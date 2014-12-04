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Snapdragon 810 yongasetinden yaşanan problemler gecikmelere neden olabilir

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 810 yongasetinden yaşanan problemler gecikmelere neden olabilir

Qualcomm'un yükselmekte olan 64-bit trendine en üst seviye cevabı olacak Snapdragon 810 yongasetinin ne zaman piyasaya sürüleceği merakla beklenirken, gelecek yılın amiral gemi modellerinde kullanmak isteyen akıllı telefon üreticileri de bekleyiş içerisinde. Ancak bazı gelişmeler can sıkıcı olabilir. 

Bugüne kadar üst seviye Snapdragon ailesinde kademeli olarak frekans hızlarını yükselten Qualcomm, Snapdragon 810 yongasetinde farklı bir yol izleyecek. Snapdragon 805 ile frekans hızlarını 2.7GHz'e kadar çıkaran Qualcomm, Snapdragon 810 yongasetinde ise 2GHz seviyesinde kalmayı uygun görnüş.

Mobil cihazlarda yüksek frekans hızlarına erişmenin aşırı ısınma ve batarya tüketimi dışında kullanıcıya sağladığı büyük faydalardan söz etmek mümkün değil. Hele bir de batarya tüketimi konusunda dezavantajlar halen giderilememişken, frekans hızlarını belirli bir seviyede tutmaktan başka çare de kalmıyor. 

Snapdragon 810 yongasetinin bu açıdan batarya tüketimine olumlu katkıları olacağı düşünülürken, bazı bileşenlerde meydana gelen hataların üretim takvimini biraz ileriye sarkıtabileceği ifade ediliyor. 

Yongasetinde özellikle voltaj yükseldiğinde aşırı ısınma, RAM kontrolcüsünden kaynaklanan hız problemleri ve grafik biriminin performansını etkileyen bir sürücü problemi yaşandığı belirtiliyor. Qualcomm henüz bu hataları giderebilmiş değil ve bu bakımdan hacimli üretime de geçilemedi. 

Snapdragon 810 yongasetinin gecikmesi elbette bu yongasetine bel bağlayan akıllı telefon üreticilerine de darbe vuracak. Meizu MX5, Xiaomi Mi5, Galaxy S6, HTC One M9, LG G4 gibi gelecek yılın pek çok amiral gemi modelinin Snapdragon 810 yongaseti kullanacağı iddia edilmişti. Bu bakımdan ya bu cihazlar da gecikecek veya üreticiler Snapdragon 805 yongasetini tercih ederek müşteri kaybetmemeye çalışacak. Ancak bu durumda Android 5.0 sürümünden tam olarak fayda sağlanamayacak ve işler daha karışık bir hal alacak. 

Bunlar arasında elbette en şanslısı Samsung. Firma 64-bitlik Exynos 7 Octa yongasetleri ile bu darboğazı atlatabilir ve Galaxy S6 modelinde Snapdragon yongasetlerine yer vermeyebilir. Böylece satış konusunda da eli güçlenebilir. 

Snapdragon 810 yongaseti 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet Cortex-A57 çekirdeğini big.LITTLE formunda iş yüküne göre sırasıyla devreye sokuyor veya gerekirse hepsini birarada çalıştırıyor. Adreno 430 grafik birimi ile birlikte bir önceki nesle göre yüzde 30-40 arasında performans artışı ve enerji tasarrufu hedefleniyor. Bu sıkıntının 6 çekirdekli Snapdragon 808 yongasetini etkileyip etkilemediği bilinmiyor. Qualcomm tarafında ise henüz resmi bir açıklama yok.  

http://www.businesskorea.co.kr/article/7635/unexpected-hurdle-problems-qualcomm-snapdragon-set-alarm-bells-ringing-samsung-lg Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
810 yonga seti standart arm tasarımını kullanıyor. samsung yeterince çip üretmeyi becerip kaynak kodlarını kendine saklamaktan vazgeçse performans olarak daha kötü olmayacak exynoslarla pazarda pay büyütebilir.
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Inque 4 yıl
Bu seriyi atlatıp, Snapdragon 815 işlemciye geçmeleri daha doğru olacak sanki.
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aliosman2323 4 yıl
Su an icin var olan android uygulamalari 64 islemcilerde caliscakmi
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mtvh3570 4 yıl
:PPP
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okanner48 4 yıl
Snapdragon 810 bir yıl önce Samsung Galaxy S5'de kullanılacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Bir haber çıktı yetişmeyecek dediler. Ardından HTC, LG, Sony vd 801'i kullanmaya mahkum ettiler. Tanıtıldıktan iki yıl sonra bir akıllı telefonda Snapdragon 810'u anca göreceğiz bu gidişle. Şuan kullandığım cihazda Snapdragon 801 AC var bu güne kadar hiçbir sıkıntı çıkarmadı. Bu gidişle 2017 yılı içinde yeni bir cihaz düşünme sürecine anca girmiş olacağım. Ayrıca Snapdragon 810'dan sonra gelecek işlemci nesli 801'i anca ikiye üçe dörde katlar ki performans farkı iyice ortaya çıksın. Rakip lazım rakip [>:]

Edit: İmla
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foreveriphone 4 yıl
Sd801ab ve ac kullanan cihaz sahipleri üzülmesin Android işletim sistemindeki uygulamaların 64bite geçmesi 10 yıl sürer
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emiLL 4 yıl
805 sattırmak için oyun . qualcomarakip cıksada adam yerıne koymasak bu qlcmu
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kurunc 4 yıl
Mevcut akıllı telefonlarımızın işlemcileri Ay'a insanlı yolculuk yapan Apollo uzay aracının sistemlerinden bile kat kat daha hızlı ! Peki bu doyumsuzluk ve tatminsizlik neyin nesi oluyor ? Yani demem o ki bu telefonlar neyimize yetmiyor ?!!
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Balawitz 4 yıl
İnsanlari daha fazla tuketime suruklemek icin yapilan oyunlar bunlar. Aldiklarimizi yillarca kullansak bu kadar cesur olamazlar
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1BilimAdamı 4 yıl
Apple a7,a8, ve a8x'ten sonra dördüncü 64biti hazırlıyor.Samsung zaten s810un grafik birimi hariç aynısı olan 64bit işlemcisi piyasada ama qualcomm sürünüyor
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Umutcan 4 yıl
S805'i de aradan itelemek maksat, tekel kafasına girmişler bile. Ama samsung 5433'ü çıkardı bile çoktan.
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