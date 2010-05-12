Sobees, Apple iPad için hazırladığı Facebook uygulamasını yayınladı

Geçtiğimiz haftalarda Android işletim sistemi için Twitter uygulaması hazırlayan Sobees firması, Apple iPad için Facebook uygulaması yayınlandı. iPad için resmi Facebook uygulaması yayınlanmadığı için iPad kullanıcılarının dikkatini çekebilecek olan Facebook uygulaması, kullanıcılara kendi durum güncellemelerini takip edebilecek ve yenileyebilecek, listelerinde bulunan arkadaşlarının durumlarının takip edilebildiği uygulama, facebook'ta yayınlanan videoları da izleme imkanı sunuyor.

Resmi Facebook uygulaması yayınlanana kadar alternatif olarak tercih edilebilecek olan Sobees Facebook uygulaması AppStore'dan yayınlandı.