Snapshots of the Universe ile Stephen Hawking evrenin sırlarını anlatıyor





Ünlü astro fizikçi Stephen Hawking'in kullanıcılara evrenin sırlarını anlattığı ve Random House tarafından geliştirilen mobil uygulama Snapshots of the Universe, iPad için yayınlandı.





Uygulamada animasyon tarzında ve eğlenceli bir şekilde evrende işleyen kurallar kullanıcılara anlatılıyor. Bunlar arasında gezegenlerin neden yıldızların etrafında döndüğü, kara deliklerin yapısı, zamanın göreceliği, nesnelerin farklı hızlarda düşüş gerçekleştirmesi, izleyiciye bağlı olarak hareket ve lokasyon algıları gibi pek çok konu yer alıyor.





Uygulama Hawking'in çalışma ve eserlerini temel alıyor. Oyunda ayrıca Galileo, Einstein gibi dahilerin yaptıkları deneyler de interaktif olarak tekrar edilebiliyor. Uygulama 5$ fiyat etiketine sahip.











