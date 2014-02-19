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Snapdragon 400 veya Tegra 4i seçenekli LG G2 Mini resmileşti

5 yıl
13,6b
1
136
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 400 veya Tegra 4i seçenekli LG G2 Mini resmileşti

LG'nin bir süre önce ilk işaretlerini verdiği G2 amiral gemi modelinin mini versiyonu, MWC 2014 etkinliğini beklemeden Güney Kore'de resmiyete kavuştu.

Mini versiyonlar konusunda Xperia Z1 Compact ile aynı konsepti paylaşacağı tahmin edilen LG G2 Mini aksine Samsung, HTC gibi devlerin izini takip ediyor. 

Modelde 4.7 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte bir ekran yer alırken, piksel yoğunluğu ise 234ppi olarak gerşekleşiyor. Modele Snapdragon 400 yongaseti güç verirken, farklı bir versiyonda da Tegra 4i yongaseti yer alacak. 

Tegra 4i yongaseti hatırlanacağı üzere geçen yıl lanse edilmişti ve 4+1 Cortex-A9 çekirdeği ile 60 işlem birimli GeForce grafik birimini barındırıyordu. Tahminler Snapdragon 400 versiyonunun 3G, Tegra 4i versiyonunun ise LTE uyumlu olacağı yönünde.

Bunun dışında 8MP çözünürlükte arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, 9.6mm kalınlık, arka kontrol tuşları, 2440mAh gücünde çıkarılabilir batarya, çift SIM desteği şeklinde diğer özellikleri mevcut.

LG G2 Mini'nin ilk durağı gelecek ay Rusya olacak. Sonrasında ise Ortadoğu, Latin Amerika, Asya ve Avrupa'da satışa çıkacak.  

http://www.phonearena.com/news/LG-G2-mini-unveiled-with-a-4.7-display-and-Tegra-4i-CPU-release-date-is-pegged-for-March_id52792 Yorum Yaz
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Circassian81 5 yıl en beğenilen
Z1C karşısında şansı yok

Edit: Allah seni bildiği gibi yapsın Sony
3 Yanıt Yanıtla +40
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hukuksever 5 yıl
1gb ram var
Ekranı kötü
Pili iyi
Kamerası için 8 kötü
Android 4.4 iyi
Bu telefona 800 den fazla verilmez
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turyunus 5 yıl
650 700 tl alirik ya sikinti yok
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okan_cehapelioglu 5 yıl
4.7 inçlik minimi olur
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ccclkz 5 yıl
LG de büyük ekran düşük ram hastalığı var bu telefon sadece düşük fiyat ile çıkarsa rekebet edebilir.
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Gordon Gekko 5 yıl
Nereye ceksen oraya giden bir telefon ama asla mini değil. 1000lira civari bi fiyatlandirmada olu doğar nexus 4 gibi zamaninin ötesinde bir telefon hala piyasadayken. max 750 olması gerek. Kaldi ki s4mini sirf insanların bilgisizligi ile satan bir telefon oldu, g2 de boyle bir algi da yok tüketici tarafında. Ayrica Z1 compact ile ayni sinifta olan bir telefon değil boşuna karsilastirmayin derim :)
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acura07 5 yıl Gordon Gekko
wasiligorbacov
Nereye ceksen oraya giden bir telefon ama asla mini değil. 1000lira civari bi fiyatlandirmada olu doğar nexus 4 gibi zamaninin ötesinde bir telefon hala piyasadayken. max 750 olması gerek. Kaldi ki s4mini sirf insanların bilgisizligi ile satan bir telefon oldu, g2 de boyle bir algi da yok tüketici tarafında. Ayrica Z1 compact ile ayni sinifta olan bir telefon değil boşuna karsilastirmayin derim :)

Su 2000 tl ile giris yapan z1c den bahsediyorsunuz dimi?...

Telefon 800 u asarsa olu dogar 800 ve alti olursa iyi satar...
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netstat 5 yıl
hocam böyle bir telefon yapıyorsun madem şuna 1280x720 panel koy yahu
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ouzqan 5 yıl
z1c ile yakın fiyatla satılırsa z1c karşısında tabiki de şansı yok uygun bir fiyata vermeleri lazım ki satılsın amiral geminin mini modelini yaparken neden değişiklik yapıyorlarki anlamsız hani sony de yapmasa bi sıkıntı varki yapmıyorlar derdik ama adamlar yaptı bakalım önümüzdeki hafta yeni cihazlar belki gelir.
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acura07 5 yıl ouzqan
z1c 1999 la satıslarda hayırlı olsun :)
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strange01 5 yıl
ölü doğum.net
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DH Misafiri 5 yıl
Moto g yı almadan once ınternette arastrmalar yapmak ıstedım . Donanımhabere gırdım ve telefon hakkında yorumları okudum. Bır cok kullanıcı telefon ıcın olumsuz yorumlar yapmıs. Ama telefonu paralel ıthalat yoluyla 780 tlye aldım. Telefonu ıkı gundur kullanıyorum ve bu sıtedıkı bır cok kullanıcının telefondan anladıgı tek sey yuksek donanım yuksek cozunurluk. Ihtıyac analizi yaparak aısverıs yapmaktan yapmaktan bır haylı uzagız.
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DH Misafiri 5 yıl
3 ün 3 ünü beklerken aldıkmı 3 ün birini
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eko44 5 yıl
HTC one x haberinden sonra milletin Tegra için iyi bir şey düşündüğünü sanmam. Ben sırf bu yüzden para veripte rezil olmam.
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niksaçmabişeybence 5 yıl
burda kastedilen mini telefonun boyu değil donanımı.siz yanlış anlamışsınız...
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Glorfindel1907 5 yıl
eğer fiyatı 1000 tl altında olmaz ise Z1C piyasayı silip süpürür bence
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