Chery Grubu, şubat ayında 143 binden fazla satış gerçekleştirdi

Chery Grubu, şubat ayına ait verilerini açıkladı. Şubat ayında satışlarını yıllık bazda yüzde 37,8 oranında artıran Chery Grubu, 143 bin 155 araç satışına ulaştı. Grubun satışları, 2024’ün ilk iki aylık döneminde ise yıllık ölçekte yüzde 69,5 artışla 348 bin 19 adedi buldu.
Chery iki ayda toplam 232 binden fazla araç sattı
Yıllık ölçekte yüzde 15,7 ve aylık olarak yüzde 43,5 gerileyen pazara rağmen Chery Grubu’nun tüm büyük binek otomobil markaları Çin’in “Ejderha Yılı”nda olağanüstü performanslar sergiledi. Chery markası tek başına şubat ayında yıllık yüzde 41 artışla 97 bin 562 araç satışına ulaştı. Chery, ilk iki aylık dönemde ise yıllık yüzde 67,1 büyüme ile 232 bin 692 araç satışı gerçekleştirdi.
Chery Grubu, pazardaki rekabet üstünlüğünü korumak için özellikle yeni enerji ürünleri, otonom sürüş ve akıllı bağlantılı otomobiller gibi alanlarda teknolojik Ar-Ge yatırımlarını artıracak. Chery, marka bilinirliğini ve itibarını artırmak ve daha fazla tüketicinin ilgisini çekmek için marka ve pazar tanıtımlarını güçlendirecek. Grup ayrıca tüketicilere kaliteli otomobil satın alma ve otomobil deneyimi sunmak için satış kanallarını ve hizmet sistemlerini de geliştirecek.
Ayrıca Chery, küresel pazarlardaki varlığını genişletmek ve dünya genelindeki rekabet gücünü daha da artırmak için küreselleşme stratejisini aktif olarak destekleyecek. Chery Grubu, bu kapsamlı stratejilerin uygulanmasıyla 2024’ün ikinci yarısında büyümesini sürdürmeyi ve otomotiv endüstrisindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.