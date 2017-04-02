Smart TVler yayın sinyali üzerinden ele geçirilebiliyor

Bu saldırının ne gibi kötü sonuçlara neden olabileceği hakkında konuşan Scheel, saldırganların televizyondaki kameraya ve mikrofona erişebilmelerinin yanı sıra aynı ağ bağlantısını kullanan cihazlara da (akıllı telefon, bilgisayar) giriş yapabileceklerini açıkladı.
Scheel, saldırının dijital karasal yayın yapan bir verici kullanılarak gerçekleştirilebileceğini söyledi. Smart TVlerin hem internete bağlanması, hem de dijital karasal yayın kullanmasıyla birlikte devreye giren Hybrid Broadcast Broadband TV standartında yer alan açıklar üzerinden gerçekleştirilen saldırının, Samsung’un 2 yeni Smart TV modelinin kontrolünü ele geçirebildiği biliniyor. Bu TV modellerinde bulunan açıkların incelenmesiyle aynı saldırı tekniğinin diğer modellerde de kullanılabileceği sonucuna ulaşıldı. Ele geçirilen cihazların kapatılıp açılmasının veya fabrika ayarlarına döndürülmesinin sorunu çözmek adına yeterli olmadığı biliniyor.
Kablolu yayın kullanıcılarını etkilemiyor
https://www.engadget.com/2017/04/01/smart-tv-broadcast-security-exploit/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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