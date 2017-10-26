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Slack'e interaktif ekran paylaşım özelliği geliyor

Takım çalışmaları için mesajlaşma servisi Slack'in ekran paylaşım özelliğine etkileşim yetenekleri eklenecek. Bu sayede ekip arkadaşları fareyi kontrol edebilecek veya ekrana çizim yapabilecek.
1 yıl
898
1
Diğer Yazılım
Yusuf Akbaş
Yazar
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Slack'e interaktif ekran paylaşım özelliği geliyor
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İş ekipleri için mesajlaşma servisi Slack'e interaktif ekran paylaşımı özelliği ekleniyor. Ekran paylaşım özelliği son güncelleme ile eklenmişti. Etkileşim özellikleri içerecek bir sonraki güncelleme ile birlikte paylaşılan ekranda ekip arkadaşları kendi imlecini kontrol edebilecek, yazı yazabilecek ve çizim yapabilecek.
Teamviewer, Skype benzeri uygulamalardaki ekran paylaşım özelliklerinden farklı olarak Slack, çoklu çalışma özellikleri içerecek. Örneğin tek ekran üzerinde her ekip arkadaşının kendi fare imleci görüntülenecek. Dileyen ekip arkadaşına imleç ile kontrol yetkisi verilecek veya engellenebilecek.

Kontrol yetkisi olmayan katılımcılar ekran üzerine geçici çizim yapabilecek ve belgelerdeki nesneleri vurgulayabilecek. Emojiler ile tepkiler yansıtılabilecek. Ekran paylaşımı esnasında diğer ekip arkadaşlarına sesli çağrı yapabilmek mümkün olacak.


Etkileşimli ekran paylaşım özelliği için Slack çağrısı esnasında "Share control of your screen" butonuna basmak yeterli olacak.

Bu Özellikler 1 Aralık'ta Kullanıma Sunulacak

Slack, iş grupları için ekran paylaşım uygulaması Screenhero'yu 2014 yılında satın aldı. Yaklaşık 3 yıllık süreçte Screenhero hero özelliklerinin Slack'e entegrasyonu tamamlandı. Etkileşimli ekran paylaşımı ve diğer Screenhero özelliklerini içeren güncelleme 1 Aralıkta yayınlanacak.


https://slackhq.com/screen-sharing-in-slack-made-interactive-cf8816efaa01 Yorum Yaz
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