Snapdragon 670 ile beraber orta segment telefonlar başka bir boyuta geçiyor

Qualcomm; orta sınıf akıllı telefonlar için Snapdragon 670 yonga seti üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bugün ortaya çıkan detaylara göre Snapdragon 670, Quad HD ekranlı ve çift arka kameraya sahip telefonları rahatlıkla çalıştırabiliyor. Henüz geliştirilme aşamasında olan işlemcinin Snaspdragon 660'ın yerini alması bekleniyor.

Sızdırılan bilgiler dahilinde işlemcinin teknik detaylarına bakacak olursak, SDM670 model adıyla isimlendirilen işlemcinin iki adet 4. jenerasyon özelleştirilmiş Kyro 360 çekirdeğiyle birlikte dört adet de düşük güç tüketimine sahip toplamda 6 çekirdeğe sahip olması bekleniyor. Samsung’un 10nm LPP fabrikasyon süreci ile üretilmesi beklenen işlemcinin orta segment telefonlara farklı bir boyut kazandırması bekleniyor zira iki transistör arası mesafe 10 nanometreye düşürülerek veri aktarım hızı, selefi Snapdragon 660'a göre bir hayli artacağa benziyor. Bu da son kullanıcı tarafından oldukça beğeni toplayacaktır.

Sızdırılan bilgiler dahilinde işlemcinin yükünü kaldırabileceği özelliklere de göz atacak olursak; yonga seti 6 GB'a kadar LPDDR4X RAM, 64 GB'a kadar depolama kapasitesi, Quad HD çözünürlüğünde ekran ve çift kamera desteğini rahatlıkla sunabilmekte. Tüm bu opsiyonlar göz önüne alındığında Snapdragon 670 yonga setiyle birlikte orta sınıf akıllı telefon piyasası yeniden şekillenecek gibi gözüküyor. Telefon üreticilerinin yukarıdaki özelliklerin ne kadarına yer vereceği bilinmez ama 2018 yılında oldukça güçlü telefonlar göreceğimiz aşikar.

https://www.phonearena.com/news/Affordable-phones-in-2018-could-have-high-resolution-Quad-HD-screens_id101054