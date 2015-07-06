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Snapdragon 820 yongasetli Xperia Z5 Eylül ayında tanıtılabilir

3 yıl
10,2b
1
88
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 820 yongasetli Xperia Z5 Eylül ayında tanıtılabilir

Bu yılı önceki yıllara göre sönük geçiren Sony; Xperia Z4, Xperia Z4v ve Xperia Z3+ gibi amiral gemi modeli versiyonlarıyla piyasada yer almaya çalışıyor. Ancak firma asıl bombasını yıl sonuna doğru patlatacak gibi. 

Xperia Z5 adını alacağı belirtilen modelin Eylül ayında piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Xperia Z4 modelinde Snapdragon 810 yongaseti kullanan Sony, Xperia Z5 modelinde ise Snapdragon 820 yongasetine yer verecek. 

64-bitlik 4 adet özelleştirilmiş Kyro çekirdeğine sahip olacak Snapdragon 820 ile Xperia Z5 modelinin en güçlüler arasında yerini alması bekleniyor. 4GB RAM ile desteklenecek modelde 21MP çözünürlüğünde IMX230 Exmor RS sensör yer alırken, 4500mAh gücünde sınıfının en güçlü bataryası bulunacak. 

Sony’nin muhtemelen IFA 2015 fuarında Xperia Z5 amiral gemi modelini lanse edeceği tahmin ediliyor. Aynı dönemde Galaxy Note 5, Nexus 5 2015, LG G Pro 3, LG G4 Note gibi yeni modeller de Xperia Z5’in karşısına çıkacak.  

http://vr-zone.com/articles/sony-xperia-z5-rumored-to-debut-in-september-with-snapdragon-820-4500mah-battery/95101.html Yorum Yaz
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heymannn 3 yıl en beğenilen
android aleminin mercedes'idir Sony. Köşeli tasarım bana çok güzel geliyor ama artık farklı bir köşeli tasarıma geçseler iyi olurdu.
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Xloud 3 yıl HatimİndirenSteveJOBS
HatimİndirenSteveJOBS
Ulan değiştir şu kamerayı artık Sony
Z1'den beri aynı kamerayı kullanıyosun


IMX230 henüz hiç bir cihazda kullanılmadı.
HatimİndirenSteveJOBSUlan değiştir şu kamerayı artık SonyZ1'den beri aynı kamerayı kullanıyosunIMX23...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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E_Aydin35 3 yıl
4500MAh'mi? Sony çıtayı epey yükseltti, tablet; notebook batarya güçlerini yakalamış durumlara geldi. Büyük ihtimal 2K ekran kullanacaklar ama yinede mükemmel bir seviyede batarya. 2 günü rahat çıkarabilecek sanırım. Açıkçası uzun zamandır ilk defa bir Sony cihazını bu kadar merak ettim. Rekabet kokusu aliyorum. Bakalım IFA'da göreceğiz :)
4500MAh'mi? Sony çıtayı epey yükseltti, tablet; notebook batarya güçlerini yakalamış durumlara geldi. Büyük ihtimal 2K ekran kullanacaklar ama yinede mükemmel b...
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QuexSeeL 3 yıl
Gelecekteki muhtemel telefonum tabi ben bunu aldığımda piyasada z7 bile olabilir.
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DonsuzBalık 3 yıl
herşeye milyarlarca dolar harcıyan şirketler batarya konusunda neden çok cimriler.
örnek ssd yeni teknolijiler ile hdd nin asla ulaşamayacağı tb larca kapasitelere ulaştılar.
bataryayada özelleştirmede yapsana veya bataryanın içine özel teklonoji kullanarak kendini kapalıyken çok az şarj edebilecek teklonoji geliştirsene
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TearsForFears 3 yıl
Sol!D SnAk3
bu ne donanım çılgınlığı. arkadaş ben donanım değil stabilite ve kullanım ömrü istiyorum. z2 alayım dedim ısınma kasa açıklığı kapak fırlaması dediler, z3 alayım dedim ekran kalkması kasa açıklığı dediler, z3+ alayım dedim snapdragon 810 cayır cayır yanıyor dediler. arkadaş bi telefonu da kullanılabilir halde yapın. bir telefon çıkacak da, kullanıcısıyla buluşacak da, incelemeler kullanıcı yorumları gözden geçirilecek de, fiyat düşecek de biz alacağız. daha öyle bir telefon bulamadık şükür. biraz daha düşsün gidip z2 alacam yeter yaa. belki o telefon eskiyesiye adam akıllı bir cihaz çıkarırlar.

Seni çok fena kandırmışlar :D Z2 kullandım hemde ilk çıktığında ne kasa açıklığı ne ısınma hiçbir şey yoktu.Z3+ alma zaten alanların çoğunun telefonları ateş almış evleri yanmış
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Yosunluel 3 yıl
Şu 6 ayda bir yeni model çıkarma hevesinden vazgeçmelisin sony.
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar sakin olun daha çıkmadı adamlar z3plus yani z4 japonyaya çıkardı Avrupadekiler istediği için z3plus olarak yayınladı doğru bir karar çünkü z3ün yenilenmiş hâli zaten samsung bak her modelin yenilenmiş hali var ister al ister alma boşuna kürek sallama bilip bilmeden z3plus alma elindeki teli kullan z5 çıkınca alırsın bende z3 var belki alırım z3plus ama z5 bekleyebilirimde güzel bir cihaz olacağı kesin z5in yanında sıfır çerçeve ile başka bir modelde gelecekti öyle bir haberde vardı biraz bekleyin bence z5 favori cihazım sony batmaz boşuna beklemeyin samsungcular siz çamaşır makinesi üretin dandik dandik.)
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sayitusta 3 yıl
Sony Z2 var maşallahı var..Sony z2 den sonra Z5 ama ne zaman..Z2 ye hergün daha fazla seviyorum..Sansung iphone alanlar hersene bir telefon değiştirmeye devam etsin....
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zingfth 3 yıl
engincaglayan
Muhtemelen yine o kasanın içine 810 yerine 820,biraz RAM,biraz batarya ekleyip aha bu z5 deyip satacaklar ve yine Z serilerindeki gibi kendi sınırlı kitlelerine satacaklar. Ne olur o çerçeveyi biraz inceleyip sanal tuşu kaldırsa. Ama yok Htcnin kafadan devam.

KArdeşim herhalde öyle olacak.Sanki iphne 6 ile 6s arasında veya galaxy s5 ile s6 arasında uzay teknolojisi farkı mı var :).ya batarya artar ya ram biraz yeni tasarım vs.koy piayasaya 3.000tl..o zaman bunun farkındaysak almayacagız.Bu kadar basit.
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zingfth 3 yıl
AlliedSL
İlk çıktığında 2.500 bir yıl sonra 1.200

Sen 1.200TL'ye bırak Z2 yi, anca xperia Z alırsın..
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zingfth 3 yıl
Mobile bölümü Sony nin kötü olsa ne olur ki. Firma yan dallarından para akıtıyor resmenn..İyi satış yakalamamasına ragmen Her cıkardıgı tel.da sektörde çıta yükseltiyor yine de ayakta durmasını biliyor.4500 mAh batarya da iyimiş
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roark34 3 yıl
4000mah bataryaya da tamamız. yeter ki yükselsin artık batarya ömrü.
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