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Snapdragon 820 üretimde çıtayı daha da yukarı çekiyor

Qualcomm yeni yongasetinde hayal kırıklığı yaşamamak için hali hazırdaki üretim teknolojilerinden en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 820 üretimde çıtayı daha da yukarı çekiyor


Bu yıl Snapdragon 810 yongasetindeki ısınma sorunları nedeniyle ağzı yanan ve Snapdragon 820 yongasetinin adeta üzerine titreyen Qualcomm, üretim sürecinde yeni teknolojilere yer vererek yongasetini biraz daha parlatmak istiyor. Bu yeni teknolojiler performans ve enerji tüketimi konusuna odaklanıyor. 

Çin'den gelen bilgilere göre Snapdragon 820 yongasetinde Samsung'un 14nm FinFET teknolojisi ile üretilecek. FinFET mimarisi, geleneksel iki boyutlu transistör tasarımını alarak, iletken kanalı yan kısma yerleştiriyor ve ortaya çıkan üç boyutlu yüzgeç yapısı, akımı kontrol eden bir geçit ile çevriliyor. 3 boyutlu FinFET teknolojisinin en önemli faydası düşük güç seviyelerinin yakalanması oluyor. 

Bu bilgi daha önce de gündeme gelmişti ancak farklı olan üretimin LPP - Low Power Plus teknolojisi ile yapılacak olması. LPE ve LPP, Samsung'un üretim teknolojieri arasında yer alıyor. Firmanın geliştirdiği 14nm LPE [low-power enhanced] teknolojisi ile düşük enerji tüketimi ile yüksek performans değerlerine ulaşabiliyor. 

14nm LPP [low-power plus] üretim teknolojisi ise daha kompleks yongasetlerine imkan tanıyor,  saat hızlarında yüzde 10 artış ve daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Her iki teknoloji benzer tasarım kurallarını paylaşıyor olsa da kullanılan kütüphane ve derleyiciler farklılaşıyor. 

Snapdragon 820 yongasetinin Samsung tarafından üretileceğine kesin gözüyle bakılırken, 14nm FinFET LPP süreci ile Snapdragon 810 yongasetinde göre yüzde 30-40 daha fazla performans ve yüzde 40 civarında enerji tasarrufu elde edileceği tahmin ediliyor. 

Diğer taraftan bu yıl tüm dikkatleri üzerine çeken Samsung Exynos 7420 yongasetinin artık Snapdragon 820 ile birlikte geri plana düşeceği konuşuluyor zira 4 adet 64-bitlik özelleştirilmiş Kryo çekirdekleri ve Adreno 530 grafik birimi barındıran Snapdragon 820 yüzde 50 civarında daha fazla performans gösterecek. Özellikle 60 kare/saniye oranında 4K videoların daha akıcı bir şekilde işleneceği belirtiliyor. Bu yıl ki gibi aşırı ısınma sorunları ile karşılaşmazsa Snapdragon 820 gelecek yılın yıldızı olmaya aday. 

http://wccftech.com/snapdragon-820-leaked-completely-manufacturing-process Yorum Yaz
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tahir40 4 yıl en beğenilen
Bayılıyorum bu cep telefonu çip üreticilerin her yıl %30-40 performans artışı %30 40 enerji tasarrufu açıklamalarına bir de "cep telefonundan konsol kalitesinde grafikler" :) Siyasetçi vaadlerini geçtiler artık... Her yıl o kadar tasarruf yapıyoruz da bu piller neden hala 1 günü anca çıkarıyor?
Bayılıyorum bu cep telefonu çip üreticilerin her yıl %30-40 performans artışı %30 40 enerji tasarrufu açıklamalarına bir de "cep telefonundan konsol kalitesinde...
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N. Chomsky 4 yıl

820'li Z6'yı bekliyorum.
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swat882 4 yıl
ben LG G5 i bekliyorum snapdragon s820 ile.

LG batarya ve sd karttan vazgeçmez ise ve V10 un üzerine biraz birşetler daha katar ise LG yi tutana aşk olsun
ben LG G5 i bekliyorum snapdragon s820 ile.LG batarya ve sd karttan vazgeçmez ise ve V10 un üzerine biraz birşetler daha katar ise LG yi tutana aşk o...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Circassian81 4 yıl
Hadi be Lg 4gb ramli 4000 mah bataryali s820 islemcili ve parmak izi sensorlu bi telefon yap G2 den geceyim suya ve toza da dayanikli olursa offf diyorum
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yoksulseytan22 4 yıl
Bu 810 haberleri ile ilk defa bir mobil işlemci bekleme furyasına katıldım. Bekledik bekledik, sonunda problemli bir ürün çıktı ortaya. 810 için ne vaatler ne sözler neler neler dendi bir şey olmadı. Şimdi 820 haberleri çıktı yine aynı şeyler. İki üç yıl bekliyorsun sonra bir sene bile olmadan gözden düşüyor. Tamam para kazanacaksınız anladıkta önümüzde bir Apple ve Samsung un işlemcisi olmasa ölümü gösterip sıtmaya razı edecekler. Performans % 30 40lara kadar tasarruf etti diyorsunuz, sonuç yine yaşam destek ünitesine bağlıymış gibi prizlerde geçiyor telefonların ömrü.
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kadirirdem 4 yıl
S820 li z6 alinabilir kamerayida artık çözdüler...
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Windows10 4 yıl
o değil de, Snapdragon 830 taş ve sopalarla birlikte yapılacaktır. Özelleştirilmiş "Kryo" çekirdek mimarisi yerine ondan daha fazla %30 performans ve %50 enerji tasarrufu sağlayan "Maganda" mimarisini kullanacak. İksbaks Wan ve Pileysiteyşın Dört seviyesinde grafikler sunacak bu işlemcinin milenyumdan 17 yıl sonra piyasaya çıkması bekleniyor.
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tahir40 4 yıl en beğenilen
Bayılıyorum bu cep telefonu çip üreticilerin her yıl %30-40 performans artışı %30 40 enerji tasarrufu açıklamalarına bir de "cep telefonundan konsol kalitesinde grafikler" :) Siyasetçi vaadlerini geçtiler artık... Her yıl o kadar tasarruf yapıyoruz da bu piller neden hala 1 günü anca çıkarıyor?
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Sharparrow 4 yıl
bu işlemciler yakın gelecekte mamasütü işlemcilerle yarışacaklar... tek sorun x86 mimarisi..
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Patren 4 yıl
820 Exynos 7420 olcağı kesinde yine samsung geçer 820 s7 le birlikte
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N. Chomsky 4 yıl

820'li Z6'yı bekliyorum.
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SeKSandDoRT 4 yıl

yardır snapdragon 820
antutuda 100K bekliyom
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Qonrul 4 yıl
en büyük sorun ısınması. umarım 810 gibi ısınmaz
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Celest 4 yıl
Snapdragon 810 ISINMA sorunu olduğu için 820 çıkartıcaklar acaba bu sefer nasıl olucak çok merak ediyorum.Sabırsızlıkla bekliyoruz.
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