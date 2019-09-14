Toyota uzun menzil gidebilecek güneş enerjili arabalar üzerinde çalışıyor

Petrol bazlı yüksek performans sunan araçlarımız var ve ayrıca elektrikli otomobiller de gittikçe yaygınlaşıyor. Ancak Japon otomotiv şirketi Toyota'nın hedefi ise sonsuz enerjiye sahip olan güneş enerjili otomobiller.

Uzun vadede heyecan verici gelişme

Tesla daha ucuz maliyet ve uzun ömürlü piller üzerinde çalışmakla meşgul olsa da, Toyota güneş enerjili arabaların uzun bir süre boyunca çalıştırabilmenin yolunu bulmaya çalışıyor. Los Angeles Times'ın raporuna göre Toyota, Sharp ve Japonya'nın Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Organizasyonu bu projeyi geliştirmek için Toyota'nın Prius modelini test ediyorlar. Eğer projede başarı sağlanırsa bu dünya tarihinde çığır açan bir gelişme olacak.

https://www.latimes.com/business/story/2019-09-12/toyota-is-trying-to-figure-out-how-to-make-a-solar-powered-car-run-forever

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Elektrikli arabalar petrol bazlı araçlara göre çok daha. Ancak bir şarj istasyonuna ihtiyaçları var. Toyota ise güneş enerjili araçlarla birlikte arabalarınbağımlı kalmalarını ortadan kaldırarak, arabaların gündüz topladıkları enerjiyihedefliyor. Bu söylemlerin kulağa hoş geldiği bir gerçek ancak kısa vadede böyle bir projenin hayata geçmesi ise pek mümkün değil. En azından bu teknolojinina olması bile büyük bir ilerleme diyebiliriz.