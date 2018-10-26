Snapchat kullanıcı kaybediyor

Snap Originals mini dizi serisi gibi pek çok önemli yeniliğe imza atsa da Snapchat kan kaybına devam ediyor. Mali tabloları iyileştirmek bir yana mevcut aktif kullanıcı sayısını da koruyamıyor.

Bir yıl daha kâr yok

Yılın üçüncü çeyrek raporuna göre Snapchat aktif kullanıcı sayısı 2 milyon azalarak 186 milyona geriledi. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 civarında bir artış olsa da Wall Street beklentilerinin de altında kaldı.

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Buna rağmen Snapchat ortalama kullanıcı başı gelirini artırdı. Kullanıcı başı gelir global pazarın etkisiyle yüzde 50 artışla 1.6$ seviyesine çıkarken gelir de yüzde 43 artışla 297 milyon dolar seviyesine yükseldi.

Mali kayıplarını da bir miktar iyileştiren Snapchat geçen yıl aynı dönemde 443 milyon dolar olan kaybını 325 milyon dolara çekmeyi başardı. Dördüncü çeyrekte gelir beklentisi ise 355-380 milyon dolar arasında.

Bununla birlikte Snapchat gelecek yılın sonlarına kadar kâr etmeyi beklemiyor. Bundan sonra platform Avrupa ve ABD’de 30 yaş üzerindeki kullanıcıları kazanmaya çalışacak. Analiz uzmanları firmanın daha net bir strateji ortaya koymasını bekliyor. Açıklama sonrası firmanın hisseleri yüzde 10 değer kaybetti.