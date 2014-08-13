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SnapPiCam ile Raspberry Pi ve değiştirilebilir lensler biraraya geliyor

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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SnapPiCam ile Raspberry Pi ve değiştirilebilir lensler biraraya geliyor
Çok ucuz fiyatı sayesinde geliştiricilerin olduğu kadar hobi olarak uğraşmak isteyenlerin de yoğun ilgisini çeken Raspberry Pi, farklı projelere de evsahipliği yapıyor. SnapPiCam bunlardan birisi. 

SnapPiCam, Raspberry Pi geliştirici kartını ve değiştirilebilir lensleri biraraya getiren bir dijital fotoğraf makinesi projesi. Raspberry Pi için hali hazırda 5MP çözünürlüğünde bir görüntü sensörü 40$ fiyat etiketi ile satılmaktaydı. SnapPiCam bu entegrasyonu bir diital fotoğraf makinesine dönüştürmüş.

Projenin temelinde Raspberry Pi Model A yer alıyor. 700MHz saat hızında çalışan bir işlemciye sahip olan modelde 256MB RAM, bir USB portu, bir HDMI protu ve microUSB portu yer alıyor. Set içerisine bir Lityum Polimer batarya ve DC-DC dönüştürücü eklenerek kamera tamamlanmış.

Projenin özelliği ise yapılmış halde değil bir set halinde hazırlanıyor olması. Yani bir SnapPiCam dijital kamera sahibi olabilmek için set içerisinde çıkan parçaları birleştirmek zorundasınız. Ayrıca açık kaynak bir proje olduğu için bileşenleri değiştirmek de mümkün. 

SnapPiCam farklı versiyonlara sahip ancak hepsinde de 5MP çözünürlüğünde sensör mevcut. Compact versiyonda herhangi bir lens yok ve 1200mAh gücünde batarya mevcut. Adventurer versiyonda da lens yok ancak 2.8 inçlik bir dokunmatik LCD ekran ve 1000mAh gücünde batarya yer alıyor. 

MegaZoom versiyonu ile bağışçılar 4x-12x değişken MegaZoom lense kavuşuyor. MegaZoom Plus ise 2x zoomlu manyetik Telephoto lens yanında 6x-18x değişken zoomlu MegaZoom lensi de sunuyor. En az 89 pound bağış karşılığında Compact versiyonundan başlayarak SnapPiam kameralarına sahip olabiliyorsunuz. Ancak bağış miktarına bakıldığında projenin gerçekleşmesi oldukça zor görünüyor.  


https://www.kickstarter.com/projects/1008225922/the-snappicam-a-raspberry-pi-digitial-camera Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SteveMeade 4 yıl
Çok güzelde bize gelmez :(
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Gece772 4 yıl
Beliyoruz gelsin
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ardabeyim 4 yıl
Heyecanlandım nabzım arttı okurken başından itibaren son cümleyle kalp krizi geçirdim beyler ben iptal
1 Yanıt Yanıtla
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Mr.Legend 4 yıl ardabeyim
ardabeyim

Heyecanlandım nabzım arttı okurken başından itibaren son cümleyle kalp krizi geçirdim beyler ben iptal




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