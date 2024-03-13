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    Chery Grubu, şubat ayında 143 binden fazla satış gerçekleştirdi

    Çin'in en büyük otomotiv ihracatçısı konumunda olan Chery, yeni nesil modelleriyle satış performansını artırmaya devam ediyor.                                    

    Chery Grubu, şubat ayına ait verilerini açıkladı. Şubat ayında satışlarını yıllık bazda yüzde 37,8 oranında artıran Chery Grubu, 143 bin 155 araç satışına ulaştı. Grubun satışları, 2024’ün ilk iki aylık döneminde ise yıllık ölçekte yüzde 69,5 artışla 348 bin 19 adedi buldu. 

    Chery iki ayda toplam 232 binden fazla araç sattı

    Yıllık ölçekte yüzde 15,7 ve aylık olarak yüzde 43,5 gerileyen pazara rağmen Chery Grubu’nun tüm büyük binek otomobil markaları Çin’in “Ejderha Yılı”nda olağanüstü performanslar sergiledi. Chery markası tek başına şubat ayında yıllık yüzde 41 artışla 97 bin 562 araç satışına ulaştı. Chery, ilk iki aylık dönemde ise yıllık yüzde 67,1 büyüme ile 232 bin 692 araç satışı gerçekleştirdi.

    Chery Grubu, şubat ayında 143 binden fazla satış gerçekleştirdi Tam Boyutta Gör
    Şubat ayında resmi olarak açılışı gerçekleştirilen Chery’nin Orta Doğu Yedek Parça Deposu ile bölgeye olan güvenini ortaya koyan Chery, yeni deposuyla Orta Doğu’daki parça tedarikini hızlandıracak. Böylece müşteri taleplerini daha iyi karşılayacak olan Chery, güçlü uluslararası marka ve kapsamlı satış sonrası hizmetiyle Orta Doğu pazarındaki varlığını genişletmeyi hedefliyor. 

    Chery Grubu, pazardaki rekabet üstünlüğünü korumak için özellikle yeni enerji ürünleri, otonom sürüş ve akıllı bağlantılı otomobiller gibi alanlarda teknolojik Ar-Ge yatırımlarını artıracak. Chery, marka bilinirliğini ve itibarını artırmak ve daha fazla tüketicinin ilgisini çekmek için marka ve pazar tanıtımlarını güçlendirecek. Grup ayrıca tüketicilere kaliteli otomobil satın alma ve otomobil deneyimi sunmak için satış kanallarını ve hizmet sistemlerini de geliştirecek.

    Ayrıca Chery, küresel pazarlardaki varlığını genişletmek ve dünya genelindeki rekabet gücünü daha da artırmak için küreselleşme stratejisini aktif olarak destekleyecek. Chery Grubu, bu kapsamlı stratejilerin uygulanmasıyla 2024’ün ikinci yarısında büyümesini sürdürmeyi ve otomotiv endüstrisindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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