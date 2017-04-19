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Snapchat Word Lenses ile her şeye filtre uygulayın

Popüler video ve fotoğraf paylaşım uygulaması Snapchat, yüz filtrelerini bir adım daha öteye taşıyarak etrafınızdaki her şeye 3D objeler ekleyebileceğiniz yeni özelliğini duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,3b
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8
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Snapchat, kullanıcıların hizmetine sunulduğu ilk günden beri yüz filtreleriyle kullanıcıları kendine çekmeyi başarmıştı. Her ne kadar son zamanlarda Messenger, Instagram gibi platformlar da yüz filtresi özelliği kullanmaya başlasa da rakiplerinin arkasına düşmek istemeyen Snapchat, yeni bir güncelleme ile yeni filtreleri kullanıcıları sunuyor. Bu kez filtreler yüz filtresi değil kameranızla çektiğiniz her yere ekleyebileceğiniz üç boyutlu objelerden oluşuyor.
Snapchat Word Lenses ile her şeye filtre uygulayın


 

Word Lenses isimli bu özellik sayesinde Snapchat'te telefonun ön veya arka kamerasını açtığınızda karşınıza çıkan gökkuşağı, mantar, bitkiler, çimen gibi filtreleri etrafınızdaki her şeye uygulayabilirsiniz. Filtrelerin üç boyutlu oluşu ve dünyayla iç içe görünmesi akıllara bu özelliğin, Nintendo 3DS'teki gibi ''artırılmış gerçeklik''ten faydalanarak oluşturulduğu düşüncesini getiriyor ancak Snapchat, bloğunda yaptığı duyuruda bu ifadeyi kullanmadı.


Uygulama Word Lenses ile kullanıcıların 3D tecrübesinden faydalanarak ''dünyayı renklendirmek'' için kullanabileceğini ifade ederken hiçbir QR kod ya da benzeri özelliklere ihtiyaç duymadan kolayca kullanılabileceğini ve yüz filtreleri gibi zaman zaman bu filtrelerin de değişebileceğini açıkladı.


Gelir Getirmesi Bekleniyor 

Tabi Word Lenses özelliğinin de bir süre sonra diğer sosyal medya platformları tarafından kopyalanarak kullanıcılara sunulması mümkün ancak Snapchat özellik yayılana kadar, şimdilik olmasa da, 3.taraf sponsorlarla çeşitli reklam anlaşmaları düzenleyerek Word Lenses'tan gelir elde etmeyi planlıyor.

Word Lenses özelliğini aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz:
 

https://techcrunch.com/2017/04/18/snapchat-introduces-world-lenses-live-filters-for-just-about-anything/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BlindGuardianNN 2 yıl
aklıma pratik şeyler geldi
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shadowtr 2 yıl
Dostum World Lenses olacak.
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axaxa 2 yıl
Şeyini çıkarcaklar illa
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Macella 2 yıl
snap uygulamasının istediği izinlere rağmen nasıl bu kadar kullanıcısı var hayret verici
1 Yanıt Yanıtla +1
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Farwynd 2 yıl Macella
Macella

snap uygulamasının istediği izinlere rağmen nasıl bu kadar kullanıcısı var hayret verici

Çünkü bugüne kadar kişisel bilgileri reklam satma amacıyla kullanmayan tek sosyal medya oldu sanırsam.
1 Yanıt Yanıtla
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profecco 2 yıl
Şu milletin devamlı paylaştığı özçekime köpek kulağı, burnu vs ekleyen programı yazan adam, programı Snapchat'e satmıştı ve kazandığı milyonlarca dolarla bir adada eşi ve çocuğuyla yaşıyor artık :)
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