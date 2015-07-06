Snapdragon 820 yongasetli Xperia Z5 Eylül ayında tanıtılabilir

Bu yılı önceki yıllara göre sönük geçiren Sony; Xperia Z4, Xperia Z4v ve Xperia Z3+ gibi amiral gemi modeli versiyonlarıyla piyasada yer almaya çalışıyor. Ancak firma asıl bombasını yıl sonuna doğru patlatacak gibi.





Xperia Z5 adını alacağı belirtilen modelin Eylül ayında piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Xperia Z4 modelinde Snapdragon 810 yongaseti kullanan Sony, Xperia Z5 modelinde ise Snapdragon 820 yongasetine yer verecek.





64-bitlik 4 adet özelleştirilmiş Kyro çekirdeğine sahip olacak Snapdragon 820 ile Xperia Z5 modelinin en güçlüler arasında yerini alması bekleniyor. 4GB RAM ile desteklenecek modelde 21MP çözünürlüğünde IMX230 Exmor RS sensör yer alırken, 4500mAh gücünde sınıfının en güçlü bataryası bulunacak.





Sony’nin muhtemelen IFA 2015 fuarında Xperia Z5 amiral gemi modelini lanse edeceği tahmin ediliyor. Aynı dönemde Galaxy Note 5, Nexus 5 2015, LG G Pro 3, LG G4 Note gibi yeni modeller de Xperia Z5’in karşısına çıkacak.

http://vr-zone.com/articles/sony-xperia-z5-rumored-to-debut-in-september-with-snapdragon-820-4500mah-battery/95101.html