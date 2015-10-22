Snapdragon 820 üretimde çıtayı daha da yukarı çekiyor





Bu yıl Snapdragon 810 yongasetindeki ısınma sorunları nedeniyle ağzı yanan ve Snapdragon 820 yongasetinin adeta üzerine titreyen Qualcomm, üretim sürecinde yeni teknolojilere yer vererek yongasetini biraz daha parlatmak istiyor. Bu yeni teknolojiler performans ve enerji tüketimi konusuna odaklanıyor.





Çin'den gelen bilgilere göre Snapdragon 820 yongasetinde Samsung'un 14nm FinFET teknolojisi ile üretilecek. FinFET mimarisi, geleneksel iki boyutlu transistör tasarımını alarak, iletken kanalı yan kısma yerleştiriyor ve ortaya çıkan üç boyutlu yüzgeç yapısı, akımı kontrol eden bir geçit ile çevriliyor. 3 boyutlu FinFET teknolojisinin en önemli faydası düşük güç seviyelerinin yakalanması oluyor.





Bu bilgi daha önce de gündeme gelmişti ancak farklı olan üretimin LPP - Low Power Plus teknolojisi ile yapılacak olması. LPE ve LPP, Samsung'un üretim teknolojieri arasında yer alıyor. Firmanın geliştirdiği 14nm LPE [low-power enhanced] teknolojisi ile düşük enerji tüketimi ile yüksek performans değerlerine ulaşabiliyor.





14nm LPP [low-power plus] üretim teknolojisi ise daha kompleks yongasetlerine imkan tanıyor, saat hızlarında yüzde 10 artış ve daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Her iki teknoloji benzer tasarım kurallarını paylaşıyor olsa da kullanılan kütüphane ve derleyiciler farklılaşıyor.





Snapdragon 820 yongasetinin Samsung tarafından üretileceğine kesin gözüyle bakılırken, 14nm FinFET LPP süreci ile Snapdragon 810 yongasetinde göre yüzde 30-40 daha fazla performans ve yüzde 40 civarında enerji tasarrufu elde edileceği tahmin ediliyor.





Diğer taraftan bu yıl tüm dikkatleri üzerine çeken Samsung Exynos 7420 yongasetinin artık Snapdragon 820 ile birlikte geri plana düşeceği konuşuluyor zira 4 adet 64-bitlik özelleştirilmiş Kryo çekirdekleri ve Adreno 530 grafik birimi barındıran Snapdragon 820 yüzde 50 civarında daha fazla performans gösterecek. Özellikle 60 kare/saniye oranında 4K videoların daha akıcı bir şekilde işleneceği belirtiliyor. Bu yıl ki gibi aşırı ısınma sorunları ile karşılaşmazsa Snapdragon 820 gelecek yılın yıldızı olmaya aday.

http://wccftech.com/snapdragon-820-leaked-completely-manufacturing-process