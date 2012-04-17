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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SnapNplay ile telefonunuz notaları okuyup çalsın

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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SnapNplay ile telefonunuz notaları okuyup çalsın
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Telefonlar bir süredir akıllı telefon olarak isimlendiriliyor zira bu adı da fazlasıyla hakediyorlar. Google Play'de yayınlanan SnapNplay adlı uygulama bu ismin değerini arttırır nitelikte. Google Play'de demo ve tam sürüm olarak iki şekilde yayınlanan uygulama, telefondaki kamerayı kullanarak gösterdiğiniz notaları tanıyor ve bu notaları otomatik olarak çalabiliyor. Oldukça etkileyici görünen bu uygulamanın tam sürümü 3.99$'lık fiyattan satılıyor.

SnapNplay ile telefonunuz notaları okuyup çalsın
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MeGaDave06 7 yıl
Konuya sadece 1 kişi mesaj atmış. Buda ülkemizin sanattan ve müzikten ne kadar yoksun olduğunu gösteriyor..
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Grameradam 7 yıl
Harika program. Tabi düzgün çalışıyorsa
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mstkkk 7 yıl MeGaDave06
MeGaDave06
Konuya sadece 1 kişi mesaj atmış. Buda ülkemizin sanattan ve müzikten ne kadar yoksun olduğunu gösteriyor..

doğru diyorsunuz içinde nota olan bir kitabım dergim defterim bile yok mecburen googledan aratıp ekranı çekerek denedim hızı doğru ayarlarsanız bence gayet güzel bir uygulama
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DRACON1C 7 yıl
Haber için teşekkürler. Yakın bir zamanda deneyeceğim.
Eğer hafıza kartına taşınabiliyorsa ve ses kalitesi tatmin edici seviyedeyse gerçekten çok yararlı bir uygulama.
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