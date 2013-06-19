Snapdragon 600'lü HTC Butterfly S resmi olarak tanıtıldı









HTC'nin global olarak Full HD ekrana sahip ilk akıllı telefonu olmaya aday Butterfly modeli, pazarlama problemleri nedeniyle sınırlı bir bölgede kaldı ve bu ünvanı Xperia Z modeline kaptırdı. Ancak özellikle Japonya'da Butterfly modeli çok sevildi ve önemli satış rakamlarına erişti.





Bu ilgi nedeniyle HTC'nin bir devam modeli çıkaracağı yönünde iddialar ağırlık kazaanmaya başlamıştı. Beklendiği gibi HTC, Butterfly S adlı devam modelini bugün resmi olarak duyurdu.





Butterfly S modeli ilk modele hız ve performans anlamında önemli yükseltmeler yapıyor ve bu nedenle S takısını isminin sonuna almış. Aslında HTC One modelinin Japonya versiyonu olarak da tanımlanabilir. Ancak tasarım anlamında ilk Butterfly modelinin çizgilerini devam ettiriyor.





HTC'nin One modeline hayat veren Snapdragon 600 çözümü Butterfly S modelinde de yer alıyor. Ancak saat hızı 1.9GHz'e çıkarılmış. Hız açısından model Galaxy S4 LTE versiyonu ile aynı seviyeye çıkıyor.





5 inçlik Full HD ekran korunurken, 2GB RAM, Android 4.2 işletim sistemi, 16GB depolama kapasitesi, 64GB'a kadar microSD desteği, BoomSound ses sistemi, Ultrapixel kamera, HTC Zoe, Blinkfeed bu modelde yer alacak özellikler arasında. Butterfly S bu donanımı 3200mAh gücündeki batarya ile besliyor. Donanım değişikliği nedeniyle model ilk versiyondan biraz daha kalın (10.6mm) ve ağır (160gr).





HTC, yeni modelini ilk olarak Tayvan'da 766$ yaklaşık fiyatı ile piyasaya sürecek. Ardından yine Japonya'ya göndermesi bekleniyor. Ancak ABD ve Avrupa dağıtımı konusunda bir bilgi yok.