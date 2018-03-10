Snapchat ve Instagram, ırkçılık içerdiği gerekçesiyle Giphy GIF özelliğini kaldırıyor

Dünyanın en popüler iki sosyal medya platformu Snapchat ve Instagram ortak hareket ederek, ırkçı içerikler barındırdığı gerekçesiyle uygulamalarında yer alan Giphy GIF entegrasyonunu devre dışı bırakıyor. Giphy GIF özelliği sayesinde hikayelerinize animasyonlar ekleyerek daha eğlenceli hale getirmeniz mümkün oluyordu.

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Irkçı GIF dosyaları büyük tepkiye neden oldu

İngiltere'de yaşayaın 21 yaşındaki bir Snapchat kullanıcısı, Giphy GIF kütüphanesinde ırkçılık içeren bir animasyon gördü. Siyahi insanlara yönelik ırkçı bir içeriğe sahip olan GIF dosyasına benzer bir başka ırkçı animasyon da Instagram'da ortaya çıktı. Snap Inc. sözcüsü, böyle bir animasyonun Snapchat uygulamasında görülmemesi gerektiğini ve Giphy ile iletişime geçerek derhal GIF dosyasının kaldırıldığını belirtti. Açıklamaya ek olarak bir daha böyle bir olayın yaşanmamasından emin olana dek, Giphy GIF entegrasyonunu uygulamadan kaldırmak için çalışmalara başladıklarını belirtti.

http://www.firstpost.com/tech/news-analysis/giphys-stay-on-snapchat-and-instagram-cut-short-by-companies-because-of-racist-gifs-4384635.html

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Olayın Instagram kanadı ise, bu türbarındıran içeriklerin uygulamalarında kesinlikle yerinin olmadığını ve Giphy ile görüşerek entegrasyonuaçıkladı. Giphy ise yaşanan bu talihsizliğe, kullanıcıların yüklediği içeriklerin sebep olduğunu ve bir daha yaşanmaması adınabelirtiyor. Alınacak önlemler sonucunda bu özelliklerin tekrar Snapchat ve Instagram'a entegre edilip edilmeyeceği ise şimdilik meçhul.