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Snapchat artık kendi AR yüz filtrenizi oluşturmanıza olanak verecek

Snapchat Lens Studio, herkesin AR destekli kendi yüz filtresini oluşturmasına olanak sağladı. Artık kendi yüz filtrenizi 5 dakikada içerisinde oluşturabileceksiniz.
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Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Snapchat içerik oluşturucuların ilk kez yüz filtrelerini oluşturmasına izin vermek için geliştirici platformunu genişletiyor. İçerik oluşturucuların "dünyadaki objektifler" olarak adlandırdığı artırılmış gerçeklik nesnelerini oluşturmalarına olanak veren Lens Studio platformunu tanıttıktan dört ay sonra Snap, yaratıcıların dijital maskeler oluşturmasına izin vermek için Lens Studio'ya yedi yeni şablon yayınladı. 

Yeni şablonlara ek olarak, içerik oluşturucuların yeni lenslerine GIF çıkartması kullanılmasına da olanak sağlandı. Mart ayında ırkçı bir çıkartmadan dolayı kaldırılan GIPY desteği de kullanılmaya başlamış oldu. Lens Studio'da ilk iki ayda 30.000'den fazla lens tasarlandı ve paylaşıldı. Yeni eklenen AR şablonlarıyla tasarlanan lenslerin 500.000'e ulaşması bekleniyor.
Lens Studio, içerik oluşturucularının basit yüz filtrelerini beş dakika gibi kısa bir sürede oluşturmasına izin veriyor. Ayrıca sistem, oluşturduğunuz lensin Snapcode'unun paylaşılmasına da olanak sağlıyor. Bu sayede lensinizi başka olşturucularla da paylaşabiliyorsunuz. Detaylı bilgi için lensstudio.snapchat.com adresini ziyaret edip, lens oluşturmaya başlayabilirsiniz. 
  

https://lensstudio.snapchat.com/ Yorum Yaz
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