Oppo Find X7 Pro, çift periskop telefoto kameralı ilk telefon olacak

Tam Boyutta Gör Oppo, 23 Kasım’da Çin’de Reno 11 serisi akıllı telefonlarla birlikte Pad Air 2 tabletini tanıtacak. Markanın asıl heyecanlandıran yeni cihazı Find X7 serisi. 2024 ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen Oppo Find X7 Pro modelin kilit özellikleri şimdiden ortaya çıktı.

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Oppo Find X7 Pro beklenen kamera özellikleri

Oppo Find X7 Pro modelinde dörtlü arka kamera kurulumu göreceğiz ve çift periskop telefoto kameraya sahip dünyanın ilk akıllı telefonu olacak. 1 inç 50MP LYT-900 ana kamera, 1/1.56 inç boyutunda ve 2.7x optik zoom yapabilen 50MP IMX890 sensör, 1/2.4 inç boyutunda 6x optik zoom yapabilen 50MP IMX858 sensör ve 50MP ultra geniş lens, arka kamera sistemini oluşturacak. Kamerada Hasselblad ile işbirliği içinde gelişmiş renk kalibrasyonu sunan XCD çözümünü de göreceğimiz söyleniyor.

Oppo Find X7 Pro ne zaman çıkacak?

Find X7 serisi, iki farklı işlemci ile gelecek. Düz modelde MediaTek’in Dimensity 9300 işlemcisi bulunurken, Pro modelde Qualcomm’un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi yer alacak. Çin’de 2024 Ocak-Şubat ayında tanıtılması beklenen Find X7 ve X7 Pro’nun küresel modeli de olacak mı henüz bilinmiyor.

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Oppo Find X7 Pro, çift periskop kameralı ilk telefon olacak