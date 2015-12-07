Snapdragon 820'li Galaxy S7 tek çekirdek rekoru kırıyor





Önümüzdeki yıl mobil işlemci pazarında en yoğun rekabetin Snapdragon 820, Apple A10 ve Exynos 8890 yonga setleri arasında yaşanması bekleniyor. Üçü de özelleştirilmiş çekirdekler kullanan yonga setleri gelecek yıla damga vuracak. Benchmark skorları da buna işaret ediyor.





Samsung'un Galaxy S7 amiral gemi modelinde kullanacağı iddia edilen Snapdragon 820 yonga seti bir kez daha benchmark skorlarına yansıdı ancak Xiaomi Gemini modelinden çok farklı bir sonuç bizi bekliyor. İlk sonuçlarda Snapdragon 820 için 2162 tek çekirdek skoru elde edilmişti ancak Galaxy S7 üzerinde yonga seti, 2456 puana kadar çıkıyor. Bu haliyle Android tarafının en güçlüsü olan Snapdragon 820, Apple A9'un 2534 skoruna da çok yaklaşmış oldu. Exynos 8890 ise 2294 puandaydı.





Daha önce de dile getirdiğimiz gibi yonga setlerinin nihai çıkışı yaklaştıkça, optimizasyonlarda da dengeli bir durum yakalanmaya başladı. Snapdragon 820 gibi Exynos 8890 yonga seti de muhtemelen tek çekirdek puanlarını geliştirecektir. Samsung'un Galaxy S7 amiral gemi modelinde Snapdragon 820 ve Exynos 8890 yonga setlerini bölgeye göre kullanacağı düşünüldüğünde, her ikisinin tek çekirdek puanları da Apple A9'u yakalayacaktır zira firmanın iki versiyon arasında performans farkı oluşmasına izin vermeyeceğini sanıyoruz. Tabii gelecek yıl Apple A10 yonga setinde yapılacak geliştirmeler daha yüksek bir puanla yarışa katılmasını sağlayacak ancak bunun için gelecek yılın sonunu beklemek zorundayız.





Snapdragon 820 bilindiği üzere 2+2 formunda Kryo özelleştirilmiş 64-bitlik ARM çekirdeklerini kullanırken, grafik birimi tarafında Adreno 530 ile geliyor. 14nm FinFET üretim süreci sayesinde performans ve verimlilik konusunda önemli avantajlar yakalayan Snapdragon 820, bunu da Android tarafının en güçlüsü olmak için kullanıyor.





Snapdragon 820 yonga setinin önündeki en büyük engel fazla ısınma sorunları. Snapdragon 810 yonga setinde hayal kırıklığı yaşayan Qualcomm'un Snapdragon 820 yonga setinde de aynı sıkıntılarla karşılaştığı zaman zaman iddialara yansıyor. Hatta yonga setinden vazgeçemeyen Samsung'un ısı boruları marifetiyle sıkıntıyı aşmaya çalıştığı da iddialar arasında. Tabii şimdilik bu sorunu ispatlayabilme durumu mümkün değil.





Hali hazırda Snapdragon 820 yonga setini kullanacak herhangi bir model resmi olarak tanıtılmadı. Bu konuda sahneyi ilk olarak LG G Flex 3 ve Xiaomi Mi 5 modelinin alması bekleniyor. Hemen ardından da Galaxy S7 sahneye çıkacak. Yine aynı dönemde HTC'nin yeni amiral gemi modelini görebileceğiz. Kısa sürede piyasanın Snapdragon 820 yonga seti ile dolması daha sağlıklı ve doğru ölçümlerin yapılmasını sağlayacaktır.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S7-with-Snapdragon-820-SoC-allegedly-tops-5423-on-Geekbenchs-multi-core-test_id76412