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Snapdragon 670 ile beraber orta segment telefonlar başka bir boyuta geçiyor

Snapdragon 670 ile birlikte orta segment telefon piyasasının büyük bir değişim içerisine girmesi bekleniyor. 2018 yılında Quad HD ekranlı ve çift arka kameraya sahip orta sınıf telefonları görebiliriz
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
3,4b
1
10
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Snapdragon 670 ile beraber orta segment telefonlar başka bir boyuta geçiyor
Qualcomm; orta sınıf akıllı telefonlar için Snapdragon 670 yonga seti üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bugün ortaya çıkan detaylara göre Snapdragon 670, Quad HD ekranlı ve çift arka kameraya sahip telefonları rahatlıkla çalıştırabiliyor. Henüz geliştirilme aşamasında olan işlemcinin Snaspdragon 660'ın yerini alması bekleniyor. 
Sızdırılan bilgiler dahilinde işlemcinin teknik detaylarına bakacak olursak, SDM670 model adıyla isimlendirilen işlemcinin iki adet 4. jenerasyon özelleştirilmiş Kyro 360 çekirdeğiyle birlikte dört adet de düşük güç tüketimine sahip toplamda 6 çekirdeğe sahip olması bekleniyor. Samsung’un 10nm LPP fabrikasyon süreci ile üretilmesi beklenen işlemcinin orta segment telefonlara farklı bir boyut kazandırması bekleniyor zira iki transistör arası mesafe 10 nanometreye düşürülerek veri aktarım hızı, selefi Snapdragon 660'a göre bir hayli artacağa benziyor. Bu da son kullanıcı tarafından oldukça beğeni toplayacaktır. 
Sızdırılan bilgiler dahilinde işlemcinin yükünü kaldırabileceği özelliklere de göz atacak olursak; yonga seti 6 GB'a kadar LPDDR4X RAM, 64 GB'a kadar depolama kapasitesi, Quad HD çözünürlüğünde ekran ve çift kamera desteğini rahatlıkla sunabilmekte. Tüm bu opsiyonlar göz önüne alındığında Snapdragon 670 yonga setiyle birlikte orta sınıf akıllı telefon piyasası yeniden şekillenecek gibi gözüküyor. Telefon üreticilerinin yukarıdaki özelliklerin ne kadarına yer vereceği bilinmez ama 2018 yılında oldukça güçlü telefonlar göreceğimiz aşikar. 

https://www.phonearena.com/news/Affordable-phones-in-2018-could-have-high-resolution-Quad-HD-screens_id101054 Yorum Yaz
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General. 1 yıl en beğenilen
Her sene aynı terane, sd660 için de aynı şeyler söyleniyordu. Piyada sd660 lı cihaz alabilen varmı? Yok. Alırsın mi6 bakarsın keyfine
Yanıtla +21
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faniseyler 1 yıl
Yapmazlar yaparlarsa amiral gemisi deyip bi ton para ile sattıkları kabiliyet olarak aynı görevleri yapan telefonları kime nasıl satacaklar.
Aklıma bi karikatür geldi adam tekerleği bulmuş bunun diyor önce kare sonra altıgen sonra yuvarlak olarak piyasaya sürmeliyim ki para kazanayım.
Yapmazlar yaparlarsa amiral gemisi deyip bi ton para ile sattıkları kabiliyet olarak aynı görevleri yapan telefonları kime nasıl satacaklar.Aklıma bi karik...
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Yanıtla +14
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OverClocK1ng 1 yıl
Kesin eminim ki %20 daha hızlı olup %20 daha az güç tüketecektir.
Ama nedense 7 yıldır telefonların pili hep 1 gün gidiyor...
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fantomasds 1 yıl
SD 65x ve sd 66x işlemcileri telefona koymuyor ki üreticiler. Koyanlarda fahiş fiyata satıyor. Bu işlemcili telefonların 1000-15000 lira aralığında olması lazım ki satılsın tutulsun. Yoksa Xiaomi Mi 5s, SA 820 ile ortalığı halen kasıp kavurmakta.
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kadirirdem 1 yıl
S660 içinde aynı şeyi söylüyorlardı,
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arel.gr 1 yıl kadirirdem
kadirirdem
S660 içinde aynı şeyi söylüyorlardı,

staa bunu sana kim
?
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OverClocK1ng 1 yıl
Kesin eminim ki %20 daha hızlı olup %20 daha az güç tüketecektir.
Ama nedense 7 yıldır telefonların pili hep 1 gün gidiyor...
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obsesoz 1 yıl
Fiyat olarak bir başka boyut(5.boyut)
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marsli61 1 yıl
Snapdragon 6969 u bekleyeceğim. Eminim daha güçlüdür.
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General. 1 yıl en beğenilen
Her sene aynı terane, sd660 için de aynı şeyler söyleniyordu. Piyada sd660 lı cihaz alabilen varmı? Yok. Alırsın mi6 bakarsın keyfine
Yanıtla +21
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khytr89 1 yıl
Fiyatları amiral gemisine yaklaşırsa kim gidip alır ki orta segment bir cihazı ?
Misal snapdragon 840 10 dolarsa bu 5 dolar olsun fark etmez, diğer bileşenler fiyatı yükseltecektir. Şu an orta segment 1080p çözünürlük sunuyor ama 2k ya da 4k ekrana geçip, çift kamera sensörü vs koyulursa 2017 orta segment ile 2018 orta segment arasında 5 dolar fiyat farkı olmayacağı aşikar.
şu an a7 2017 1.900 TL, snp 670 e ek 2k ekran + 2 sensör konsa fiyatı olduğu gibi 2800 leri zorlar.
Bu halde güncelleme konusu muamma bir ara cihaz almaktansa bir önceki senenin amiral gemisini (misal s8 3.200 tl) en azından 3 büyük güncellemeyi alacağını bilerekten tercih ederim daha mantıklı olur.
note 8 telefonumda çift kamera var ama ne 3d video çekiyor ne de öyle aman aman bir panoramik görüntü sağlıyor. Tek +sı 2x optik zoom ama onun dışında bir numarası yok. Onu da çekeceğiniz nesneye 2 3 adım atarak halledebilirsiniz zaten
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intel7mix 1 yıl
Amiral gemisi alanlar performans için alıyor hiç sanmam. Gösteriş ve tasarım için alıyorlar
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faniseyler 1 yıl
Yapmazlar yaparlarsa amiral gemisi deyip bi ton para ile sattıkları kabiliyet olarak aynı görevleri yapan telefonları kime nasıl satacaklar.
Aklıma bi karikatür geldi adam tekerleği bulmuş bunun diyor önce kare sonra altıgen sonra yuvarlak olarak piyasaya sürmeliyim ki para kazanayım.
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qualcomm, 2018 ve
5 etiket daha snapdragon 670 orta sınıf telefonlar Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede
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