Snapchat’ten Drone hamlesi

Spectacles anlık video kayıt gözlüğü ile donanım alanına adım atan ve oldukça da başarılı olan Snapchat, bundan aldığı güvenle daha fazla hamle yapmanın peşinde. Bunun temelini ise satın aldığı Drone firması teşkil edecek.

Firma için küçük sektör için büyük bir adım

Firmadan yapılan açıklamaya göre Ctrl Me Robotics adındaki Drone girişimi yaklaşık 1 milyon dolar bedelle satın alındı. İtalya kaynaklı girişimin kurucusu ile elindeki varlık ve ekipmanların bir kısmı da Snap Inc. bünyesine geçti.

Ctrl Me Robotics girişimi sinema sektörüne ve endüstriyel alanlara yönelik Drone teknolojileri geliştiriyor. Ayrıca DJI’dan satın aldığı Drone modellerini de sektörün isteğine göre özelleştirebiliyor. Snap Inc.’nin geçen yıl sonlarında satın alma görüşmelerine başladığı ifade ediliyor.

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Peki Snapchat bu girişim ile neler yapmayı planlıyor? Şimdilik buna dair detaylar yok ancak Spectacles gözlüğünü hatırlarsak kullanıcının havadan kısa videolarını çekip Snapchat Memories bölümüne atabilecek bir Drone şaşırtıcı olmayacaktır. Muhtemelen çok büyük değil oldukça küçük çaplı bir Drone modeli bizi bekliyor.

Speactacles gözlüklerinin 8 milyon dolarlık satış başarısı sonrasında Snap Inc. yeni teknolojiler arayışı içerisinde olduklarını sıkça dile getiriyordu. Bakalım sosyal ağ devinin yeni sürprizi ne olacak?