Snapdragon 810 revizyona gidiyor

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Quacomm'un bu yıl için amiral gemi sınıfına sunduğu Snapdragon 810 yongaseti aşırı ısınma problemleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi ve hatta LG G4 modelinde bir alt modeli Snapdragon 808'in tercih edilmesine de neden oldu. Ancak Qualcomm hataları telafi etmek niyetinde.
Xperia Z4 veya Xperia Z3 Plus olarak da bilinen Sony'nin yeni amiral gemi modelinin yazılım kodlarında MSM8994 v2.1 şeklinde bir yongaseti yapısına referans gösterildiği farkedilmiş. Bu da Snapdragon 810 yongasetinin revize edildiğini gösteriyor.
Ağır yük altında aşırı ısınan ve ısı nedeniyle frekans hızlarında düşüş yaşamak zorunda kalan Snapdragon 810, genel performansın da düşmesine sebep oluyordu. Cortex-A57 çekirdeğinde yaşanan sıkıntının tasarımın üretime dökülmesi sırasında meydana geldiği sanılıyordu.
Kaynaklar Xiaomi'nin revizyon çalışmalarında Qualcomm'a destek olduğu ve Mi Note Pro amiral gmei modelinde yeni revizyona yer vereceğini belirtiyor. MSM8994 v2.1 revizyonu ile Qualcomm'un neler sunacağı merak konusu ancak Xperia Z3 Plus ve Mi Note Pro modelinin detaylı testlerinde ısı artışının nasıl dengelendiği de anlaşılmış olacak. Bu yongasetinin Xperia Z4 Tablet modelinde de kullanıldığı belirtiliyor.
http://pocketnow.com/2015/06/09/snapdragon-810-v2-1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android te çift çekirdek felan görmememizin sebebini üreticilere bağlıyorum ben, benchmark sonuçlarına bakarsanız apple ın tasarladığı cpu lar hem grafik hemde işlem konusunda Snapdragon yada mediatek işlemcilerden öndeler, adamlar 1 çekirdekle çok daha fazla iş yapabiliyorlar , yine benchmark sonuçlarına bakarsanız apple işlemciler çoklu işlemlerde daha iyidir,çünkü çekirdeklerinin kas gücü daha fazladır ve sistemleri neredeyse çekirdeklere hiç yük yüklemiyor, ama androidte firmalar öyle bir arayüz yapıyor ki (örnek touchwiz) telefon veya farklı bir cihaz menü geçişlerinde bile donma problemi yaşıyor üst seviye cihazlarda az görülse de yaşanıyor, apple cihazlarında hiç görmediğim ve duymadığım bir olay bu.
Intelle amd gibi, amd her zaman intelden çok çekirdek kullanır ama intel üst serileri hariç 4 çekirdeği geçmez nerdeyse, grafik işlerinde yada benzeri programlar kullanan kişilerin tercihi her zaman inteldir hem ısınma konusunda hemde performansta.
Multitasking'in ne demek olduğunu tekrar gözden geçirdim. Ama yine orada da çok çekirdekli işlemcilerin iyi ancak uygulama geliştiriciler tarafından kullanılmamsı ile çokda bir anlam ifade etmediği yazıyor. Çekirdek sayılarından dolayı işlem gücü daha iyi olabilir ancak bu 2 çekirdekli bir işlemci de yapmak mümkün. Ayrıca birde şöyle bir konu var. 4 çekirdekli bir işlemcide tek çekirdek işleme performansı mesela 1.500 puana tekabül ediyor. bu işlemcinin 4 çekirdek performansı ise 4.800 puan oluyor. Yani çok çekirdekli işlemcilerde toplam güç yine düşmüş oluyor. Ama 2 çekirdekli bir işlemcinin tek çekiredk performansı 3.000 puana denk geliyor. 2 çekirdek performansı ile 5.400 puan oluyor. Yani işlem 4 çekirdekli bir işlemciden çok daha yüksek oluyor. Tabi bu işlemcinin çalışma mantığı ve yazılımda etkili olacaktır ama genel tablo bu şekilde oluyor hep.
s810 hem ısınıyor diye mimlendi,hem de exynos ve a8 rakiplerinin performans olarak gerisinde kaldı.sony soğutması piyasanın en iyilerinden olmasına rağmen böyle.
Bana çok çekirdek şuan için çok mantıksız geliyor. Android piyasasında ilk olarak 4 çekirdek ile başlayan bu yol günümüzde 10 çekirdeğe kadar uçtu gitti. Yani telefon teorik olarak belki 8 çekirdeği veya 10 çekirdeği kullanabilir belki ama uygulama geliştiriciler bu çekirdeklerin 1 veya 2 sini kullanabiliyor. Hadi bilgisayarda belki durum belki farklıdır ama mobil cihazlarda işler uygulamalar ile yürüyor. Yani sen telefonu alıp bir video falan render lamak için kullanmıyorsun. İçine uygulama yükleyip ya oyun oynuyor yada kişisel işlerini yapıyorsun.
Bosuna heveslenmeyin beyler sorun ayni sekilde devam ediyor. Hatta Z3+ da normal kamera kullaniminda bile isinma sorunu yasiyor. Kisacasi 810 sorunlu arkadas.
Big.Little. Sen bakma bu forumda millet sallar sadece iki çekirdek iki çekirdek diye.
Apple'ın çekirdek yapısı farklı biraz hem set komut istemcisi modifiye edilmiş hem fazlaca transistör eklenmiş bir de tek çekirdeğin mantığı kanalları düşürmekse Apple az çekirdekli bir yapı kullanıyor demektir ama eğer aynı zar alanında daha verimli işlem yapmaksa Apple sınıfta kalır. bir çekirdeği 2 a15 zar alanı yeri kaplıyor zaten. Yaptığı işi düşük frekansta verimli yapıyor zaten.
Ancak 7420'den örnek vermek gerekirse, Video'yu Macbook'ta işler gibi hızlı işlersiniz. Elinizin altında muazzam işlem gücü olur. Apple'da bu uygulamalar düzeyinde var. Qualcomm GPU ve Baseband'da kuvvetli bir firma ama CPU'da ki başarısız politikaları GPU'larını tam anlamıyla kullanmalarına engel oluyor.
İşin yazılım kısmı için bir şey diyemeceğim ama 8 çekirdekli Exynos 7420 farkını her türlü hissettiriyor MS cinsinde.
sd810 ile cok karizma kaybetti qualcomm.
htcm9 gibi cihaza guncelleme verip frekanslari dusukte calismasini zorunlu kildilar. saka gibi.
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