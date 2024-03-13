Chery Grubu, şubat ayında 143 binden fazla satış gerçekleştirdi

Chery Grubu, şubat ayına ait verilerini açıkladı. Şubat ayında satışlarını yıllık bazda yüzde 37,8 oranında artıran Chery Grubu, 143 bin 155 araç satışına ulaştı. Grubun satışları, 2024’ün ilk iki aylık döneminde ise yıllık ölçekte yüzde 69,5 artışla 348 bin 19 adedi buldu.

Chery iki ayda toplam 232 binden fazla araç sattı

Yıllık ölçekte yüzde 15,7 ve aylık olarak yüzde 43,5 gerileyen pazara rağmen Chery Grubu’nun tüm büyük binek otomobil markaları Çin’in “Ejderha Yılı”nda olağanüstü performanslar sergiledi. Chery markası tek başına şubat ayında yıllık yüzde 41 artışla 97 bin 562 araç satışına ulaştı. Chery, ilk iki aylık dönemde ise yıllık yüzde 67,1 büyüme ile 232 bin 692 araç satışı gerçekleştirdi.

Tam Boyutta Gör Şubat ayında resmi olarak açılışı gerçekleştirilen Chery’nin Orta Doğu Yedek Parça Deposu ile bölgeye olan güvenini ortaya koyan Chery, yeni deposuyla Orta Doğu’daki parça tedarikini hızlandıracak. Böylece müşteri taleplerini daha iyi karşılayacak olan Chery, güçlü uluslararası marka ve kapsamlı satış sonrası hizmetiyle Orta Doğu pazarındaki varlığını genişletmeyi hedefliyor.

Yarı otonom sürüş sistemleri güvenlik açısından test edildi 5 sa. önce eklendi

Chery Grubu, pazardaki rekabet üstünlüğünü korumak için özellikle yeni enerji ürünleri, otonom sürüş ve akıllı bağlantılı otomobiller gibi alanlarda teknolojik Ar-Ge yatırımlarını artıracak. Chery, marka bilinirliğini ve itibarını artırmak ve daha fazla tüketicinin ilgisini çekmek için marka ve pazar tanıtımlarını güçlendirecek. Grup ayrıca tüketicilere kaliteli otomobil satın alma ve otomobil deneyimi sunmak için satış kanallarını ve hizmet sistemlerini de geliştirecek.

Ayrıca Chery, küresel pazarlardaki varlığını genişletmek ve dünya genelindeki rekabet gücünü daha da artırmak için küreselleşme stratejisini aktif olarak destekleyecek. Chery Grubu, bu kapsamlı stratejilerin uygulanmasıyla 2024’ün ikinci yarısında büyümesini sürdürmeyi ve otomotiv endüstrisindeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

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Chery Grubu, şubat ayında 143 binden fazla satış gerçekleştirdi