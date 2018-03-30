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Instagram GIF desteğini tekrar kullanıma sunacak

GIPHY'nin Instagram için tam anlamıyla hazır olduklarını duyurması üzerine Instagram, ırkçılık suçlamalarının hedef tahtası haline GIPHY desteğini tekrardan kullanıma sunacağını açıkladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Instagram hikayeler bölümünde kullanılan bir GIF çıkartmasının ırkçılığı hedeflediği fark edilince sosyal medya devi, GIPHY desteğini kesmişti. 8 Mart tarihinde Snapchat ile aynı anda sonlandırılan desteğin bugün yapılan bir açıklamayla tekrar kullanıma sunulacağı öğrenildi.
GIPHY; ırkçı çıkartmaların tekrardan animasyonlar arasında görülmemesini sağlama adına bir çalışma yaptığını açıkladı. Daha önceki sorunun sistemlerinden kaynaklı bir açık yüzünden olduğunu, şu anda bu sorunların çözülüp Instagram hikayelere tekrar destek sunulmaya başlanabileceği ifade edildi. Şirket, tekrar benzeri bir sorunla karşılaşmamak adına gelecekte gerçekleşecek tüm içeriklerin moderasyon ekibi tarafından titizlikle inceleneceğini de ekledi.

Snapchat'e de destek gelecek mi?

GIPHY'den gelen açıklama sonrası Instagram'dan da olumlu bir açıklama geldi. Şirketin çatısı olan Facebook; bundan sonra GIF desteğini sunabileceklerini açıkladı. Snapchat için herhangi bir açıklama bulunmazken, Instagram ile aynı veya yakın zamanda GIF desteği bu platform için de verilmesi bekleniyor.
 

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sdelta 1 yıl
Bende Instagram'ın son versiyonu var iPhone'da, günlerdir de GIF desteğini kullanıyorum. Bir ara kaldırılmıştı ama sonra tekrardan geldi. Haber mi eski anlamadım?
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