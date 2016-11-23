Samsung Galaxy S8, Snapdragon 835 yonga seti ile geliyor

Qualcomm’un bir süre önce duyurduğu yeni amiral gemisi Snapdragon 835 yonga seti, gelecek yıla damga vurmaya hazırlanıyor. Üretim tarafında Samsung ile yapılan ortaklık, daha farklı bir alanda da kendisini gösterecek.

Sızdırılan bilgilere göre Snapdragon 835 yonga seti ilk kez Samsung Galaxy S8 amiral gemi modelinde boy gösterecek. Bu yıl Snapdragon 820 yonga seti CES 2016 fuarında LeEco amiral gemisi ile ilk kez dünyaya duyurulmuştu. Bu kez hem zaman biraz gecikiyor hem de ilk sıra Samsung’a veriliyor.

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Bu yıl yaşadığı büyük marka çöküşünü unutturmaya çalışan Samsung için elbette Snapdragon 835 yonga seti biçilmiş kaftan. Bu sayede LeEco firmasının adını tüm dünya duymuştu. Aslında LeEco da çok büyük bir firma ancak deniz aşırı ülkelerde tanınabilmesi için bu tarz bir ortaklık kaçınılmaz. Samsung da gelecek yıl teknoloji dünyasında ses getirecek bir ortaklığa imza atabilir.

Snapdragon 835

Önceki nesle göre yüzde 27 performans artışı, yüzde 40 enerji verimliliği sunan Snapdragon 835 için henüz teknik detaylar net değil. Sızdırılan bilgilere göre yonga setinde 4+4 çekirdek dizilimi olacak. Bu zaten bekleniyordu. 4 çekirdek daha gelişmiş Kryo mimarisine sahipken diğer 4 çekirdek ise kuvvetli muhtemel Cortex-A53 olacak. Grafik birimi tarafında Adreno 540 yer alıyor.

10nm üretim sürecine sahip olan Snapdragon 835 böylece yüzde 30 daha az zar alanı kullanıyor. 4 kanal LPDDR4 bellek ise 1866MHz hızlarını destekliyor. Depolama tarafında UFS 2.1 standardını görüyoruz. UFS 2.1 ile 800MB/s okuma hızları, 250MB/s yazma hızları mümkün oluyor. Yonga setinde LTE Cat. 16 mevcut. Bu sayede 1Gbps teorik indirme hızlarına ulaşılabiliyor.

Snapdragon 660

Firmanın merakla beklenen Cortex-A73 çekirdekli ilk yonga seti Snapdragon 660 olacak. Daha önce Snapdragon 653 için bu iddialar mevcuttu ancak son noktada gelişmeler bu şekilde. 4 adet 2.2GHz saat hızında çalışan Cortex-A73 ve 4 adet enerji verimliliği odaklı Cortex-A53 çekirdeğinin yanında Adreno 512 grafik birimi yer alıyor.

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2 kanal LPDDR4 RAM desteği ve UFS 2.1 desteği sunan yonga setinin ilk müşterileri Çin’den olacak. Oppo ve Vivo’nun şimdiden yerlerini ayırttıkları ifade ediliyor. Yonga setinin çıkış tarihi gelecek yılın ortalarına kadar sarkacak. Üretim süreci 14nm FinFET ile Samsung’a ait.

Hali hazırda benzer bir yapıya sahip Huawei Kirin 960 yonga seti, Snapdragon 820 yonga setini testlerde geride bırakıyor. Bu bakımdan Snapdragon 660 yonga setinin de çok güçlü olduğu söylenebilir ancak Qualcomm muhtemelen yeni yonga setini Snapdragon 820’nin biraz altında tutacaktır.