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Wozniak:” Ethereum, kripto paraların Apple’ı olacak.”

Dijital para birimleri arasından Ethereum’un geleceğinin çok parlak olduğunu düşünen Apple’ın kurucu ortağı Steve Wozniak, bu kripto para birimi hakkında oldukça ümitli gözüküyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
6,5b
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19
kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Steve Wozniak, Viyana’daki WeAreDevelopers teknoloji konferansında, Ethereum’un platformunu Apple’ınkiyle karşılaştırdı ve bu kripto para biriminin etkili olabileceğini belirtti.
Wozniak, konferansta konuşmasını yaparken, Apple’a benzer bir platform olarak nitelendirdiği Ethereum hakkında oldukça hevesliydi. Uzun vadede, Ethereum'un Apple kadar etkili olabileceğini ve piyasada büyük bir iz bırakabileceğini söyledi. Woz:” Ethereum ilgimi çekiyor çünkü bu bir platform.” dedi.
Bu yılın başlarında kripto para piyasasından çekilen Wozniak, Bitcoin’e ve Ethereum’a oldukça büyük yatırımlar yapmıştı. Şu an elinde bir adet Bitcoin ve iki adet Ethereum bulunan Steve, ”farklı şeyler için ödemeye yapmayı deneyimlemek” için bunları elinde tuttuğunu belirtti.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Wozniak Blockchain'i “gerçekleşmesi gereken bir sonraki büyük IT devrimi” olarak nitelendirmişti. Blockchain’in ve Bitcoin’in, önümüzdeki on yıl içinde tam potansiyel elde edeceğini söyleyen Woz, Ekim 2017’de Las Vegas'taki Money 20/20 toplantısında da Bitcoin'in altından veya ABD dolarından daha iyi olduğunu vurgulamıştı.
 

https://cointelegraph.com/news/steve-wozniak-compares-ethereum-to-apple-at-vienna-conference Yorum Yaz
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Guhong01 1 yıl en beğenilen
Ethereum'ları varsa iyi bir yatırımcı,
Ethereum'ları yoksa iyi bir yalancıdır kendisi.
Donanımhaber ise ARTIK YETER, insanları yönlendirmekten artık vazgeçin. Bu konu hakkındaki haberleriniz habercilik anlayışından uzaklaşmaya başladı.
Ethereum'ları varsa iyi bir yatırımcı,Ethereum'ları yoksa iyi bir yalancıdır kendisi.Donanımhaber ise ARTIK YETER, insanları yönlendirmekten artık vazge...
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35plt35 1 yıl
ETH sonsuz coin değil mi ya?
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Holy-Ghost 1 yıl
Elinde olanda olmayanda ağlamasın bu işin en karlıları para işleyen exchange yapanlar sözde belli bir yapıya dayanmadığı için ücret olmayan işte % ile komisyonla götürüyolar
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onepointzero 1 yıl
Kendisi 2017 sonu coin çöküşünden biraz evvel "temelde yararsız bir teknoloji olduğunu düşünüyorum" gibi bir açıklama yapip coin piyasasindan tam zamanında! çıkış yapmıştır. Öngörülü değil, dolandırıcının tillahıdır.
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Mete Can Karahasan 1 yıl onepointzero
Hepinizin hayali bu zaten, değil mi?
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fotifoti 1 yıl
Etherium bildiğim kadarıyla kodu en berbat coinlerden biri. Zor görüyorum bu dediğini.
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jimhendrix 1 yıl
Ne kadar donanımbirhaber.
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ssbrutality 1 yıl
Wozni n'aptın be dostum tüm servetini Etheremi gömdün.İnanmayın bu şarlatanlara paso takip etmek gerek gündemi okumak gerek.Madem ether tek başına hareket ediyordu da bit çakılırken ne halt yemeye 6 binden 1,500 e kadar çakıldıydı..Alemin kralı bitcoin o yükselirse hepsi yükselir o düşerse hepsi düşer bu kadar basit. 2 yıldır Zilyon tane borsayı takip ettim geceli gündüzlü sonuç malesef bu.
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Mete Can Karahasan 1 yıl ssbrutality
Mühendis adama şarlatan demek de iyi kafaymış. Steve Jobs ile karıştırdın herhalde; kendisi, Apple'ın esas mühendisidir.
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drjacob 1 yıl
bunun dedikleri genelde tutmuyor :)
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Osakawa 1 yıl
50$ lık bitcoinim vardı, 1 ay önce ethereum'a çevirdim hepsini, umarım dedikleri gibi patlama yapar, gerçi ne kazancım fazla ne de kaybım fazla olacak ama bir umut.
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smart1978 1 yıl
Bos heves... Zaten Rus yapimi... Tutmaz ...
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Guhong01 1 yıl en beğenilen
Ethereum'ları varsa iyi bir yatırımcı,
Ethereum'ları yoksa iyi bir yalancıdır kendisi.
Donanımhaber ise ARTIK YETER, insanları yönlendirmekten artık vazgeçin. Bu konu hakkındaki haberleriniz habercilik anlayışından uzaklaşmaya başladı.
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