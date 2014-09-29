Softbank operatörü DreamWorks'un peşinde





Daha önce Sprint gibi dev bir ABD operatörünü ve Clash of Clans geliştiricisi Supercell'i bünyesine katan ve Alibaba'da önemli bir hissesi olan Japon Softbank operatörü, ses getirecek yeni bir satın alıma daha hazırlanıyor.





Shrek ve Ejderhanı Nasıl Eğitirsin gibi sevilen yapımları bünyesinde barındıran DreamWorks, sektörden gelen bilgilere göre Softbank ile satış görüşmelerine başladı. Softbank müşterilerine Dreamworks içeriklerini özel promosyonlarla sunarak rakiplerine karşı avantaj elde etmek istiyor.





Özellikle Alibaba'nın dünyanın en büyük borsaya açılış hamlesini yapması sonrasında Softbank'ın kasasının dolduğu ve DreamWorks için de elinin güçlendiği belirtiliyor. DreamWorks ise uzun süredir Asya pazarında varlığını artırmak için çeşitli alternatif yollar aramaktaydı.





Satış görüşmelerinin ne kadarlık bir meblağ üzerinden devam ettiği ve nasıl sonuçlanacağı şimdilik bilinmiyor zira Softbank daha önce T-Mobile için satın alma girişiminde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı.

http://online.wsj.com/articles/softbank-in-talks-to-acquire-dreamworks-animation-1411871716