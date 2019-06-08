Snapchat uygulamasına etkinlik özelliği geliyor

Önde gelen sosyal medya platformlarından biri olan Snapchat, Facebook ile rekabet etmek için girişimlerine devam ediyor. Şirketin yakın bir zamanda uygulamaya getireceği yeniliklerden biri ise Facebook benzeri bir etkinlik özelliği.

Facebook'tan ilham alınmış

Snapchat'in getireceği bu yeni özelliğin henüz nasıl çalışacağı belli olmasa da, yayınlanan ekran görüntüleri arayüzünün nasıl olduğu konusunda bize bilgiler veriyor. Bu özellik sayesinde oluşturduğunuz etkinliğe zaman ve yer atayabiliyorsunuz. Davetiye gönderdiğiniz kullanıcılar ise ekranı kaydırarak, etkinlikle ilgili sohbet etme şansını bulabiliyorlar. Özelliği kullanarak sadece arkadaşlarınız arasında mı yoksa tüm kullanıcılara açık etkinlikler de düzenlenebiliyor mu gibi sorular henüz yanıt bulmuş değil.

https://www.theverge.com/2019/6/7/18656449/snapchat-events-facebook-clone-experiment-testing

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Kullanıcıların etkinliklerine atayacakları konumservisiyle entegre olarak çalışıyor. Bu sayede de Snap Map'i kullanarak hangi arkadaşınızın,katılacağını görmeniz mümkün hale getirilmiş. Henüz geliştirme aşamasında olan bu özellikle ilgili net detayların, önümüzdeki haftalarda şirket tarafındanbekleniyor.