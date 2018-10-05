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Snapdragon 8150 ismi Bluetooth sertifikasında ortaya çıktı

Qualcomm’un yeni amiral gemisinin Snapdragon 8150 ismini alacağı kesin gibi. Bluetooth sertifikası başvurusunda yeni isimlendirme net bir şekilde karşımıza çıktı.
7 ay
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Qualcomm’un 7nm sürecine geçişini temsil edecek yeni amiral gemisi yonga setinin yeni bir isimlendirmeyle geleceği dile getiriliyordu. Bluetooth sertifikası başvurusu bu iddiaları doğrulamış durumda.

Snapdragon 8150 özellikleri

Yonga setindeki Bluetooth 5.0 teknolojisi için yapılan başvuruda Snapdragon 8150 ismi net bir şekilde görülüyor. Bluetooth 5.0 yanında 2x2 MIMO anten diziliminde WiFi 5 yani AC teknolojisine de yer verildiği görülüyor.

Ayrıca Bkz. "WiFi isimlendirmesi değişiyor"

Qualcomm’un en güçlü yonga seti olması beklenen Snapdragon 8150 yonga setinde Cortex-A76 çekirdeğinin kullanılacağı ifade ediliyor. 7nm üretim geometrisi ile çok daha verimli bir yapı sunacak olan yonga setinin daha hızlı bir versiyonla dizüstü bilgisayarlar için de kullanıma sunulacağı gelen bilgiler arasında.

Qualcomm ayrıca Huawei ve Apple gibi özel bir yapay zekâ birimine de yer verecek. Daha önce işlemci, grafik birimi ve sinyal işlem birimi üzerine entegre edilmiş bir nöral ağ yazılımı mevcuttu. Artık yapay zekâ işlemleri bağımsız bir birim üzerinden yürüyecek.

Sertifikada yonganın testlerinin tamamlandığı ifade ediliyor. Bu bakımdan kapalı kapılar ardında örneklenmeye başladığını söyleyebiliriz. Muhtemelen Aralık ayında Qualcomm konferansında yeni yonga sahneye çıkacak.

 

https://www.gsmarena.com/qualcomms_next_flagship_soc_goes_through_bluetooth_certification-news-33607.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fthkn 7 ay
Teknoloji haberleri ne zamandan beri koca karı dedikodularına dönüştü merak ediyorum. Bu kadar didik didik etmenin anlamı nedir? Kime ne yararı var? Tüketici açısından ne getirisi var? Üreticilerin aralarındaki çirkin sürtüşmeler yaratmak dışında kime ne yararı var? Ben bu haberi okuyunca elime ne geçecek? O işlemciyi mi beklemeye başlayacağım? S8150 çıkacak bütün planlarımı iptal ediyorum mu demem gerek? Bunun tüketici açısından pratikteki yararı nedir?
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