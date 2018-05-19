Snapchat’in ana yatırımcısı kripto para piyasasına giriyor

Söz konusu firma, dijital para ve Blockchain odaklı girişimlerinde kullanmak üzere bir fon oluşturmak için kolları sıvamıştı. Hangi yöntemlerle bunu yapabileceğini araştıran Lightspeed Venture Partners, tüm gelişmelere rağmen fonun hazır olmadığı belirtiyor. Bu durumun sebebinin ise firmanın yatırım spektrumunu tam olarak belirleyememesi olduğu söyleniyor.

Firmanın,oldukça popüler olan Bitcoin madencilik ekipmanı üreticisi Bitmain’in izlediği yöntemleri kullanarak, Blockchain projelerine ve protokollerine yatırımlarında öncelik vermesi bekleniyor. Gelen haberlere göre Lightspeed Venture Partners, aynı zamanda ICO’lara da yatırım yapmayı planlıyor.

Şu anda firmanın, kripto para pazarına girmek için, üç farklı kısa vadeli planı olduğu belirtiliyor. İlki; Andressen Horowitz benzeri bir fon ile firmanın, ilkelerinden bağımsız şekilde hareket ederek, kripto para pazarının dinamiklerine özel yatırımlar yapılması olarak gösteriliyor. Bu fonun, şirket ilkeleriyle pek alakası olmayacağı ve asıl hedefinin dijital para sektörünün dinamiklerini ve trendlerini takip etmek olacağı da gelen bilgiler arasında.

İkinci seçenek; şirketin imajını ve işleyişini değiştirmek. Bu plana göre şirket; direkt olarak Blockchain projelerine yatırım yapıp "Blockchain yatırım firması" olarak bilinecek. Eğer bu plan gerçekleşirse Lightspeed Venture Partners, eskisi gibi bir teknoloji şirketi olmayacak ve tamamen bir kripto para yatırım fonuna dönüşecek.

Üçüncü opsiyon; şirketin çatısı içerisinde başka bir alt şirket oluşturması ve bu alt şirketin sadece kripto para sektörü ile ilgilenmesi. Şirket içerisinde, bu planın da getirileri ve götürüleri tartışılıyor.

Bazı haberlere göre Lightspeed Venture Partners, Telegram’ın ICO’suna ciddi bir yatırım yaptı bile. Şirketin Basis isimli dijital para projesine de 133 milyon dolarlık yatırım yaptığı söyleniyor.

Önceki yatırımları göz önüne alınınca söz konusu firmanın, ikinci planı uygulayıp “teknoloji odaklı girişim sermayesi firmasından” bir “Blockchain yatırım firması” haline gelmesi büyük bir olasılık.

Lightspeed Venture Partners'in, yatırımlarını doğrudan Blockchain projelerine ve Telegram ve Basis gibi ICO'lara yapması, aynı zamanda da Andreessen Horowitz ve Digital Currency Group ile birlikte büyük ölçekli bir girişim sermayesi şirketi olarak kripto para birimi sektörüne dahil olması bekleniyor.



https://www.ccn.com/snapchats-main-investor-is-forming-a-cryptocurrency-fund/