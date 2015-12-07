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Snapdragon 820'li Galaxy S7 tek çekirdek rekoru kırıyor

Samsung'un Galaxy S7 amiral gemi modelinde kullanması gündemde olan Qualcomm'un Snapdragon 820 yonga seti, benchmark skorlarında çıtayı yavaş yavaş yükseltmeye başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
10,5b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapdragon 820'li Galaxy S7 tek çekirdek rekoru kırıyor


Önümüzdeki yıl mobil işlemci pazarında en yoğun rekabetin Snapdragon 820, Apple A10 ve Exynos 8890 yonga setleri arasında yaşanması bekleniyor. Üçü de özelleştirilmiş çekirdekler kullanan yonga setleri gelecek yıla damga vuracak. Benchmark skorları da buna işaret ediyor. 

Samsung'un Galaxy S7 amiral gemi modelinde kullanacağı iddia edilen Snapdragon 820 yonga seti bir kez daha benchmark skorlarına yansıdı ancak Xiaomi Gemini modelinden çok farklı bir sonuç bizi bekliyor. İlk sonuçlarda Snapdragon 820 için 2162 tek çekirdek skoru elde edilmişti ancak Galaxy S7 üzerinde yonga seti, 2456 puana kadar çıkıyor. Bu haliyle Android tarafının en güçlüsü olan Snapdragon 820, Apple A9'un 2534 skoruna da çok yaklaşmış oldu. Exynos 8890 ise 2294 puandaydı. 

Daha önce de dile getirdiğimiz gibi yonga setlerinin nihai çıkışı yaklaştıkça, optimizasyonlarda da dengeli bir durum yakalanmaya başladı. Snapdragon 820 gibi Exynos 8890 yonga seti de muhtemelen tek çekirdek puanlarını geliştirecektir. Samsung'un Galaxy S7 amiral gemi modelinde Snapdragon 820 ve Exynos 8890 yonga setlerini bölgeye göre kullanacağı düşünüldüğünde, her ikisinin tek çekirdek puanları da Apple A9'u yakalayacaktır zira firmanın iki versiyon arasında performans farkı oluşmasına izin vermeyeceğini sanıyoruz. Tabii gelecek yıl Apple A10 yonga setinde yapılacak geliştirmeler daha yüksek bir puanla yarışa katılmasını sağlayacak ancak bunun için gelecek yılın sonunu beklemek zorundayız. 

Snapdragon 820 bilindiği üzere 2+2 formunda Kryo özelleştirilmiş 64-bitlik ARM çekirdeklerini kullanırken, grafik birimi tarafında Adreno 530 ile geliyor. 14nm FinFET üretim süreci sayesinde performans ve verimlilik konusunda önemli avantajlar yakalayan Snapdragon 820, bunu da Android tarafının en güçlüsü olmak için kullanıyor. 

Snapdragon 820 yonga setinin önündeki en büyük engel fazla ısınma sorunları. Snapdragon 810 yonga setinde hayal kırıklığı yaşayan Qualcomm'un Snapdragon 820 yonga setinde de aynı sıkıntılarla karşılaştığı zaman zaman iddialara yansıyor. Hatta yonga setinden vazgeçemeyen Samsung'un ısı boruları marifetiyle sıkıntıyı aşmaya çalıştığı da iddialar arasında. Tabii şimdilik bu sorunu ispatlayabilme durumu mümkün değil. 

Hali hazırda Snapdragon 820 yonga setini kullanacak herhangi bir model resmi olarak tanıtılmadı. Bu konuda sahneyi ilk olarak LG G Flex 3 ve Xiaomi Mi 5 modelinin alması bekleniyor. Hemen ardından da Galaxy S7 sahneye çıkacak. Yine aynı dönemde HTC'nin yeni amiral gemi modelini görebileceğiz. Kısa sürede piyasanın Snapdragon 820 yonga seti ile dolması daha sağlıklı ve doğru ölçümlerin yapılmasını sağlayacaktır.  
Snapdragon 820'li Galaxy S7 tek çekirdek rekoru kırıyor
 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-S7-with-Snapdragon-820-SoC-allegedly-tops-5423-on-Geekbenchs-multi-core-test_id76412 Yorum Yaz
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YasinCC 3 yıl en beğenilen
Sanırsın telefonda render alıyoruz. S800 bile hala her şeye karşılık verirken. Günlük kullanımda performans farkı yokken. Daha neyin bench savaşı anlamadım marketteki uygulamalar ve oyunlar da belli. Telefonlarda en büyük problem şarj sıkıntısı iken halen bech kasma derdindeyiz.
Sanırsın telefonda render alıyoruz. S800 bile hala her şeye karşılık verirken. Günlük kullanımda performans farkı yokken. Daha neyin bench savaşı anlamadım mark...
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01myavuz 3 yıl
Başlık Snapdragon 820'li Galaxy S7 tek çekirdek rekoru kırıyor
Yazı 2456 puana kadar çıkıyor. Bu haliyle Android tarafının en güçlüsü olan Snapdragon 820, Apple A9'un 2534 skoruna da çok yaklaşmış oldu.
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BaşlıkSnapdragon 820'li Galaxy S7 tek çekirdek rekoru kırıyorYazı2456 puana kadar çıkıyor. Bu haliyle Android tarafının en güçlüsü olan Snap...
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No Way Out 3 yıl
Ha exynos ha sd ikisinin arasında ki farkı hissetmezsiniz fakat ısınmayı hissedersiniz...
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dogussonmez 3 yıl
Rekor olmasi icin en yuksek olmasi gerekmmez mi ? A9 hala en yuksek neyin kafssi bu O?
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Pi 3 yıl
İsterse 10 cekirdek olsun. Kafadan 2 sene telefon almak yok. Ha sorunsuz devam ediyorsa gene devam. Ac gozlu firmalara benden is cikmaz.
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
Yaydığı ısı, harcadığı enerji nedir bunlara bakmak lazım. Ufak tefek hız farkları yerine bunlara odaklanın derim.

Bu dönemde cpu tasarımcıları eskiye oranla daha çok zorlanıyor çünkü Arm firması cortex a72 ile iyi iş çıkardı ve diğer tasarımcılar da çıtayı yükseltmek zorunda kaldı. Ellerindeki tasarım verimlilik anlamında a72 den iyi olmazsa boşuna uğramış olurlar.
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cnr.kh 3 yıl
6s aldım artık 5 sene telefon yok bana :D
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01myavuz 3 yıl
Başlık Snapdragon 820'li Galaxy S7 tek çekirdek rekoru kırıyor
Yazı 2456 puana kadar çıkıyor. Bu haliyle Android tarafının en güçlüsü olan Snapdragon 820, Apple A9'un 2534 skoruna da çok yaklaşmış oldu.
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Mr. Jingles 3 yıl
Şu Nexus cihazları biraz daha bekleyip çıkartamaz mıydınız bu donanımla?
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BekirTemel 3 yıl
Her yeni gelen telefon rekor kırarak geliyor zaten.
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freudunpiposu 3 yıl
___Lawyer___
Bu haber doğruysa eğer gerçekten üzücü. Üzücü tarafı şu Snapdragon 820 kullanmamasını beklediğim Samsung snap 820 kullanırsa kendi kendine büyük zarar verir. Sebebi snap 820nin kötü ya da iyi olması değil bunu göreceğiz ancak esas mesele Abdde farklı Avrupada farklı işlemci kullanınca arayüzleri çoğunlukla Snapdragon üzerine optimize ediyorlar. Bu da buradaki kullanıcıların bazı uygulamalarda hata olmasına zaman zaman yol açıyor. Ayrıca iki farklı işlemci ile gelindiğinde güncelleme özellikle Exynos modellere çok geç geliyor. Ancak s6 , s6 edge , s6 edge Plus ve Note 5 te ki gibi tüm dünyada aynı işlemci kullanırsa hem arayüz ve optimizasyon verimliliği en üst düzeye çıkıyor hem de güncellemeler daha isabetli oluyor. Neredesinden bakarsanız bakın iki farklı işlemci demek iki farklı telefon demek esasında bunu gözden kaçırmayalım. Umarım Samsung tüm dünyada aynı işlemciyi kullanır.

bu skorun nedeni şu 3ghz'de çalışan kryo işlemciler. Büyük ihtimal buz dolabında falan yapılmıştır bu test. Kryo'nun 1.5 ghz'de çalışan test modeli 810'dan pek kaslı değildi. Çok yüksek ihtimal amerika'ya snapdragon'u satacaklar. belki bazı avrupa ülkerine de. Ancak exynos'un modem atılımları varken sadece amerika altyapısına benzer yerlerde snapdragon kullanırlar diye düşünüyorum. s7'ye geçmeyeceğim. 820'nin 3.0 ghz ile 7420'den fazla ısınacağını düşünüyorum. artık performans farkları çok az azaldı ancak ısı olayı 7420 ile oturmuşken 2-3 sene telefon almamayı planlıyorum.
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stalker(1979) 3 yıl
Exynos işlemciler de artık snapdragon işlemcilerle başa baş gidiyor ancak snapdragonun adreno gpu'ları mali gpu'larından daha iyi. Özellikle Adreno 530 2016 yılında android tarafındaki en güçlü gpu olacak.
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lido 3 yıl
bu benchmark saçmalıklarının pc den sonra mobilde de bu kadar ciddiye alınması cidden çok komik
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mu5tafa 3 yıl stalker(1979)
stalker(1979)
Exynos işlemciler de artık snapdragon işlemcilerle başa baş gidiyor ancak snapdragonun adreno gpu'ları mali gpu'larından daha iyi. Özellikle Adreno 530 2016 yılında android tarafındaki en güçlü gpu olacak.

12 çekirdekli mali t880 den daha iyi olduğunu sanmıyorum adreno nun. Belli bir tablo var mı daha güçlü olduğunu gösteren..
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Patren 3 yıl
ben demiştim zaten sd 820 le çıkacak diye s7
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___Lawyer___ 3 yıl
Bu haber doğruysa eğer gerçekten üzücü. Üzücü tarafı şu Snapdragon 820 kullanmamasını beklediğim Samsung snap 820 kullanırsa kendi kendine büyük zarar verir.

Sebebi snap 820'nin kötü ya da iyi olması değil bunu göreceğiz ancak esas mesele Abd'de farklı Avrupa'da farklı işlemci kullanınca arayüzleri çoğunlukla Snapdragon üzerine optimize ediyorlar. Bu da buradaki kullanıcıların bazı uygulamalarda hata olmasına zaman zaman yol açıyor.

Ayrıca iki farklı işlemci ile gelindiğinde güncelleme özellikle Exynos modellere çok geç geliyor. Ancak s6 , s6 edge , s6 edge Plus ve Note 5 'te ki gibi tüm dünyada aynı işlemci kullanırsa hem arayüz ve optimizasyon verimliliği en üst düzeye çıkıyor hem de güncellemeler daha isabetli oluyor.

Neredesinden bakarsanız bakın iki farklı işlemci demek iki farklı telefon demek esasında bunu gözden kaçırmayalım.

Umarım Samsung tüm dünyada aynı işlemciyi kullanır.
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