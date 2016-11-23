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Samsung Galaxy S8, Snapdragon 835 yonga seti ile geliyor

Gelecek yılın merakla beklenen amiral gemi modellerinden Galaxy S8, Qualcomm ile özel bir anlaşma yapıyor olabilir. İddialar Snapdragon 835 yonga setinin ilk kez Samsung ile boy göstereceği yönünde.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S8, Snapdragon 835 yonga seti ile geliyor

Qualcomm’un bir süre önce duyurduğu yeni amiral gemisi Snapdragon 835 yonga seti, gelecek yıla damga vurmaya hazırlanıyor. Üretim tarafında Samsung ile yapılan ortaklık, daha farklı bir alanda da kendisini gösterecek.

Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 835 yonga seti ilk kez Samsung Galaxy S8 amiral gemi modelinde boy gösterecek. Bu yıl Snapdragon 820 yonga seti CES 2016 fuarında LeEco amiral gemisi ile ilk kez dünyaya duyurulmuştu. Bu kez hem zaman biraz gecikiyor hem de ilk sıra Samsung’a veriliyor.

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Bu yıl yaşadığı büyük marka çöküşünü unutturmaya çalışan Samsung için elbette Snapdragon 835 yonga seti biçilmiş kaftan. Bu sayede LeEco firmasının adını tüm dünya duymuştu. Aslında LeEco da çok büyük bir firma ancak deniz aşırı ülkelerde tanınabilmesi için bu tarz bir ortaklık kaçınılmaz. Samsung da gelecek yıl teknoloji dünyasında ses getirecek bir ortaklığa imza atabilir.

Snapdragon 835

Önceki nesle göre yüzde 27 performans artışı, yüzde 40 enerji verimliliği sunan Snapdragon 835 için henüz teknik detaylar net değil. Sızdırılan bilgilere göre yonga setinde 4+4 çekirdek dizilimi olacak. Bu zaten bekleniyordu. 4 çekirdek daha gelişmiş Kryo mimarisine sahipken diğer 4 çekirdek ise kuvvetli muhtemel Cortex-A53 olacak. Grafik birimi tarafında Adreno 540 yer alıyor.

10nm üretim sürecine sahip olan Snapdragon 835 böylece yüzde 30 daha az zar alanı kullanıyor. 4 kanal LPDDR4 bellek ise 1866MHz hızlarını destekliyor. Depolama tarafında UFS 2.1 standardını görüyoruz. UFS 2.1 ile 800MB/s okuma hızları, 250MB/s yazma hızları mümkün oluyor. Yonga setinde LTE Cat. 16 mevcut. Bu sayede 1Gbps teorik indirme hızlarına ulaşılabiliyor.

Snapdragon 660

Firmanın merakla beklenen Cortex-A73 çekirdekli ilk yonga seti Snapdragon 660 olacak. Daha önce Snapdragon 653 için bu iddialar mevcuttu ancak son noktada gelişmeler bu şekilde. 4 adet 2.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A73 ve 4 adet enerji verimliliği odaklı Cortex-A53 çekirdeğinin yanında Adreno 512 grafik birimi yer alıyor.

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2 kanal LPDDR4 RAM desteği ve UFS 2.1 desteği sunan yonga setinin ilk müşterileri Çin’den olacak. Oppo ve Vivo’nun şimdiden yerlerini ayırttıkları ifade ediliyor. Yonga setinin çıkış tarihi gelecek yılın ortalarına kadar sarkacak. Üretim süreci 14nm FinFET ile Samsung’a ait.

Hali hazırda benzer bir yapıya sahip Huawei Kirin 960 yonga seti, Snapdragon 820 yonga setini testlerde geride bırakıyor. Bu bakımdan Snapdragon 660 yonga setinin de çok güçlü olduğu söylenebilir ancak Qualcomm muhtemelen yeni yonga setini Snapdragon 820’nin biraz altında tutacaktır. 

 

http://www.phonearena.com/news/Qualcomm-Snapdragon-835-specs-leaked-it-could-power-the-Galaxy-S8_id88132 Yorum Yaz
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murdocklawless 3 yıl en beğenilen
gelse ne yazar? eur ve usd almış başını gitmiş.
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vamp 3 yıl


Note4 ve daha sonra cikmis butun samsung urunlerinde snapdragon yongasi kotu performans anlami tasir.
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mehmedaltair 3 yıl
Samsung snapdragon kullansa ne olur kullanmasa ne olur zaten exynos ezilmesin diye optimize etmeden çıkarıp her yıl xda'da bolca küfür yiyorlar
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kadirirdem 3 yıl
madem S835li'si gelecek exynos'lu kullanılmasın...
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mladenbmv 3 yıl
yüzde 27 performans artışı, yüzde 40 enerji verimliliği diyorlar o zaman en az ekran açıkken 12 saat ekran süresi almak gerekli ama nerde o günler.ayrıca ne oldu galaxy s8 3 ghz hızlarla gelcekti olmadı her halde.
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Cem 3 yıl
Azçook bilinen bir haber. Mesele ne zaman çıkacağı, elimdeki iphone 3gs 7. yılında ve kendi kendini yok edecek...
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sniper23 3 yıl
1 gigabit ile 2 gb kotayı kaç dakikada biterebiliriz ? (LTE Cat. 16)
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Gopc@ 3 yıl sniper23
sniper23
! gigabit ile 2 gb kotayı kaç dakikada biterebiliriz ? (LTE Cat. 16)

Teoride 16sn ama ülkemizde belki 16dk belki dahada uzun
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Marrusia 3 yıl
S8'i bekliyorum ama bu iyi olmadi exynos varken qualcomm kullanmak bana sacma geliyor soyle olur samsung a ozel 835 yaparlar kabul yoksa lg nin htc nin 835 i ile ayni olacaksa gerek yok.Insallah sadece amerika cinde falan 835 ile gelir dunyanin geri kalaninda exynos olarak
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Barbaroscakir 3 yıl
Muhtemelen Note 7 de pil değişmesine rağmen sorun düzelmediğine göre sorun işlemcideydi.. Sanırım aynı riske bir sonraki üründe girmek istemiyorlar..
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V4LKyR 3 yıl
Dikkatinizi çekerim, Snapdragon 835 MSM 8998 kod adına sahip...
Bu demektir ki...
MSM 9xxx serisi yakındır ve dehşetengiz olacaktır.
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uranuslu61 3 yıl
sallama haber herzamanki gibi 2 cesit islemciyle gelecek
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Gopc@ 3 yıl uranuslu61
uranuslu61
sallama haber herzamanki gibi 2 cesit islemciyle gelecek

Bunu hepimiz biliyoruz ama editörler teknolojiyi tam takip etmediğinden bu konuda bilgi sahibi değiller gibime geliyor. Geçmişte Gear S2 saatin dokunmatik olmayan ekranla geleceğini söylemişlerdi. Üstelik GPS var diye her haberinde yazıldı. Sonuç: Dokunmatik ekranı var, GPS yok :D
Editörlerin donanım bilgilerine asla güvenmiyorum çünkü sadece çeviri haber yapıyorlar. Bire bir sızdırma kaynak kullanmıyorlar. Ucuza kaçıp ya tutarsa haberi yapan siteleri çeviriyorlar. Zaten ingilizcesi olanlar yabancı kaynakları takip ediyor ve habere 1-2 gün öncesinden ulaşıyor. Eski ekip dağıldı büyük firmalara gitti şimdi burada bir erdi birde mesut kaldı gerisinin %90'ı fos haber. Hele Ekrem'in haberlerini gülmek için okuyorum. Gün içindeki stresi almaya birebir her eve bir Ekrem lazım
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Ac1DBuRN 3 yıl
Yeni amiral gemilerinin gerçek kazanını Note 7 sahipleri olacak. Dolar ve Euronun uçması ile fiyatları yükselcek olacak amiral gemilerinden S8'den büyük oranda indirim koparcak olacak note 7 sahipleri, pahalanan telefon fiyatlarından dolayı kazançlarıda bununla paralel artacak.
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BekirTemel 3 yıl
buna bir de kalem koy, alalım işte.
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