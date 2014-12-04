Snapdragon 810 yongasetinden yaşanan problemler gecikmelere neden olabilir





Qualcomm'un yükselmekte olan 64-bit trendine en üst seviye cevabı olacak Snapdragon 810 yongasetinin ne zaman piyasaya sürüleceği merakla beklenirken, gelecek yılın amiral gemi modellerinde kullanmak isteyen akıllı telefon üreticileri de bekleyiş içerisinde. Ancak bazı gelişmeler can sıkıcı olabilir.





Bugüne kadar üst seviye Snapdragon ailesinde kademeli olarak frekans hızlarını yükselten Qualcomm, Snapdragon 810 yongasetinde farklı bir yol izleyecek. Snapdragon 805 ile frekans hızlarını 2.7GHz'e kadar çıkaran Qualcomm, Snapdragon 810 yongasetinde ise 2GHz seviyesinde kalmayı uygun görnüş.





Mobil cihazlarda yüksek frekans hızlarına erişmenin aşırı ısınma ve batarya tüketimi dışında kullanıcıya sağladığı büyük faydalardan söz etmek mümkün değil. Hele bir de batarya tüketimi konusunda dezavantajlar halen giderilememişken, frekans hızlarını belirli bir seviyede tutmaktan başka çare de kalmıyor.





Snapdragon 810 yongasetinin bu açıdan batarya tüketimine olumlu katkıları olacağı düşünülürken, bazı bileşenlerde meydana gelen hataların üretim takvimini biraz ileriye sarkıtabileceği ifade ediliyor.





Yongasetinde özellikle voltaj yükseldiğinde aşırı ısınma, RAM kontrolcüsünden kaynaklanan hız problemleri ve grafik biriminin performansını etkileyen bir sürücü problemi yaşandığı belirtiliyor. Qualcomm henüz bu hataları giderebilmiş değil ve bu bakımdan hacimli üretime de geçilemedi.





Snapdragon 810 yongasetinin gecikmesi elbette bu yongasetine bel bağlayan akıllı telefon üreticilerine de darbe vuracak. Meizu MX5, Xiaomi Mi5, Galaxy S6, HTC One M9, LG G4 gibi gelecek yılın pek çok amiral gemi modelinin Snapdragon 810 yongaseti kullanacağı iddia edilmişti. Bu bakımdan ya bu cihazlar da gecikecek veya üreticiler Snapdragon 805 yongasetini tercih ederek müşteri kaybetmemeye çalışacak. Ancak bu durumda Android 5.0 sürümünden tam olarak fayda sağlanamayacak ve işler daha karışık bir hal alacak.





Bunlar arasında elbette en şanslısı Samsung. Firma 64-bitlik Exynos 7 Octa yongasetleri ile bu darboğazı atlatabilir ve Galaxy S6 modelinde Snapdragon yongasetlerine yer vermeyebilir. Böylece satış konusunda da eli güçlenebilir.





Snapdragon 810 yongaseti 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeğini big.LITTLE formunda iş yüküne göre sırasıyla devreye sokuyor veya gerekirse hepsini birarada çalıştırıyor. Adreno 430 grafik birimi ile birlikte bir önceki nesle göre yüzde 30-40 arasında performans artışı ve enerji tasarrufu hedefleniyor. Bu sıkıntının 6 çekirdekli Snapdragon 808 yongasetini etkileyip etkilemediği bilinmiyor. Qualcomm tarafında ise henüz resmi bir açıklama yok.

http://www.businesskorea.co.kr/article/7635/unexpected-hurdle-problems-qualcomm-snapdragon-set-alarm-bells-ringing-samsung-lg