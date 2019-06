Wozniak:” Ethereum, kripto paraların Apple’ı olacak.”

Steve Wozniak, Viyana’daki WeAreDevelopers teknoloji konferansında, Ethereum’un platformunu Apple’ınkiyle karşılaştırdı ve bu kripto para biriminin etkili olabileceğini belirtti.

Wozniak, konferansta konuşmasını yaparken, Apple’a benzer bir platform olarak nitelendirdiği Ethereum hakkında oldukça hevesliydi. Uzun vadede, Ethereum'un Apple kadar etkili olabileceğini ve piyasada büyük bir iz bırakabileceğini söyledi. Woz:” Ethereum ilgimi çekiyor çünkü bu bir platform.” dedi.

Bu yılın başlarında kripto para piyasasından çekilen Wozniak, Bitcoin’e ve Ethereum’a oldukça büyük yatırımlar yapmıştı. Şu an elinde bir adet Bitcoin ve iki adet Ethereum bulunan Steve, ”farklı şeyler için ödemeye yapmayı deneyimlemek” için bunları elinde tuttuğunu belirtti.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Wozniak Blockchain'i “gerçekleşmesi gereken bir sonraki büyük IT devrimi” olarak nitelendirmişti. Blockchain’in ve Bitcoin’in, önümüzdeki on yıl içinde tam potansiyel elde edeceğini söyleyen Woz, Ekim 2017’de Las Vegas'taki Money 20/20 toplantısında da Bitcoin'in altından veya ABD dolarından daha iyi olduğunu vurgulamıştı.



