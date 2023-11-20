Oppo Find X7 Pro, çift periskop telefoto kameralı ilk telefon olacak

Oppo Find X7 Pro beklenen kamera özellikleri
Oppo Find X7 Pro modelinde dörtlü arka kamera kurulumu göreceğiz ve çift periskop telefoto kameraya sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olacak. 1 inç 50MP LYT-900 ana kamera, 1/1.56 inç boyutunda ve 2.7x optik zoom yapabilen 50MP IMX890 sensör, 1/2.4 inç boyutunda 6x optik zoom yapabilen 50MP IMX858 sensör ve 50MP ultra geniş lens, arka kamera sistemini oluşturacak. Kamerada Hasselblad ile işbirliği içinde gelişmiş renk kalibrasyonu sunan XCD çözümünü de göreceğimiz söyleniyor.
Oppo Find X7 Pro ne zaman çıkacak?
Find X7 serisi, iki farklı işlemci ile gelecek. Düz modelde MediaTek’in Dimensity 9300 işlemcisi bulunurken, Pro modelde Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi yer alacak. Çin’de 2024 Ocak-Şubat ayında tanıtılması beklenen Find X7 ve X7 Pro’nun küresel modeli de olacak mı henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.