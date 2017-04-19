Snapchat Word Lenses ile her şeye filtre uygulayın

Snapchat, kullanıcıların hizmetine sunulduğu ilk günden beri yüz filtreleriyle kullanıcıları kendine çekmeyi başarmıştı. Her ne kadar son zamanlarda Messenger, Instagram gibi platformlar da yüz filtresi özelliği kullanmaya başlasa da rakiplerinin arkasına düşmek istemeyen Snapchat, yeni bir güncelleme ile yeni filtreleri kullanıcıları sunuyor. Bu kez filtreler yüz filtresi değil kameranızla çektiğiniz her yere ekleyebileceğiniz üç boyutlu objelerden oluşuyor.





Word Lenses isimli bu özellik sayesinde Snapchat'te telefonun ön veya arka kamerasını açtığınızda karşınıza çıkan gökkuşağı, mantar, bitkiler, çimen gibi filtreleri etrafınızdaki her şeye uygulayabilirsiniz. Filtrelerin üç boyutlu oluşu ve dünyayla iç içe görünmesi akıllara bu özelliğin, Nintendo 3DS'teki gibi ''artırılmış gerçeklik''ten faydalanarak oluşturulduğu düşüncesini getiriyor ancak Snapchat, bloğunda yaptığı duyuruda bu ifadeyi kullanmadı.





Uygulama Word Lenses ile kullanıcıların 3D tecrübesinden faydalanarak ''dünyayı renklendirmek'' için kullanabileceğini ifade ederken hiçbir QR kod ya da benzeri özelliklere ihtiyaç duymadan kolayca kullanılabileceğini ve yüz filtreleri gibi zaman zaman bu filtrelerin de değişebileceğini açıkladı.





Gelir Getirmesi Bekleniyor

Tabi Word Lenses özelliğinin de bir süre sonra diğer sosyal medya platformları tarafından kopyalanarak kullanıcılara sunulması mümkün ancak Snapchat özellik yayılana kadar, şimdilik olmasa da, 3.taraf sponsorlarla çeşitli reklam anlaşmaları düzenleyerek Word Lenses'tan gelir elde etmeyi planlıyor.

Word Lenses özelliğini aşağıdaki videodan inceleyebilirsiniz: