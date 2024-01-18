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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24 serisi Instagram’da kaliteyi arşa çıkaracak

    Sosyal medya paylaşımlarınızdaki düşük görüntü kalitesine artık elveda deyin. Instagram ve Snapchat artık Samsung Galaxy S24'ün tam kamera kalitesini destekliyor.
    Galaxy S24 serisi Instagram’da kaliteyi arşa çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Samsung, geçtiğimiz gün geliştirilmiş kamera ve yapay zeka düzenleme özelliklerine sahip Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra modellerini tanıttı. Yeni seri hem yazılım hem de donanım tarafında yapılan değişikliklerle artık çok daha iyi fotoğraflar ve videolar kaydedebiliyor. Olay bunları paylaşmaya geldiğinde ise Samsung’un bir sürprizi var. Yapılan açıklamada düşük görüntü kalitesini önlemek için Snapchat ve Instagram ile yeni bir ortaklık yapıldı.

    Galaxy S24, Instagram’da da harika görünecek

    Samsung, Unpacked 2024'te Instagram ve Snapchat ile uygulama içi kameraları kullanırken Galaxy S24'te çekilen fotoğraf ve videoların yüksek kalitesini koruyan bir ortaklık duyurusu gerçekleştirdi. Bu, Samsung Galaxy S24'ün gece fotoğrafçılığı, Super HDR ve video sabitleme gibi yerel kamera deneyimlerinin, Instagram veya Snapchat'in dahili kameralarını kullanarak fotoğraf çekerken veya video çekerken kullanılabileceği anlamına geliyor.

    Bu güncellemeden önce, bu sosyal medya uygulamaları kamera vizörünün ekran görüntüsünü oluşturuyor, bir fotoğraf çektiğinizde gerçekleşen tüm gerçek işlemleri kaybediyor ve fotoğrafın kalitesini düşürüyordu.

    Sunum sırasında Samsung, kullanıcıların hareketli fotoğraflarından hikayeler oluşturabileceğini ve Galaxy S24 telefonlarda çekilen veya görüntülenen her fotoğraf veya videonun Super HDR desteği ile tam renk ve kontrast aralığında gösterileceğini paylaştı. Ek olarak Galaxy S24 serisi, Instagram'da HDR özellikli fotoğraflara sahip ilk akıllı telefon olacak. Samsung, esasında bu ortaklıkta geç kaldı diyebiliriz ancak hiç olmamasından iyidir.

    Kaynakça https://www.zdnet.com/article/instagram-snapchat-now-support-samsung-galaxy-s24s-full-camera-quality/ https://news.samsung.com/ca/enter-the-new-era-of-mobile-ai-with-samsung-galaxy-s24-series
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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