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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Toyota uzun menzil gidebilecek güneş enerjili arabalar üzerinde çalışıyor

Japon otomotiv devlerinden Toyota'nın güneş enerjisiyle çalışan otomobiller üzerindeki çalışmalarını hızlandırıyor. Şirketin hedefi çok uzun menzil gidebilen güneş enerjili otomobiller.
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Petrol bazlı yüksek performans sunan araçlarımız var ve ayrıca elektrikli otomobiller de gittikçe yaygınlaşıyor. Ancak Japon otomotiv şirketi Toyota'nın hedefi ise sonsuz enerjiye sahip olan güneş enerjili otomobiller.

Uzun vadede heyecan verici gelişme

Tesla daha ucuz maliyet ve uzun ömürlü piller üzerinde çalışmakla meşgul olsa da, Toyota güneş enerjili arabaların uzun bir süre boyunca çalıştırabilmenin yolunu bulmaya çalışıyor. Los Angeles Times'ın raporuna göre Toyota, Sharp ve Japonya'nın Yeni Enerji ve Endüstriyel Teknoloji Geliştirme Organizasyonu bu projeyi geliştirmek için Toyota'nın Prius modelini test ediyorlar. Eğer projede başarı sağlanırsa bu dünya tarihinde çığır açan bir gelişme olacak.
Elektrikli arabalar petrol bazlı araçlara göre çok daha verimli. Ancak bir şarj istasyonuna ihtiyaçları var. Toyota ise güneş enerjili araçlarla birlikte arabaların şarj istasyonlarına bağımlı kalmalarını ortadan kaldırarak, arabaların gündüz topladıkları enerjiyi gece de kullanabilmelerini hedefliyor. Bu söylemlerin kulağa hoş geldiği bir gerçek ancak kısa vadede böyle bir projenin hayata geçmesi ise pek mümkün değil. En azından bu teknolojinin geliştirme aşamasında olması bile büyük bir ilerleme diyebiliriz.


https://www.latimes.com/business/story/2019-09-12/toyota-is-trying-to-figure-out-how-to-make-a-solar-powered-car-run-forever Yorum Yaz
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adrisanam 1 sa. yeni yorumcu
Bızde bugunu dolamdırılmadan nasıl atlatırız bu ulkede hergun bunun ıcın calılıyoruz
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PurposeLess sinan 2 sa.
yaptırmazlar.
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serafon 3 sa.
Şu şartlarda imkansız gibi ama bir ipucu yakaladılarsa bilemeyeceğim artık.
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Normandia_06 4 sa.
Aslında çözümü basit küçük bir nükleer reaktör bu sorunu çözer :XD
Bu teknoloji var ama maliyeti aşırı yüksek
1977 yılında Voyager uydusunda kullandılar ve hala çalışıyor :))))
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oly1786 4 sa.
Normalde gölge bulmak için köşe kapmaca oynarız, artık en çok güneş nerede alınır orası kapılır. lol
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Sanal Bellek 45 sn. oly1786
Kimse kapalı otoparka park etmez.
Bi de bu var.
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aRiSe* 4 sa.
Eyvah GTV almazlar inşallah.
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buraxus 4 sa.
Rizede ne edeceuk?
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