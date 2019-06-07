Breaking Bad dizisinin resmi mobil oyunu hazır

IMDB'ye göre Breaking Bad dizisi, Planet Earth ve Brothers Band ile birlikte şimdiye kadar yapılmış en iyi TV projelerinden biri olarak gösteriliyor. Dizinin hayranları artık bu maceraya akıllı telefonlarından devam edebilecekler.

Suç imparatorluğunuzu kurun

Breaking Bad: Criminal Elements oyununu indirmek ücretsiz, ancak diğer "Freemium" oyunlar gibi öğe başına 0.99 ila 99.99 dolar arasında değişen oyun için satın alımlar mevcut. Breaking Bad'ın yaratıcısı Vince Gilligan'ın oyunun VR versiyonu için PlayStation ile birlikte çalıştığı da sızan bilgiler arasında. Oyunun iOS versiyonunun ise ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise belli değil.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ftxgames.bb

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oyuncuları, Walter veya Jessie Pinkman'ı kontrol etmek yerine, bu ikilinin altında çalışan bir suçluyu yöneterek, birkurulmasına yardımcı olacaklar. Dizinin yapımcıları ile birlikte geliştirilen bu oyun, hikaye odaklı bir şekilde ilerliyor ve şimdilik sadeceplatformu için ön kayıta açılmış durumda.