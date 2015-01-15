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Snapdragon 810 ısınma problemi dedikoduları tedirginlik yaratıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 810 ısınma problemi dedikoduları tedirginlik yaratıyor

Bir süre önce gecikeceğine dair iddiaları bir açıklama ile savuşturan ve iki yeni model ile bir sıkıntı yaşanmadığı mesajını veren Qualcomm, bu kez de farklı bir dedikodu ile karşı karşıya. 

Sektörden gelen bilgilere göre Snapdragon 810 yongasetinde ciddi bir ısınma problemi mevcut ve Samsung yeni amiral gemi modeli Galaxy S6 modelinde bu yongasetinin oranını düşük bir seviyede tutmayı amaçlıyor. 

Isınma problemi giderilene kadar Samsung amiral gemi modelini yüzde 80-90 oranında 64-bitlik Exynos 7 Octa yongaseti ile donatmayı planlıyor. Sadece yüzde 10'luk kısım Snapdragon 810 yongaseti kullanacak. Eğer Qualcomm sıkıntıyı giderirse bu oran da yükselecek. 

Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini 4+4 sisteminde çalıştıran Exynos 7 Octa, iddialara göre bir iki ay içerisinde 14nm FinFET süreci ile üretilmeye başlayacak. Bu bakımdan daha az zar alanı kağlayacak, daha az enerji harcayacak ve watt başı performans da yükselmiş olacak. Samsung'un Galaxy S6 modelinde güncellenmiş Exynos 7 Octa yongasetini kullanacağı ifade ediliyor. 

TSMC'nin de Snapdragon 810 yongasetini Temmuz ayından itibaren 16nm FinFET süreci ile üreteceği iddia ediliyor. Bu bakımdan iki yongaseti arasında üretim süreci açısından çok büyük farklar olmayacak. Ancak Adreno 430 grafik biriminin Mali-T760 grafik birimine üstünlük kuracağı tahmin ediliyor. 

İddialar ile ilgili şimdilik resmi bir açıklama yok. Ancak Qualcomm bu hafta Çin'de Snapdragon 810 etkinliği düzenleyecek. Bu bakımdan bu etkinlikte bazı bilgiler elde edebiliriz.  

http://www.phonearena.com/news/Rumor-Fear-of-overheating-leads-Samsung-to-dump-Snapdragon-810-for-next-flagship_id64817 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DubSteq 4 yıl
S800 ve S801 chipsetlerindeki thermal throttling çok tartışıldı, özellikle LG G2'de. Eğer bu jenerasyonda da yine thermal throttling can sıkıcı boyutlarda olursa bende tercihimi Exynos 7 veya İntel işlemcili modellerden yana kullanacağım. 801AC'de 3dk oyundan sonra aşırı ısınma ve yüksek frekans düşürmesi hiç kabul edilemez bir olaydı.
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m.can123 4 yıl
Bende o kadar ısınıcağını düşünmüyorum. @ncap önemli olan 0-100 demşşşinde web de gezerken yadan bir süre oyun oynadığında(çok güçlü olmasına gerek yok) ufak uygulamada performans farkını hissettirmesede gelip ekranı kısarsa hiçbir anlamı yok helede 2 dk ekranda bunu yaşatırsa varsın olmasın s810.
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Beter olun len keko Androidciler sizi
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gurkanse 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

Beter olun len keko Androidciler sizi


Hesap makinesine 3000tl verecegime android kullanmayı tercih ederim.
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BirkanBilen 4 yıl
Eğer 810 da ısınma problemi gerçekten varsa bide üstüne Samsung 14nm lik çipler çıkarıp S6 da kullanırsa 2015 in telefonu olur.Bildiğiniz gibi Xiaomi Mi Note Pro'da 20nm lik 4 GB'lık LPDDR4 RAM kullandı.Buda enerji tüketimi azaltıp ısı surununu bi nebze çözebilir.Sentetik değilde bekleyip gerçek testleri görmek lazım.BU arada şunuda söylemekte fazda var Samsung 14nm lik çip üretip mali t860 ı kullanırsa 810 a gerek kalacağını düşünmüyorum.
Saygılar,
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uçan tekme 4 yıl
asılsız haberler.

s410 s615 ısınmıyor aga.yeni nesil işlemcili telefonların hiçbiri ısınmıyor.

ısınma problemi bitmiş durumda.yeni nesil işlemcilerle.
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Masquerade89 4 yıl
samsung 14'm'ye inmez s6da note 5 e saklıyor exynos 7 seriside ısınmıyor
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FreeRun 4 yıl
4K video kaydı yaparken ısındım kapanıyorum derse büyük hayal kırıklığı olur.
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Eufloria 4 yıl
MTK6589 lu telefonum(discovery) Snapdragon 800lü telefonum(LG G2)dan daha az ısınıyordu hatta hiç ısınmıyordu diyebilirim. Performans olarak tabi fark var ama G2 de 6589 olsa hayır demem.
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selahattın ısık 4 yıl
Pc deki cpu lar ile teknolojik olarak kiyaslanacak soc lardan bahsediyoruz..isinmasi dogaldir..s400 s600 s615 in isinmasi kabul edilemez fakat 810 gibi kasli bir yonganin isinmasi son derece dogal..Qualcom da tukurdugunu yalayan insan cik ama bu firmanin mobil dunyada yeniliklerin firmasi oldugu gercegini degistirmez..
bir diger konuda piyasa uretici ve kullanicilarin samsung yongalarina olan guvrnsizlik ve az talep...her iki yongayida defalarca kullanmas kullanmaya devam eden biri olarak..samsung un uzerindeki gomlekleri defalarca degustirdigi ortada..ama fikir sahibi olmanin oncelik oldugu ulkemiz gibi pazarlarda ne yazik ki varsa yoksa qualcom..
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doctor_bey 4 yıl
Performans bakımından çok iddialı duruyorlar fakat soba gibi işlemciyle gelirlerse olmaz yani [>:]
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casper1981 4 yıl
Note 4 kulaniyorum hayatında kulandigim en az ısınan telefon hiç isinmiyor güçlü oyun oynarken bile gerçekten
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casper1981 4 yıl
Note4 kulaniyorum hayatında kulandigim en ısınan telefon hata ciddi anlamda hiç isinmiyor samsung işlemci iyi yapmış
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