SmartHalo ile bisikletinizi akıllı hale getirin

Aktif şehir hayatı içerisinde bisiklet kullanan kişilerin ortak bazı sorunları bulunuyor. Özellikle navigasyon için akıllı telefonlar çok sağlıklı bir deneyim ortaya koymuyor, hatta bunu yapmaya çalışırken telefonunu düşüren birçok kişi bulunuyor. İşte bu sorunları geride bırakmayı hedefleyen akıllı ürün SmartHalo, Kickstarter'da elde ettiği başarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Sadelik esas alınarak hazırlanan SmartHalo, bisikletlerin gidon bölümüne takılıyor ve akıllı telefonlar ile kablosuz olarak Bluetooth LE teknolojisi üzerinden iletişim kuruyor. Özel bir akıllı telefon uygulaması bulunan ürün, buradan girilen rotaları üzerinde yer alan 360 derecelik ışıklar ile kullanıcılarına aktarıyor. Örneğin sağa dönüleceği zaman sağ taraftaki ışıkları, sola dönüleceği zaman ise sol taraftaki ışıkları yakan SmartHalo, özel tasarlanan gövdesiyle de zorlu şartlara (Yağmur, kar vb.) dayanabiliyor.

Gece sürüşlerine özel olarak bünyesinde otomatik olarak açılıp kapanan bir yardımcı ışık (250 lümen) bulunan SmartHalo, aynı zamanda hırsızlara karşı alarm görevi de görüyor. Dahili sensörleriyle yakılan kalori, mesafe, hız ve yükselik gibi verileri kayıt altına alabilen akıllı ürün, akıllı telefonlarla bağlantı kurduğu için telefon ile mesaj bildirimleri de verebiliyor. Söylendiği kadarıyla normal kullanımda 3 hafta gibi oldukça iyi bir batarya (2000 mAh) ömrü bulunan SmartHalo, iOS ile Android desteğiyle geliyor.

Yapılacak en az 131$ bağış ile 2016 Mayıs ayında elde edilebilen SmartHalo, sunduğu deneyimi aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.

https://www.kickstarter.com/projects/1106460188/smarthalo-turn-your-bike-into-a-smart-bike?ref=category_recommended