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Snapshots of the Universe ile Stephen Hawking evrenin sırlarını anlatıyor

5 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Snapshots of the Universe ile Stephen Hawking evrenin sırlarını anlatıyor

Ünlü astro fizikçi Stephen Hawking'in kullanıcılara evrenin sırlarını anlattığı ve Random House tarafından geliştirilen mobil uygulama Snapshots of the Universe, iPad için yayınlandı.

Uygulamada animasyon tarzında ve eğlenceli bir şekilde evrende işleyen kurallar kullanıcılara anlatılıyor. Bunlar arasında gezegenlerin neden yıldızların etrafında döndüğü, kara deliklerin yapısı, zamanın göreceliği, nesnelerin farklı hızlarda düşüş gerçekleştirmesi, izleyiciye bağlı olarak hareket ve lokasyon algıları gibi pek çok konu yer alıyor.

Uygulama Hawking'in çalışma ve eserlerini temel alıyor. Oyunda ayrıca Galileo, Einstein gibi dahilerin yaptıkları deneyler de interaktif olarak tekrar edilebiliyor. Uygulama 5$ fiyat etiketine sahip.




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Bukalemun 5 yıl
Hawking her sırrı biliyor maşallah da !

İlim ve bilim onu maalesef kurtarmıycak,

Bu adama sakat diyorlar falan ama hepsi yalan hawking aslında bakar kör......
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__BadblooD__ 5 yıl
Öğrencilere verilen tabletler için bu tip uygulamalar geliştirilse ya. Gerçi Bilim Teknik dergisini sansürleyenler yanaşır mı ayrı konu.
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Bukalemun 5 yıl __BadblooD__
__BadblooD__

Öğrencilere verilen tabletler için bu tip uygulamalar geliştirilse ya. Gerçi Bilim Teknik dergisini sansürleyenler yanaşır mı ayrı konu.

Bilim ve teknik konulara sen girme fazla !!!

.siyasi propagandaya ne kadar meraklısınız! parayla kitap kuyruklarında beklemekten ne çok zevk alıyorsunuz! cahillerin bile inanmadığı kitaplara tapmak ne güzel sizin için değil mi....

Başınıza hükümet kadar taş düşsün.....
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