Smart TVler yayın sinyali üzerinden ele geçirilebiliyor

En yeni Smart TV modellerinden bazılarında televizyon yayını sinyali üzerinden ele geçirilebilmelerine olanak tanıyan bir açık olduğu ortaya çıktı. Oneconsult’ta güvenlik araştırmacısı olan Rafael Scheel tarafından gün yüzüne çıkarılan bu açık, araştırmacı tarafından çekilen videoda da anlatıldığı gibi Smart TV’nin tüm özelliklerine erişim imkanı sunuyor. Paylaşılan bilgilere göre yayın sinyali ile gönderilen kodlar, televizyonun kontrolüne ele geçirebilmek amacıyla arka planda çalışan web tarayıcısının yarattığı açığı kullanıyorlar.

Bu saldırının ne gibi kötü sonuçlara neden olabileceği hakkında konuşan Scheel, saldırganların televizyondaki kameraya ve mikrofona erişebilmelerinin yanı sıra aynı ağ bağlantısını kullanan cihazlara da (akıllı telefon, bilgisayar) giriş yapabileceklerini açıkladı.

Scheel, saldırının dijital karasal yayın yapan bir verici kullanılarak gerçekleştirilebileceğini söyledi. Smart TVlerin hem internete bağlanması, hem de dijital karasal yayın kullanmasıyla birlikte devreye giren Hybrid Broadcast Broadband TV standartında yer alan açıklar üzerinden gerçekleştirilen saldırının, Samsung’un 2 yeni Smart TV modelinin kontrolünü ele geçirebildiği biliniyor. Bu TV modellerinde bulunan açıkların incelenmesiyle aynı saldırı tekniğinin diğer modellerde de kullanılabileceği sonucuna ulaşıldı. Ele geçirilen cihazların kapatılıp açılmasının veya fabrika ayarlarına döndürülmesinin sorunu çözmek adına yeterli olmadığı biliniyor.

Kablolu yayın kullanıcılarını etkilemiyor

Hybrid Broadcast Broadband TV standartı üzerindeki açıklardan faydalanan saldırının kablolu yayına sahip olan Smart TV modellerini etkilemediği biliniyor. Dünyanın bazı bölgelerinde oldukça yaygın olan kablolu yayın teknolojisi ülkemizde pek yaygın değil.

https://www.engadget.com/2017/04/01/smart-tv-broadcast-security-exploit/