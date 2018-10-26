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Snapchat kullanıcı kaybediyor

Sunduğu yenilikler kısa sürede rakipleri tarafından taklit edilen ancak orada daha çok ilgi gören Snapchat bu nedenle kullanıcı kaybetmeye devam ediyor. Firma halen kâr edebilmiş değil.
6 ay
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Snap Originals mini dizi serisi gibi pek çok önemli yeniliğe imza atsa da Snapchat kan kaybına devam ediyor. Mali tabloları iyileştirmek bir yana mevcut aktif kullanıcı sayısını da koruyamıyor.

Bir yıl daha kâr yok

Yılın üçüncü çeyrek raporuna göre Snapchat aktif kullanıcı sayısı 2 milyon azalarak 186 milyona geriledi. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 civarında bir artış olsa da Wall Street beklentilerinin de altında kaldı.

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Buna rağmen Snapchat ortalama kullanıcı başı gelirini artırdı. Kullanıcı başı gelir global pazarın etkisiyle yüzde 50 artışla 1.6$ seviyesine çıkarken gelir de yüzde 43 artışla 297 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Mali kayıplarını da bir miktar iyileştiren Snapchat geçen yıl aynı dönemde 443 milyon dolar olan kaybını 325 milyon dolara çekmeyi başardı. Dördüncü çeyrekte gelir beklentisi ise 355-380 milyon dolar arasında.

Bununla birlikte Snapchat gelecek yılın sonlarına kadar kâr etmeyi beklemiyor. Bundan sonra platform Avrupa ve ABD’de 30 yaş üzerindeki kullanıcıları kazanmaya çalışacak. Analiz uzmanları firmanın daha net bir strateji ortaya koymasını bekliyor. Açıklama sonrası firmanın hisseleri yüzde 10 değer kaybetti.

 

https://www.phonearena.com/news/Snapchat-had-186-million-daily-users-in-Q3-down-two-million-from-the-previous-quarter_id110409 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Y-ZiyA 6 ay
Çok fazla sosyal medya uygulaması var. Özellikle belli bir yaşın üzerinde çalışan kesim için bu kadar uygulamayı takip edecek kadar vakit yok.
Facebook u anne baba ve dayıların uygulamayı keşfi bitirdi. Şu anda insanların doğumgünü,evlilik ve çocuk tebriği için kullandığı bir platform bence.
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Celonfix 6 ay
Darısı instagramın başına.
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Sonric 6 ay
Instagram, Facebook, WhatsApp gibi uygulamalara hikaye özelliği gelmesinden ötürü kaybediyor.
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Guest-CF3D9488C 6 ay
Sosyal medya uygulamalarına olan rağbet hızla değişiyor, bir zamanlar facebook olmazsa olmazdı şimdi yüzüne bakan yok doğru düzgün, bu tvitır instagram ve diğerlerinin de başına gelecektir
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sniko1 6 ay
Konu hakkında çok bilgi sahibi değilim fakat bir uygulamanın sunduğu yenilikleri kullanabilmek bu kadar kolay mı gerçekten
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