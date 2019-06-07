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Breaking Bad dizisinin resmi mobil oyunu hazır

Şimdiye kadar yapılmış en iyi televziyon projelerinden biri olan Breaking Bad'in resmi mobil oyunu hazır ve Google Play Store'da ön kayıtları başlamış durumda. İşte detaylar.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
3,8b
1
3
Mobil Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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IMDB'ye göre Breaking Bad dizisi, Planet Earth ve Brothers Band ile birlikte şimdiye kadar yapılmış en iyi TV projelerinden biri olarak gösteriliyor. Dizinin hayranları artık bu maceraya akıllı telefonlarından devam edebilecekler.

Suç imparatorluğunuzu kurun

Breaking Bad: Criminal Elements oyuncuları, Walter veya Jessie Pinkman'ı kontrol etmek yerine, bu ikilinin altında çalışan bir suçluyu yöneterek, bir suç imparatorluğunun kurulmasına yardımcı olacaklar. Dizinin yapımcıları ile birlikte geliştirilen bu oyun, hikaye odaklı bir şekilde ilerliyor ve şimdilik sadece Android platformu için ön kayıta açılmış durumda.

Breaking Bad: Criminal Elements oyununu indirmek ücretsiz, ancak diğer "Freemium" oyunlar gibi öğe başına 0.99 ila 99.99 dolar arasında değişen oyun için satın alımlar mevcut. Breaking Bad'ın yaratıcısı Vince Gilligan'ın oyunun VR versiyonu için PlayStation ile birlikte çalıştığı da sızan bilgiler arasında. Oyunun iOS versiyonunun ise ne zaman kullanıcılara sunulacağı ise belli değil.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ftxgames.bb Yorum Yaz
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kpln04 1 gün en beğenilen
Yine 2 dokunma ile sözde oynanan oyun
Eskiden ne oyunlar gelirdi şimdi sen oynamıyorsun sadece dokunuyorsun
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a_y_k_u_t 1 sa.
İyi de neden şimdi, brebad'in populerliği geçti. Ha para kaygımız yok biz diziyi seviyorduk o yüzden yaptık diyolarsa alınlarından öpüyorum fena durmuyor :)
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Ussuz 1 gün
E yine iyiymiş:D ben sandım walter whitein koştuğu skylerin kaçtığı temple run tarzı oyun çıkacak bu da olumlu
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kpln04 1 gün en beğenilen
Yine 2 dokunma ile sözde oynanan oyun
Eskiden ne oyunlar gelirdi şimdi sen oynamıyorsun sadece dokunuyorsun
Yanıtla +7
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