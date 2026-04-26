    Xiaomi 17T Geekbench sonuçları ortaya çıktı: Lansman yaklaşıyor

    Xiaomi 17T’nin Geekbench sonuçları performans ve donanım detaylarını açığa çıkardı. İşte işlemci yapısı, RAM kapasitesi ve ekran detaylarıyla yeni modelle gelmesi beklenen özellikler:

    Xiaomi 17T Geekbench sonuçları ortaya çıktı: Lansman yaklaşıyor Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yeni nesil akıllı telefon serisini genişletmeye hazırlanırken Xiaomi 17T modeli performans testleriyle gündeme geldi. Kısa süre önce üst segmentte konumlanan Xiaomi 17 ve 17 Ultra modellerini tanıtan şirket, şimdi daha geniş kullanıcı kitlesine hitap eden T serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geekbench AI veri tabanında ortaya çıkan bilgiler ise Xiaomi 17T’nin teknik altyapısına dair önemli ipuçları sunuyor. Model numarası 2602DPT53G olan cihazın performans testlerinde görünmesi, lansmanın yakın olduğuna işaret ederken, cihazın donanım özellikleri de büyük ölçüde netleşmiş durumda.

    MediaTek Dimensity 8500 ve yeni nesil performans dengesi

    Geekbench AI test sonuçlarına göre Xiaomi 17T, MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemciyle çalışıyor. İşlemci mimarisi incelendiğinde 3.40 GHz hızında bir ana çekirdek, 3.20 GHz hızında üç performans çekirdeği ve 2.20 GHz hızında dört verimlilik çekirdeği dikkat çekiyor. Ortaya çıkan bu teknik detaylar ise cihazın büyük olasılıkla Dimensity 8500 yonga setiyle geleceğine işaret ediyor. Bu işlemci, bir önceki nesil Dimensity 8000 serisine kıyasla daha gelişmiş yapay zeka yetenekleri ve daha iyi güç yönetimi sunmayı hedefliyor. Günlük kullanımda bu fark, uygulamalar arası geçişlerin daha akıcı olması ve pil tüketiminin daha dengeli gerçekleşmesi şeklinde hissedilebilir. Grafik tarafında ise ARM tabanlı Mali-G720 MC8 GPU yer alıyor. Bu kombinasyon, cihazın hem oyun hem de yapay zeka işlemlerinde dengeli bir performans sunabileceğini düşündürüyor.

    Bellek tarafında cihazın 12 GB RAM ile test edildiği görülüyor. Android 16 ile gelecek cihazın ekran tarafında ise daha önce ortaya çıkan bilgiler, 6,59 inç büyüklüğünde düz OLED panelle geleceğini gösteriyor. 1.5K çözünürlük sunacağı belirtilen bu ekran, özellikle multimedya tüketimi ve oyun deneyimi açısından keskin görüntüler sağlayabilir.

    Batarya kapasitesi henüz resmi olarak doğrulanmış değil ancak yaklaşık 7.000 mAh seviyesinde bir pil beklentisi bulunuyor. 67W hızlı şarj desteğiyle birlikte düşünüldüğünde, yüksek kapasitenin uzun şarj sürelerine yol açmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

    Son olarak kamera tarafında ise Xiaomi 17T’nin üçlü arka kamera kurulumu ile geleceği ifade ediliyor. 50 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel yardımcı sensör ve 50 megapiksel telefoto lens kombinasyonu, farklı çekim senaryolarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış görünüyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel selfie kamerası yer alması bekleniyor. 

