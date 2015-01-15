Snapdragon 810 ısınma problemi dedikoduları tedirginlik yaratıyor





Bir süre önce gecikeceğine dair iddiaları bir açıklama ile savuşturan ve iki yeni model ile bir sıkıntı yaşanmadığı mesajını veren Qualcomm, bu kez de farklı bir dedikodu ile karşı karşıya.





Sektörden gelen bilgilere göre Snapdragon 810 yongasetinde ciddi bir ısınma problemi mevcut ve Samsung yeni amiral gemi modeli Galaxy S6 modelinde bu yongasetinin oranını düşük bir seviyede tutmayı amaçlıyor.





Isınma problemi giderilene kadar Samsung amiral gemi modelini yüzde 80-90 oranında 64-bitlik Exynos 7 Octa yongaseti ile donatmayı planlıyor. Sadece yüzde 10'luk kısım Snapdragon 810 yongaseti kullanacak. Eğer Qualcomm sıkıntıyı giderirse bu oran da yükselecek.





Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdeklerini 4+4 sisteminde çalıştıran Exynos 7 Octa, iddialara göre bir iki ay içerisinde 14nm FinFET süreci ile üretilmeye başlayacak. Bu bakımdan daha az zar alanı kağlayacak, daha az enerji harcayacak ve watt başı performans da yükselmiş olacak. Samsung'un Galaxy S6 modelinde güncellenmiş Exynos 7 Octa yongasetini kullanacağı ifade ediliyor.





TSMC'nin de Snapdragon 810 yongasetini Temmuz ayından itibaren 16nm FinFET süreci ile üreteceği iddia ediliyor. Bu bakımdan iki yongaseti arasında üretim süreci açısından çok büyük farklar olmayacak. Ancak Adreno 430 grafik biriminin Mali-T760 grafik birimine üstünlük kuracağı tahmin ediliyor.





İddialar ile ilgili şimdilik resmi bir açıklama yok. Ancak Qualcomm bu hafta Çin'de Snapdragon 810 etkinliği düzenleyecek. Bu bakımdan bu etkinlikte bazı bilgiler elde edebiliriz.

http://www.phonearena.com/news/Rumor-Fear-of-overheating-leads-Samsung-to-dump-Snapdragon-810-for-next-flagship_id64817