Snapdragon 810 revizyona gidiyor

Quacomm'un bu yıl için amiral gemi sınıfına sunduğu Snapdragon 810 yongaseti aşırı ısınma problemleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi ve hatta LG G4 modelinde bir alt modeli Snapdragon 808'in tercih edilmesine de neden oldu. Ancak Qualcomm hataları telafi etmek niyetinde.





Xperia Z4 veya Xperia Z3 Plus olarak da bilinen Sony'nin yeni amiral gemi modelinin yazılım kodlarında MSM8994 v2.1 şeklinde bir yongaseti yapısına referans gösterildiği farkedilmiş. Bu da Snapdragon 810 yongasetinin revize edildiğini gösteriyor.





Ağır yük altında aşırı ısınan ve ısı nedeniyle frekans hızlarında düşüş yaşamak zorunda kalan Snapdragon 810, genel performansın da düşmesine sebep oluyordu. Cortex-A57 çekirdeğinde yaşanan sıkıntının tasarımın üretime dökülmesi sırasında meydana geldiği sanılıyordu.





Kaynaklar Xiaomi'nin revizyon çalışmalarında Qualcomm'a destek olduğu ve Mi Note Pro amiral gmei modelinde yeni revizyona yer vereceğini belirtiyor. MSM8994 v2.1 revizyonu ile Qualcomm'un neler sunacağı merak konusu ancak Xperia Z3 Plus ve Mi Note Pro modelinin detaylı testlerinde ısı artışının nasıl dengelendiği de anlaşılmış olacak. Bu yongasetinin Xperia Z4 Tablet modelinde de kullanıldığı belirtiliyor.

http://pocketnow.com/2015/06/09/snapdragon-810-v2-1