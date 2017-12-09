Snapdragon 845; Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanarak aynı anda iki cihaza müzik akışı yapabiliyor

Qualcomm; geçtiğimiz günlerde Snapdragon 835'in selefi Snapdragon 845 yonga setini duyurmuştu. Yeni yonga seti bir önceki nesil yonga setinden yüzde 25 daha hızlı ve yüzde 30 daha verimli. Yalnızca bunlarla yetinmek istemeyen Qualcomm, Snapdragon 845'i Bluetooth 5.0 teknolojisiyle senkronize ederek aynı anda iki cihaza müzik akışı yapma olanağı sunuyor.

Bluetooth'un normal çalışma prensibine bakacak olursak; Bluetooth almış olduğu bir sinyali başka bir cihaza gönderir, o cihaz da diğer cihaza aktarır ve sinyaller sese dönüşerek kullanıcıya iletilir. Qualcomm'un yeni teknolojisiyle birlikte telefonlarımız, aynı anda her iki hoparlöre de ses sinyali gönderebiliyor. İki Bluetooth hoparlörü Snapdragon 845 işlemcisini çalıştıran Android akıllı telefonunuzla eşleştirerek gerçek bir stereo deneyimi elde edebiliyorsunuz.

Şirket bunu başarabilmek için tescilli donanım ve yazılım ürünleri kullandığını söylüyor. Ocak 2018'de düzenlenecek olan CES 2018 fuarında Snapdragon 845'li cihazları görerek bu teknolojinin nasıl bir deneyim sunduğu hakkında daha detaylı bilgilere sahip olacağız.

https://www.theandroidsoul.com/snapdragon-845-chip-can-stream-music-to-two-devices-at-the-same-time-using-bluetooth-5-0/