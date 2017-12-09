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Snapdragon 845; Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanarak aynı anda iki cihaza müzik akışı yapabiliyor

Snapdragon 845 yonga setinin Bluetooth 5.0 ile uyumu sayesinde aynı anda iki Bluetooth hoparlöre müzik akışı yapabiliyorsunuz. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Qualcomm; geçtiğimiz günlerde Snapdragon 835'in selefi Snapdragon 845 yonga setini duyurmuştu. Yeni yonga seti bir önceki nesil yonga setinden yüzde 25 daha hızlı ve yüzde 30 daha verimli. Yalnızca bunlarla yetinmek istemeyen Qualcomm, Snapdragon 845'i Bluetooth 5.0 teknolojisiyle senkronize ederek aynı anda iki cihaza müzik akışı yapma olanağı sunuyor.
Bluetooth'un normal çalışma prensibine bakacak olursak; Bluetooth almış olduğu bir sinyali başka bir cihaza gönderir, o cihaz da diğer cihaza aktarır ve sinyaller sese dönüşerek kullanıcıya iletilir. Qualcomm'un yeni teknolojisiyle birlikte telefonlarımız, aynı anda her iki hoparlöre de ses sinyali gönderebiliyor. İki Bluetooth hoparlörü Snapdragon 845 işlemcisini çalıştıran Android akıllı telefonunuzla eşleştirerek gerçek bir stereo deneyimi elde edebiliyorsunuz.
Şirket bunu başarabilmek için tescilli donanım ve yazılım ürünleri kullandığını söylüyor. Ocak 2018'de düzenlenecek olan CES 2018 fuarında Snapdragon 845'li cihazları görerek bu teknolojinin nasıl bir deneyim sunduğu hakkında daha detaylı bilgilere sahip olacağız.

https://www.theandroidsoul.com/snapdragon-845-chip-can-stream-music-to-two-devices-at-the-same-time-using-bluetooth-5-0/ Yorum Yaz
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khytr89 1 yıl
note 8 de kullanıyorum zaten ? Hem araç teybine bağlı hemde level u ya bağlı ikisinden de aynı anda telefondan açtığım müzik çalıyor
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legolas_06 1 yıl
Bu özellik zaten S8, S8+ ve Note8'de vardı ki


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buraoca2 1 yıl
Zaten Sd 835de de yapılamıyor mu bu? Bluetooth 5.0 bu şekilde tanıtılmisti?
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lj94 1 yıl
gerçek kablosuz olayı bana çok saçma geliyor. enseden kablolu bt kulaklıklarla aynı özgürlüğü sağlayıp,pil ömrü açısından daha düşük oluyorlar...
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sniper23 1 yıl
5.0 BT'de bunu kaldırabilecek hız var mı?
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