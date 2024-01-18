Galaxy S24 serisi Instagram’da kaliteyi arşa çıkaracak

Tam Boyutta Gör Samsung, geçtiğimiz gün geliştirilmiş kamera ve yapay zeka düzenleme özelliklerine sahip Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra modellerini tanıttı. Yeni seri hem yazılım hem de donanım tarafında yapılan değişikliklerle artık çok daha iyi fotoğraflar ve videolar kaydedebiliyor. Olay bunları paylaşmaya geldiğinde ise Samsung’un bir sürprizi var. Yapılan açıklamada düşük görüntü kalitesini önlemek için Snapchat ve Instagram ile yeni bir ortaklık yapıldı.

Galaxy S24, Instagram’da da harika görünecek

Samsung, Unpacked 2024'te Instagram ve Snapchat ile uygulama içi kameraları kullanırken Galaxy S24'te çekilen fotoğraf ve videoların yüksek kalitesini koruyan bir ortaklık duyurusu gerçekleştirdi. Bu, Samsung Galaxy S24'ün gece fotoğrafçılığı, Super HDR ve video sabitleme gibi yerel kamera deneyimlerinin, Instagram veya Snapchat'in dahili kameralarını kullanarak fotoğraf çekerken veya video çekerken kullanılabileceği anlamına geliyor.

Samsung Galaxy S24 & S24 Plus ve S24 Türkiye fiyatları 15 sa. önce eklendi

Bu güncellemeden önce, bu sosyal medya uygulamaları kamera vizörünün ekran görüntüsünü oluşturuyor, bir fotoğraf çektiğinizde gerçekleşen tüm gerçek işlemleri kaybediyor ve fotoğrafın kalitesini düşürüyordu.

Sunum sırasında Samsung, kullanıcıların hareketli fotoğraflarından hikayeler oluşturabileceğini ve Galaxy S24 telefonlarda çekilen veya görüntülenen her fotoğraf veya videonun Super HDR desteği ile tam renk ve kontrast aralığında gösterileceğini paylaştı. Ek olarak Galaxy S24 serisi, Instagram'da HDR özellikli fotoğraflara sahip ilk akıllı telefon olacak. Samsung, esasında bu ortaklıkta geç kaldı diyebiliriz ancak hiç olmamasından iyidir.

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