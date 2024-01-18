Galaxy S24 serisi Instagram’da kaliteyi arşa çıkaracak

Galaxy S24, Instagram’da da harika görünecek
Samsung, Unpacked 2024'te Instagram ve Snapchat ile uygulama içi kameraları kullanırken Galaxy S24'te çekilen fotoğraf ve videoların yüksek kalitesini koruyan bir ortaklık duyurusu gerçekleştirdi. Bu, Samsung Galaxy S24'ün gece fotoğrafçılığı, Super HDR ve video sabitleme gibi yerel kamera deneyimlerinin, Instagram veya Snapchat'in dahili kameralarını kullanarak fotoğraf çekerken veya video çekerken kullanılabileceği anlamına geliyor.
Bu güncellemeden önce, bu sosyal medya uygulamaları kamera vizörünün ekran görüntüsünü oluşturuyor, bir fotoğraf çektiğinizde gerçekleşen tüm gerçek işlemleri kaybediyor ve fotoğrafın kalitesini düşürüyordu.
Sunum sırasında Samsung, kullanıcıların hareketli fotoğraflarından hikayeler oluşturabileceğini ve Galaxy S24 telefonlarda çekilen veya görüntülenen her fotoğraf veya videonun Super HDR desteği ile tam renk ve kontrast aralığında gösterileceğini paylaştı. Ek olarak Galaxy S24 serisi, Instagram'da HDR özellikli fotoğraflara sahip ilk akıllı telefon olacak. Samsung, esasında bu ortaklıkta geç kaldı diyebiliriz ancak hiç olmamasından iyidir.Kaynakça https://www.zdnet.com/article/instagram-snapchat-now-support-samsung-galaxy-s24s-full-camera-quality/ https://news.samsung.com/ca/enter-the-new-era-of-mobile-ai-with-samsung-galaxy-s24-series Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.