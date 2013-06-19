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Snapdragon 600'lü HTC Butterfly S resmi olarak tanıtıldı

5 yıl
1,8b
1
59
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 600'lü HTC Butterfly S resmi olarak tanıtıldı


HTC'nin global olarak Full HD ekrana sahip ilk akıllı telefonu olmaya aday Butterfly modeli, pazarlama problemleri nedeniyle sınırlı bir bölgede kaldı ve bu ünvanı Xperia Z modeline kaptırdı. Ancak özellikle Japonya'da Butterfly modeli çok sevildi ve önemli satış rakamlarına erişti.

Bu ilgi nedeniyle HTC'nin bir devam modeli çıkaracağı yönünde iddialar ağırlık kazaanmaya başlamıştı. Beklendiği gibi HTC, Butterfly S adlı devam modelini bugün resmi olarak duyurdu.

Butterfly S modeli ilk modele hız ve performans anlamında önemli yükseltmeler yapıyor ve bu nedenle S takısını isminin sonuna almış. Aslında HTC One modelinin Japonya versiyonu olarak da tanımlanabilir. Ancak tasarım anlamında ilk Butterfly modelinin çizgilerini devam ettiriyor. 

HTC'nin One modeline hayat veren Snapdragon 600 çözümü Butterfly S modelinde de yer alıyor. Ancak saat hızı 1.9GHz'e çıkarılmış. Hız açısından model Galaxy S4 LTE versiyonu ile aynı seviyeye çıkıyor.

5 inçlik Full HD ekran korunurken, 2GB RAM, Android 4.2 işletim sistemi, 16GB depolama kapasitesi, 64GB'a kadar microSD desteği, BoomSound ses sistemi, Ultrapixel kamera, HTC Zoe, Blinkfeed bu modelde yer alacak özellikler arasında. Butterfly S bu donanımı 3200mAh gücündeki batarya ile besliyor. Donanım değişikliği nedeniyle model ilk versiyondan biraz daha kalın (10.6mm) ve ağır (160gr).

HTC, yeni modelini ilk olarak Tayvan'da 766$ yaklaşık fiyatı ile piyasaya sürecek. Ardından yine Japonya'ya göndermesi bekleniyor. Ancak ABD ve Avrupa dağıtımı konusunda bir bilgi yok.

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wolf silver 5 yıl en beğenilen
Bu sefer tam olarak yapmışsin HTC yakinda eski günlerine dönecek..
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1 Avatar
denizci535 5 yıl
Yav yap 4.7 koy 3500 batarya alan olmazsa yüzüme tukurun ne diyeyim...
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Tremors 5 yıl
Bu telefonun grisine hastayım. Neden Türkiye'ye gelmez ki

Neyse artık yurtdışından bakıcaz.
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RACER69 5 yıl
Kırmızısını aldım.
HTC ONE X ten sonra bomba gibi geldi bu :)
Pili 2 günü geçiyor
2 gün kullandım %30 a indi.
Ertesi gün belki yetmez diye beklemedim şarja taktım :)
Çok memnunum ;-)
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DH Misafiri 5 yıl
singapurdan 1450 tl karşılığında aldım.. tek kelimeyle mükemmel ötesi bir hızı var.. Ürün henüz avrupa da satışa sunulmadı ama asya ve amerika da alınabiliyor
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Obsidian 5 yıl
Türkiye'ye gelecek mi acaba? Pili cidden iyi.
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ironman 5 yıl DH Misafiri

Pahalı değilmi Yurt dışı satış fiatı şartlarına göre
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ogzo 5 yıl
Ben begendim lg g2 ayni fiyatlarla gelirse dusunulebilir. Ama ben almıyacağım artik telefon
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ironman 5 yıl
ebay.com/...

Burdan getirtme durumu nasıl arkadaşlar sorun olurmu

Kutu içeriği
youtube.com/...
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ironman 5 yıl
Çok sevdim Piyasada göremedim beyazını
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ironman 5 yıl
Bugün Mediamarkt a gittim sordum adamların cihazdan haberi yok...
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DH Misafiri 5 yıl
Bende var fakat pratiklik sorunu var
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St Batuhan 5 yıl
hollowman_
St BatuhanNe oldu şimdi, hani tek bir model olacaktı amiral gemisi ve o da one idi? Şimdi Butterfly Si duyurmak biraz egzanterik kaçmıyor mu? Biraz fantezi kasmıyor mu firma? Nedense aklımdan sıcağın etkisiyle bunlar geçti, umarım sert yargılamalarla karşılaşmam ama tek model diye söz verdiydi firma :)
HTC one 4,7 segmentinde bir telefondu. Butterfly J ise 5 segmentinde yarışacak bir cihaz. Eski versiyonunun yetersiz kalması sebebiyle segmentinde üst sıralarda yer alacak bir yapıya büründürülmüş.

Ekrana bağlı olarak fiyat kulvarını da düşük tutsaydı dediğini kabul ederdim ama ekranı o boyutta olup fhd sunması ve üst düzey olmasıyla s4 ve z ile aynı kulvarda. Bu yüzden kimse kalkıp o 4,7 kulvarı bu 5 kulvarı demesin. O zaman HTC teknolojiyi çok mu geriden takip ediyor, trendlere mi uyamıyor. Bu neyin kafası :)
Diğer yönden hala saçmalık olduğunda diretiyorum zira One'ın upgrade edilmiş hali olmaktan ötesinde bir noktası yok. 5,5" yapıp Butterfly S deselerdi anlardım ama 5" kulvarına böyle bir ürün sürersen bu benim normal telefon konusunda amiral gemim dersin zira 5" kulvarı şu an telefon kulvarı!
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yunsev 5 yıl
Ali: Merhaba, nasil yardimci olabilirim?
yunsev: slm ben htc one x kullanıcısıyım
yunsev: ve bir şeyi merak ediyorum
yunsev: HTC Butterfly S Türkiye'de satışa sunulacak değil mi
Ali: bu konuyla ilgili resmi bir aciklama olmadigi icin bmaaleef bu konuda bir bilgiye sahip degiliz.
yunsev: bunun için htc turkiye olarak bi çalışma yapcakmısınız,
yunsev: Türkiyeye gelmesi lazım HTC Butterfly S 'in muhakkak
Ali: Efendim biz bu konuda tum dilekceleri ust birimlere aktariyoruz,onlar artik karar vericekler.
Ali: Yani biz musterilerimizden gelen tun teklifleri kayd ediyoruz ve ust birimlere aktariyoruz.
yunsev: bu sohbetide aktarcak mısın
yunsev: aktar yani
Ali: bu sohbet zaten kayd altinda.
Ali: Ben mail olarakta aktaricam.
yunsev: ok HTC Butterfly S bekliyorum
Ali: Size yardimci olabilecegim baska konu var miydi?
Ali: Bizimle temasa gectiginiz icin tesekkur eder ve iyi gunler dileriz.
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hollowman_ 5 yıl
St Batuhan
Ne oldu şimdi, hani tek bir model olacaktı amiral gemisi ve o da one idi? Şimdi Butterfly Si duyurmak biraz egzanterik kaçmıyor mu? Biraz fantezi kasmıyor mu firma? Nedense aklımdan sıcağın etkisiyle bunlar geçti, umarım sert yargılamalarla karşılaşmam ama tek model diye söz verdiydi firma :)

HTC one 4,7" segmentinde bir telefondu. Butterfly J ise 5" segmentinde yarışacak bir cihaz. Eski versiyonunun yetersiz kalması sebebiyle segmentinde üst sıralarda yer alacak bir yapıya büründürülmüş.
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hollowman_ 5 yıl
arka kısmın oval yapısı 10,6 mm kalınlığı göstermiyor. Kenarların ince tutulması sayesinde 9mm kalınlıktaki telefonlardan bile ince görünüyor videolarda.
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hollowman_ 5 yıl
web101
Sizde hiç bişey beğenmiyorsunuz 3200 mAh pil neresi kötü biraz insaf süper bir cihaz olmuş daha ne olsun

5000 mAh pil koysalar, niye 5100 değil diyecekler :)
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