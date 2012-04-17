SnapNplay ile telefonunuz notaları okuyup çalsın

Telefonlar bir süredir akıllı telefon olarak isimlendiriliyor zira bu adı da fazlasıyla hakediyorlar. Google Play'de yayınlanan SnapNplay adlı uygulama bu ismin değerini arttırır nitelikte. Google Play'de demo ve tam sürüm olarak iki şekilde yayınlanan uygulama, telefondaki kamerayı kullanarak gösterdiğiniz notaları tanıyor ve bu notaları otomatik olarak çalabiliyor. Oldukça etkileyici görünen bu uygulamanın tam sürümü 3.99$'lık fiyattan satılıyor.
doğru diyorsunuz içinde nota olan bir kitabım dergim defterim bile yok mecburen googledan aratıp ekranı çekerek denedim hızı doğru ayarlarsanız bence gayet güzel bir uygulama
Eğer hafıza kartına taşınabiliyorsa ve ses kalitesi tatmin edici seviyedeyse gerçekten çok yararlı bir uygulama.