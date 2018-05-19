Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Snapchat’in ana yatırımcısı kripto para piyasasına giriyor

Birçok teknoloji firmasını ve Snapchat’in de aralarında olduğu birçok sosyal medya devini yaptığı yatırımlarla destekleyen Lightspeed Venture Partners, kripto para piyasasına giriyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
1,3b
1
2
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Söz konusu firma, dijital para ve Blockchain odaklı girişimlerinde kullanmak üzere bir fon oluşturmak için kolları sıvamıştı. Hangi yöntemlerle bunu yapabileceğini araştıran Lightspeed Venture Partners, tüm gelişmelere rağmen fonun hazır olmadığı belirtiyor. Bu durumun sebebinin ise firmanın yatırım spektrumunu tam olarak belirleyememesi olduğu söyleniyor.
Firmanın,oldukça popüler olan Bitcoin madencilik ekipmanı üreticisi Bitmain’in izlediği yöntemleri kullanarak, Blockchain projelerine ve protokollerine yatırımlarında öncelik vermesi bekleniyor. Gelen haberlere göre Lightspeed Venture Partners, aynı zamanda ICO’lara da yatırım yapmayı planlıyor. 
Şu anda firmanın, kripto para pazarına girmek için, üç farklı kısa vadeli planı olduğu belirtiliyor.  İlki; Andressen Horowitz benzeri bir fon ile firmanın, ilkelerinden bağımsız şekilde hareket ederek, kripto para pazarının dinamiklerine özel yatırımlar yapılması olarak gösteriliyor. Bu fonun, şirket ilkeleriyle pek alakası olmayacağı ve asıl hedefinin dijital para sektörünün dinamiklerini ve trendlerini takip etmek olacağı da gelen bilgiler arasında.
İkinci seçenek; şirketin imajını ve işleyişini değiştirmek. Bu plana göre şirket; direkt olarak Blockchain projelerine yatırım yapıp "Blockchain yatırım firması" olarak bilinecek. Eğer bu plan gerçekleşirse Lightspeed Venture Partners, eskisi gibi bir teknoloji şirketi olmayacak ve tamamen bir kripto para yatırım fonuna dönüşecek.
Üçüncü opsiyon; şirketin çatısı içerisinde başka bir alt şirket oluşturması ve bu alt şirketin sadece kripto para sektörü ile ilgilenmesi. Şirket içerisinde, bu planın da getirileri ve götürüleri tartışılıyor.
Bazı haberlere göre Lightspeed Venture Partners, Telegram’ın ICO’suna ciddi bir yatırım yaptı bile. Şirketin Basis isimli dijital para projesine de 133 milyon dolarlık yatırım yaptığı söyleniyor. 
Önceki yatırımları göz önüne alınınca söz konusu firmanın, ikinci planı uygulayıp “teknoloji odaklı girişim sermayesi firmasından” bir “Blockchain yatırım firması” haline gelmesi büyük bir olasılık.  
Lightspeed Venture Partners'in, yatırımlarını doğrudan Blockchain projelerine ve Telegram ve Basis gibi ICO'lara yapması, aynı zamanda da Andreessen Horowitz ve Digital Currency Group ile birlikte büyük ölçekli bir girişim sermayesi şirketi olarak kripto para birimi sektörüne dahil olması bekleniyor.
 

https://www.ccn.com/snapchats-main-investor-is-forming-a-cryptocurrency-fund/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
12 Angry Men 1 yıl
Sabahtan akşama kadar bircoin haberi yapıyorsunuz. Anasayfa haberlerının yarısını tek basına bunlar oluşturuyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 1 yıl
Ulan biz bitcoindeyken her gün kötü bir haber geliyordu bit çakılıyordu,biz çıktık şimdide paso iyi haberler geliyor.gram gram yükseliyor.Bir arkadaş vardı burada biz girsek kesin çakılır diyen lanetledimi bizi ne :))
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Elon Musk, çift motorlu Tesla Model 3'ün bazı teknik detayları ve fiyatını açıkladı 1 yıl Nissan Leaf, yeni kriterlere göre EuroNCAP'ten 5 yıldız alan ilk elektrikli otomobil oldu 1 yıl Otomobillerin akıllı telefonlarla uzaktan park edilebilmesine izin geliyor 1 yıl GTA 5'in yayıncısına göre PlayStation 5 için biraz daha bekleyeceğiz 1 yıl Rusya ile İran arasındaki ticarette kripto para kullanılabilir 1 yıl Yakın zamanda Android'e çıkacak konsol kalitesinde 10 oyun 1 yıl FDA, migren önleyici Aimovig'in satışına onay verdi 1 yıl İlk çeyrekte telefon satışları yükselişte, beyaz eşya düşüşte 1 yıl Netflix, 2018'de orijinal içerik sayısını 1000'e çıkarmayı planlıyor 1 yıl Çerçevesiz ekranlı ve 4TB depolamalı telefon l Mobilite 1 yıl Ekran kartı seçimi yapılırken nelere dikkat etmek gerekli? 1 yıl Facebook hikayelerde reklam görmeye hazır olun 1 yıl Mercedes, 500 milyon euro yatırımla Fransa'daki üretimini genişletiyor 1 yıl Bilim adamları "saniyenin trilyonda biri hızında" su kaynatmayı başardılar 1 yıl Biostar’dan özel iMiner madencilik sistemleri 1 yıl Microsoft Surface Hub 2 duyuruldu 1 yıl Huawei Y5 Prime (2018) resmi olarak tanıtıldı 1 yıl NAND bellek fiyatları belirli bir süre düz bir çizgi izleyecek 1 yıl Xiaomi Mi 8'in ekrana gömülü parmak izi sensörü videoda sızdırıldı 1 yıl Android Gmail'e mail takip özelliği geldi! 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Snapchat’in ana yatırımcısı kripto para piyasasına giriyor Sonraki Deadpool 2 gişedeki yolculuğuna rekor ile başladı 1 yıl Asus ZenBook Pro 15 duyuruldu 1 yıl Nintendo Switch tarzında bir Android konsolu geliyor 1 yıl Google, Qualcomm işlemciyle güçlendirilmiş bir AR başlığı geliştiriyor 1 yıl Steam Link BETA uygulaması yayınlandı 1 yıl 2018 Dacia Duster Fiskal, hafif ticari araç olarak yollara çıkıyor 1 yıl Wozniak:” Ethereum, kripto paraların Apple’ı olacak.” 1 yıl Boeing'in otonom helikopteri ilk görevini başarıyla tamamladı 1 yıl Haftaya BİM mağazalarında iddialı teknolojik ürünler var 1 yıl Gran Turismo serisi 80 milyondan fazla sattı 1 yıl 2si1 | Kamu Spotu 1 yıl BlackBerry KEY2, Snapdragon 660 yonga seti ile gelebilir 1 yıl Fortnite'ın Android versiyonu bu yaz geliyor 1 yıl Çin'de derse odaklanamayan öğrenciler yüz tanıma teknolojisi ile tespit edilecek 1 yıl En güvenli blok zinciri hangisi? Kripto Para Günlüğü 1 yıl Sennheiser'dan sporculara özel kablosuz kulaklık: CX Sport 1 yıl Dergilik uygulamasını ilk kez indirecekler için Turkcell’den çok özel kampanya 1 yıl Samsung son reklam filmiyle iPhone'u tiye almaya devam ediyor 1 yıl Motorola Razr katlanabilir ekranla gelebilir 1 yıl Apple, 2018'in ilk çeyreğinde 600 bin HomePod sattı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim