Snapdragon 400 veya Tegra 4i seçenekli LG G2 Mini resmileşti





LG'nin bir süre önce ilk işaretlerini verdiği G2 amiral gemi modelinin mini versiyonu, MWC 2014 etkinliğini beklemeden Güney Kore'de resmiyete kavuştu.





Mini versiyonlar konusunda Xperia Z1 Compact ile aynı konsepti paylaşacağı tahmin edilen LG G2 Mini aksine Samsung, HTC gibi devlerin izini takip ediyor.





Modelde 4.7 inçlik 540x960 piksel çözünürlükte bir ekran yer alırken, piksel yoğunluğu ise 234ppi olarak gerşekleşiyor. Modele Snapdragon 400 yongaseti güç verirken, farklı bir versiyonda da Tegra 4i yongaseti yer alacak.





Tegra 4i yongaseti hatırlanacağı üzere geçen yıl lanse edilmişti ve 4+1 Cortex-A9 çekirdeği ile 60 işlem birimli GeForce grafik birimini barındırıyordu. Tahminler Snapdragon 400 versiyonunun 3G, Tegra 4i versiyonunun ise LTE uyumlu olacağı yönünde.





Bunun dışında 8MP çözünürlükte arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4 KitKat işletim sistemi, 1GB RAM, 8GB artırılabilir hafıza, 9.6mm kalınlık, arka kontrol tuşları, 2440mAh gücünde çıkarılabilir batarya, çift SIM desteği şeklinde diğer özellikleri mevcut.





LG G2 Mini'nin ilk durağı gelecek ay Rusya olacak. Sonrasında ise Ortadoğu, Latin Amerika, Asya ve Avrupa'da satışa çıkacak.

http://www.phonearena.com/news/LG-G2-mini-unveiled-with-a-4.7-display-and-Tegra-4i-CPU-release-date-is-pegged-for-March_id52792