor. Küçük bir emoji ile kullanıcı isminin hemen yanında görünen durum, üstüne tıklanması halinde kişiyi durum ile ilişkili detaylı bilgilendirmenin bulunduğu bir sayfaya yönlendiriyor.
Status’ü kullanışlı kılan bir diğer şey de bu özelliğin üçüncü parti uygulamalarla birlikte kullanılabiliyor olması. Zenefits ve Meekan gibi platformların planlama asistanı, programınıza göre Slack üzerinden Status’ü otomatik olarak değiştirebiliyor.
Slack tarafından paylaşılan bilgilere göre Status birkaç gün içerisinde kullanıma sunulacak. Özelliği kullanabilmek adına hem bilgisayar uygulamasının, hem de mobil uygulamanın en güncel sürümüne sahip olmalısınız.
https://www.engadget.com/2017/04/13/slack-adds-status-updates-away-messages/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle